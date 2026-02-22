Acasă » Știri » Pensia infimă pe care o primește un român după 39 de ani de muncă în România și în Italia. Cât ia lunar

Pensia infimă pe care o primește un român după 39 de ani de muncă în România și în Italia. Cât ia lunar

De: Denisa Crăciun 22/02/2026 | 19:16
Pensia infimă pe care o primește un român după 39 de ani de muncă în România și în Italia. Cât ia lunar
Pensie mică

Un bărbat a rămas surprins de pensia pe care a primit-o după aproape patru decenii de muncă în două țări. El a pus la îndoială cum a fost făcut calculul pentru pensia lui. Suma este incredibilă!

După ce a muncit aproape patru decenii atât în România, cât și în Italia, un bărbat a primit o pensie mai mică decât se aștepta. Acesta a lucrat în total 39 de ani, iar la vârsta de 61 de ani și 2 luni a primit dreptul la pensie. El spune că se aștepta la o pensie pentru limită de vârstă, nu la o pensie anticipată diminuată. Suma pe care urmează să o primească lunar este de 1.419 lei, mult mai puțin decât credea.

În urma deciziei de pensionare pe care a primit-o, bărbatul a rămas cu multe întrebări, dar și cu îndoiala calculării corecte a pensiei. Acesta spune că a făcut și armata, ceea ce poate aduce un plus. Din acest motiv, el se gândește să depună chiar și o contestație.

„Am primit decizia de pensie și nu sunt mulțumit. Am 1 an și 8 luni și 20 de zile de armată și 13 ani în grupa a II-a. Mă așteptam la pensie pentru limită de vârstă. Are rost să fac contestație? Unde trebuie să o fac, dacă locuiesc în Italia? Și pot lucra în continuare în Italia?”, sunt nedumirile pe care le-a prezentat în fața unui specialist.

Cum s-a calculat pensia bărbatului?

Pensie mică
Pensie mică

În România, stagiul total de cotizare al bărbatului este de 22 de ani, 3 luni și 29 de zile, iar în Italia este de 17 ani, 5 luni și 14 zile. Stagiul cumulat este de 39 de ani și aproape 8 luni. În acest total este inclus și numărul de ani petrecuți în armată, și anume 1 an și 8 luni. Pentru a beneficia de pensie pentru limita de vârstă este necesar un stagiu de 40 de ani, iar bărbatului îi lipsesc 4 luni pentru a avea stagiul complet.

Dacă vorbim de punctele teoretice, numărul total a fost de 38,24376 de puncte. Suma pensiei internaționale a fost de 1.739 de lei. După aplicarea diminuării de 18,4% pentru anticipare suma finală este de 1.419 lei pe lună, adică exact cât primește bărbatul. Dacă acesta va depune contestație, după cum a insinuat, se va verifica dacă au fost omise câteva luni lucrate în Italia sau dacă sporurile de grupă nu au fost adăugate corect. Contestația se depune în termen de 45 zile de la venirea deciziei la Casa de Pensii care a emis-o. În cazul pensionarului care locuiește în Italia, acesta poate depune contestația prin poștă.

VEZI ȘI: Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele

Ce pensii vrea să taie Bolojan după cele ale magistraților. A anunțat că se va întâmpla în martie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce au confiscat polițiștii la perchezițiile saloanelor pentru care văduva lui Gabriel Cotabiță lucra. Ce rol are Alina Cotabiță
Știri
Ce au confiscat polițiștii la perchezițiile saloanelor pentru care văduva lui Gabriel Cotabiță lucra. Ce rol are Alina…
Decizia radicală luată de Raed Arafat în legătură cu Ro-Alert, după incidentul de la 4 dimineața: „Pe viitor”
Știri
Decizia radicală luată de Raed Arafat în legătură cu Ro-Alert, după incidentul de la 4 dimineața: „Pe viitor”
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
Mediafax
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în...
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
Gandul.ro
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk. Suma cu 15 zerouri pe care o deține pe un card cadou
Adevarul
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk....
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Legi ciudate din Thailanda care îți pot strica vacanța. Turiștii riscă ani grei de închisoare dacă fac aceste lucruri banale
Mediafax
Legi ciudate din Thailanda care îți pot strica vacanța. Turiștii riscă ani grei...
Parteneri
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
go4it.ro
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
Gandul.ro
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Neculai Stanciu face praf trendurile momentului: „Ele fac matcha cu lapte. Pământ cu lapte. Îți ...
Neculai Stanciu face praf trendurile momentului: „Ele fac matcha cu lapte. Pământ cu lapte. Îți dai seama ce-i acolo?”
Ce au confiscat polițiștii la perchezițiile saloanelor pentru care văduva lui Gabriel Cotabiță ...
Ce au confiscat polițiștii la perchezițiile saloanelor pentru care văduva lui Gabriel Cotabiță lucra. Ce rol are Alina Cotabiță
Decizia radicală luată de Raed Arafat în legătură cu Ro-Alert, după incidentul de la 4 dimineața: ...
Decizia radicală luată de Raed Arafat în legătură cu Ro-Alert, după incidentul de la 4 dimineața: „Pe viitor”
Fenomenul meteo care se va năpusti asupra Europei, după episoadele de frig și ninsori abundente. Cum ...
Fenomenul meteo care se va năpusti asupra Europei, după episoadele de frig și ninsori abundente. Cum ne putem pregăti
Cântăreața pe care românii au uitat-o! Făcea furori în ani 2000, dar a renunțat la scenă: „Mă ...
Cântăreața pe care românii au uitat-o! Făcea furori în ani 2000, dar a renunțat la scenă: „Mă axez pe viața mea personală”
Test IQ exclusiv pentru genii | 15+7=9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | 15+7=9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Vezi toate știrile
×