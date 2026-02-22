Pensia infimă pe care o primește un român după 39 de ani de muncă în România și în Italia. Cât ia lunar

Un bărbat a rămas surprins de pensia pe care a primit-o după aproape patru decenii de muncă în două țări. El a pus la îndoială cum a fost făcut calculul pentru pensia lui. Suma este incredibilă!

După ce a muncit aproape patru decenii atât în România, cât și în Italia, un bărbat a primit o pensie mai mică decât se aștepta. Acesta a lucrat în total 39 de ani, iar la vârsta de 61 de ani și 2 luni a primit dreptul la pensie. El spune că se aștepta la o pensie pentru limită de vârstă, nu la o pensie anticipată diminuată. Suma pe care urmează să o primească lunar este de 1.419 lei, mult mai puțin decât credea.

În urma deciziei de pensionare pe care a primit-o, bărbatul a rămas cu multe întrebări, dar și cu îndoiala calculării corecte a pensiei. Acesta spune că a făcut și armata, ceea ce poate aduce un plus. Din acest motiv, el se gândește să depună chiar și o contestație.

„Am primit decizia de pensie și nu sunt mulțumit. Am 1 an și 8 luni și 20 de zile de armată și 13 ani în grupa a II-a. Mă așteptam la pensie pentru limită de vârstă. Are rost să fac contestație? Unde trebuie să o fac, dacă locuiesc în Italia? Și pot lucra în continuare în Italia?”, sunt nedumirile pe care le-a prezentat în fața unui specialist.

Cum s-a calculat pensia bărbatului?

În România, stagiul total de cotizare al bărbatului este de 22 de ani, 3 luni și 29 de zile, iar în Italia este de 17 ani, 5 luni și 14 zile. Stagiul cumulat este de 39 de ani și aproape 8 luni. În acest total este inclus și numărul de ani petrecuți în armată, și anume 1 an și 8 luni. Pentru a beneficia de pensie pentru limita de vârstă este necesar un stagiu de 40 de ani, iar bărbatului îi lipsesc 4 luni pentru a avea stagiul complet.

Dacă vorbim de punctele teoretice, numărul total a fost de 38,24376 de puncte. Suma pensiei internaționale a fost de 1.739 de lei. După aplicarea diminuării de 18,4% pentru anticipare suma finală este de 1.419 lei pe lună, adică exact cât primește bărbatul. Dacă acesta va depune contestație, după cum a insinuat, se va verifica dacă au fost omise câteva luni lucrate în Italia sau dacă sporurile de grupă nu au fost adăugate corect. Contestația se depune în termen de 45 zile de la venirea deciziei la Casa de Pensii care a emis-o. În cazul pensionarului care locuiește în Italia, acesta poate depune contestația prin poștă.

