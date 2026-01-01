Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost surprinsă

Adriana Petrescu a ales să își petreacă sărbătorile de iarnă în Dubai, acolo unde este stabilită de mai mulți ani, însă nu a fost singură. În tot acest timp, Dan Petrescu a rămas în București, unde a urmat și a finalizat tratamentul de chimioterapie, fiind nevoit să stea departe de familie.

Adriana Petrescu a ales să își petreacă atât Revelionul, cât și ziua de naștere în Dubai, orașul în care este stabilită de mai bine de cinci ani. Soția lui Dan Petrescu a întâmpinat noul an alături de fiica sa, Jennifer, alături de care a publicat și mai multe fotografii pe rețelele de socializare, surprinzând momentele speciale petrecute în Emiratele Arabe Unite.

Soția fostului antrenor și-a aniversat și ziua de naștere în cel mai populat oraș din Umiratele Arabe Unite, alături de fiica sa și una dintre prietenele apropiate, Raluza Zenga. De la eveniment a lipsit însă Dan Petrescu, antrenorul român neputând fi alături de familie într-un moment important.

Absența tehnicianului de la petrecerea organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 48 de ani a Adrianei are o explicație medicală. Dan Petrescu se confruntă cu o afecțiune rară, care îi impune un tratament strict și îi limitează posibilitatea de a călători. În această perioadă, el se află în România, unde urmează ședințe de chimioterapie, iar aparițiile recente arată că a slăbit vizibil.

Cei doi sunt căsătoriți de 20 de ani

Dan și Adriana Petrescu sunt căsătoriți de peste două decenii și au împreună o fiică, însă, de mai mult timp, cei doi nu locuiesc sub același acoperiș. Programul solicitant al antrenorului, care până în luna august a fost aproape constant plecat în funcție de echipele pe care le-a pregătit, a determinat o decizie importantă în familie.

La dorința partenerei de a avea un loc stabil, antrenorul a cumpărat o locuință în Dubai, unde acestea s-au mutat definitiv.

