Andreea Bălan, primele declarații despre emisiunea de la TVR! Când apare prima ediție: „’Meseria’ de jurat mi se potrivește”

După ce a rupt contractul cu Antena 1 și a plecat de la „Te cunosc de undeva”, Andreea Bălan nu a stat prea mult pe tușă, iar acum revine, din nou, pe micile ecrane, tot la masa juraților. Vedeta a semnat cu TVR, iar în curând fanii o pot vedea într-o nouă emisiune de televiziune. Când apare prima ediție?

La finalul anului trecut, Andreea Bălan anunța ca a părăsit definitiv masa juraților de la „Te cunosc de undeva” și a rupt contractul cu Antena 1, după o colaborare de ani de zile. Însă, acum, după câteva luni de pauză, artista revine în forță, doar că de această dată la TVR 1, postul de televiziune unde și-a făcut debutul în urmă cu ani de zile, când era doar un copil.

Așa cum spuneam, Andreea Bălan se întoarce pe micile ecrane și a semnat cu TVR. Mai exact, artista o să intre, din nou, în postura de jurat, doar că de această dată în cadrul unei emisiuni pentru copii. Vedeta a fost cooptată în echipa „Vedeta familiei”, iar sezonul 6 al emisiunii de la TVR 1 o va avea la masa juraților.

Alături de Elena Gheorghe, Sanda Ladoși și Radu Ștefan Bănică, Andreea Bălan va juriza prestațiile micuților artiști. Emisiunea „Vedeta familiei” este prezentată de Florina Constantinescu și va putea fi urmărită din 20 aprilie, în fiecare duminică, de la ora 18.00.

Andreea Bălan este cât se poate de încântată că revine în postura de jurat, căci spune ea este o „meserie” care i se potrivește. De asemenea, artista este bucuroasă să se întoarcă în familia TVR, unde și-a făcut debutul în urmă cu ani de zile, când și ea era un copil. Cântăreața a apărut prima dată pe micile ecrane în anul 1994, în cadrul celebrei emisiuni „Ba Da, Ba Nu”, difuzată de TVR 1. La acea vreme, Andreea Bălan avea numai 10 ani.

„Ador copiii! Și eu, de multe ori, mă simt și mă port ca un copil. Și ador să îi vad cântând, performând melodii frumoase. Totodată, cred că ‘meseria’ de jurat mi se potrivește, deoarece eu sunt o jurată empatică și iubitoare. Și eu am început să cânt la TVR, acum 30 de ani, la emisiunile pentru copii. Și pe mine m-au ajutat să devin ceea ce sunt azi.

E frumos la urmărești copii talentați cum interpretează diferite momente muncite și să simți emoția și inocența lor. E un spectacol diferit față de cele cu adulți. Când eram micuță și am mers la concursuri pentru copii, am câștigat tot felul de premii care m-au impulsionat să merg mai departe. Mai târziu, am câștigat și ‘Dansez pentru tine’, plus medalia de argint în Mexic, iar laudele juriului m-au ajutat mereu.

La rândul meu, și eu am foarte mare grijă la ce spun când jurizez copii, deoarece vreau să îi impulsionez pe cei mici și vorbele mele să îi ajute”, a declarat Andreea Bălan.