Drama neștiută a Diandrei de la Insula Iubirii! Momentul în care viața i s-a schimbat radical: „Nu a fost ușor”

Celebra ispită Diandra s-a făcut cunoscută publicului larg după participarea la Insula Iubirii. În cadrul show-ului de la Antena 1, aceasta s-a făcut remarcată, mai ales din prisma relației pe care a avut-o cu Andrei Rotaru. În afară de situațiile amoroase pe care le-a expus, Diandra a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește familia ei, asta și pentru că duce în spate un trecut nu prea ușor. Drama pe care o trăiește de când avea numai șase ani.

La Insula Iubirii, Diandra a decis să se lase purtată de val și s-a apropiat de Andrei, bărbatul care pășise în Thailanda alături de soția sa. Însă, când cei doi s-au văzut au dat uitării totul și s-au bucurat unul de altul. După Insula Iubirii a urmat un adevărat război între Diandra și Andrei, iar toți ochii au fost ațintiți asupra lor. Însă, deși se află în centrul atenției, nu mulți sunt cei care știu că Diandra are un trecut destul de greu. Acum, mama ei a dat tot din casă.

Așa cum spuneam, deși se află în centrul atenției, Diandra a preferat să își țină viața personală departe de ochii curioșilor. Însă, acum, mama sa a ieșit în față și a dezvăluit o latură mai puțin fericită din familia lor. Se pare că ispita nu s-a bucurat de o copilărie normală, în care i-a avut pe ambii părinți alături.

Mai exact, pe vremea când Diandra avea numai șase ani, părinții ei s-au despărțit. A fost vorba despre o separarea nu foarte pașnică, iar de atunci ispita nu și-a mai văzut tatăl. Mai mult, aceasta nu a avut parte nici de căldura mamei, care era mai mereu plecată în țări străine la muncă, și a fost crescută mai mult de mătuși.

„Da, am crescut-o singură pe Diandra de la șase ani. Ea are încă numele tatălui. A fost frumos, dar nu ușor pentru că nu e simplu să fii și tată și mamă. Să nu mai spun că, din păcate, și eu am plecat mult de lângă ea. Dacă aș da timpul înapoi nu aș mai pleca. Am fost departe de țară mulți ani. Ea a lucrat mult cu ea singură. A crescut cu mătușile, nu la bunici. Pe bunici le-am lăsat să fie doar bunici”, a declarat mama Diandrei, potrivit fanatik.ro.