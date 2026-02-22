Decizia radicală luată de Raed Arafat în legătură cu Ro-Alert, după incidentul de la 4 dimineața: „Pe viitor”

Raed Arafat a luat o măsură fermă în ceea ce privește Ro-Alert-ul. După ce mulți oameni s-au plâns de mesajele de avertizare de la 4 dimineața, Arafat s-a gândit că trebuie să facă o schimbare. Oficialul MAI spune că măsura este în plan de luni bune.

Secretarul de stat de la MAI, Raed Arafat, a anunțat pe pagina sa de Facebook că urmează schimbări majore la sistemul de avertizare Ro-Alert. După mesajul trimis la 4 dimineața, care avertiza locuitorii din București de codul roșu care intrase în vigoare, mulți oameni s-au plâns că a fost o oră nepotrivită, dar mai ales că sunetul pe care îl are sistemul induce o stare de panică. Din acest motiv, oficialul a spus că urmează să fie schimbată melodia mesajelor, însă la riscuri iminente și în cazuri extreme se va păstra sunetul original.

Decizia luată de Raed Arafat în legătură cu Ro-Alert

Ro-Alert va avea, în viitorul apropiat, sunete diferite în funcție de gravitatea situației și de tipul acesteia. În cazurile mai puțin periculoase se vor transmite doar mesaje, fără sunetul specific. Odată cu modificarea aceasta, sistemul Ro-Alert va avea și o nouă categorie.

Ea este denumită alertă de siguranță publică și nu va avea sunet, ci va apărea pe ecran un mesaj. Motivul este de a nu divulga locul în care persoanele aflate în pericol se ascund. Totodată, alertele care anunță dispariția unui copil vor avea sunete asemănătoare cu cele ale primirii unui mesaj SMS.

„Concret, sistemul va include mai multe niveluri de alertă: Alerta de risc iminent și alerta extremă vor păstra sunetul original Ro-Alert, utilizat la nivel internațional. Alerta severă va avea un sunet mai discret, similar cu cel al unui mesaj SMS. Alerta copil dispărut va fi semnalizată, de asemenea, printr-un sunet asemănător celui al unui mesaj SMS. A fost introdusă și o nouă categorie, alerta pentru siguranță publică, ce va apărea doar pe ecran, fără niciun sunet, tocmai pentru a nu divulga poziția persoanelor care se pot afla ascunse, pentru a evita un pericol”, a declarat Raed Arafat.

Cine va primi Ro-Alert cu noile schimbări

Noile modificări la sistemul Ro-Alert pot fi disponibile pe toate telefoanele. Ce trebuie să facă cei care nu își mai doresc să primească notificări cu vechiul sunet? Este simplu: trebuie să își actualizeze telefonul. Altfel vor primi în continuare alerte cu sunetul original. Actualizarea se face din setările telefonului, fiind un proces foarte simplu.

„Estimarea noastră este ca marea majoritate a telefoanelor să aibă acest sistem implementat în perioada următoare, pe măsură ce actualizările sunt instalate”, a adăugat oficialul.

