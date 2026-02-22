Ce au confiscat polițiștii la perchezițiile saloanelor pentru care văduva lui Gabriel Cotabiță lucra. Ce rol are Alina Cotabiță

Alina Cotabiță, văduva cunoscutului cântăreț Gabriel Cotabiță, a fost implicată într-un scandal care zguduie lumea mondenă și nu numai. Aceasta, alături de alte șapte persoane, a fost reținută de poliție într-un dosar de proxenetism, în cadrul unei anchete care vizează activități desfășurate în două saloane de masaj din București.

Alina Cotabiță ar fi administrat unul dintre saloane, ocupându-se de promovarea serviciilor și a angajatelor pe rețele sociale și diferite site-uri, facilitând astfel practicarea prostituției sub aparența unor servicii de masaj erotic, conform Antena 3 CNN.

Descinderile au avut loc sâmbătă, la ambele saloane, care funcționau, potrivit anchetatorilor, ca paravan pentru activități ilegale. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Serviciul de Investigații Criminale Sector 5 a transmis că, în perioada aprilie 2025 – prezent, nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, profitând de aparenta legalitate a activităților. Aceștia ar fi disimulat oferirea ilegală a serviciilor de masaj erotic pentru obținerea de foloase materiale.

„Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada aprilie 2025 – prezent, nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, activitatea fiind desfășurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din municipiul București. În acest context, persoanele bănuite, prin crearea unei aparențe de legalitate a desfășurării activităților în respectivele saloane, ar fi înlesnit practicarea prostituției prin disimularea realizării, în mod ilegal, de către persoanele vătămate, a unor servicii de masaj erotic, în scopul obținerii de foloase materiale”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 5.

Ce a ieșit la iveală în dosar

Investigațiile au scos la iveală că lidera rețelei ar fi o femeie în vârstă de 80 de ani, care nu a fost reținută, dar urmează să se prezinte în fața instanței. În schimb, Alina Cotabiță și celelalte opt persoane implicate au fost audiate și reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate magistraților cu propunere legală.

Suspecții au fost conduși la audieri după ce polițiștii au efectuat percheziții la domiciliile acestora și la sediile saloanelor.

În cadrul perchezițiilor au fost confiscate sume importante de bani în diferite valute: 370.000 de lei, 86.000 de euro, 15.000 de dolari și 3.000 de lire sterline. De asemenea, au fost ridicate laptopuri, telefoane mobile, jucării sexuale, prezervative și alte bunuri de interes pentru anchetă.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, anchetatorii vizând infracțiuni de proxenetism în formă continuată.