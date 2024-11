Ce îl atrage pe Beni la Diandra, ispita de la Insula Iubirii! „Imediat după ce am cunoscut-o”

Diandra și Beni au luat în surprindere toții fanii „Insula Iubirii”, atunci când s-au afișat împreună. Acum că relația nu mai este una secretă, cei doi pot să își exprime aprecierea și sentimentele în public, așa că au spus tot! Iată ce părere au unul despre celălalt!

Diandra și Beni formează un cuplu de ceva timp, dar relația secretă a fost deconspirată în momentul în care cei doi au fost surprinși în oraș împreună, ținându-se de mână. Acum că totul a ieșit la iveală, fanii sunt din ce în ce mai curioși, iar îndrăgostiții au vorbit despre relația pe care o au.

Cei doi au vorbit despre relația actuală, dar și despre începuturile lor. Dacă cei doi se cunosc încă de atunci când jucau rolurile de ispite pe platourile de la Insula Iubirii, povestea lor a început mai târziu, după ieșirea din emisiune. Deși acolo nu au interacționat foarte mult, ajunși acasă, cei doi s-au regăsit la un eveniment din Sighișoara, iar flacăra s-a aprins.

„Între noi a fost o chestie super spontană, noi ne știam de la Insula Iubirii, dar nu am interacționat foarte mult. Pe final, când ne-am întors acasă, am mai schimbat câteva vorbe, dar nu am avut atunci o interacțiune foarte profundă. Ne-am revăzut la Sighișoara, era un eveniment, eu am plecat de la Cluj cu o prietenă și ne-am dus acolo. Eu nu știam că el o să fie acolo, ne-am întâlnit întâmplător.”, a spus Diandra la Antena Stars.