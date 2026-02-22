Cântăreața pe care fanii au recunoscut-o cu greu! A apărut la un eveniment schimbată complet

Carmen de la Sălciua a surprins recent cu un look nou, mai senzual, care îi pune în valoare formele voluptoase și personalitatea plină de energie. La un eveniment recent, artista a atras toate privirile cu ținuta aleasă.

Carmen de la Sălciua a urcat pe scenă într-o rochie neagră mulată, cu un decolteu adânc, care îi evidențiază formele și îi conferă un aer elegant.

Prezența ei a fost remarcată imediat de invitați și fani, iar modul în care a întreținut atmosfera a arătat că artista știe să combine feminitatea cu carisma unei interprete consacrate.

Prin ce schimbări a trecut Carmen de la Sălciua

Artista a vorbit recent și despre motivul pentru care a acumulat câteva kilograme în plus. Carmen a urmat un tratament pentru a rămâne însărcinată, după multe încercări și eforturi de a avea un copil.

Deși dorința sa nu s-a împlinit momentan, tratamentul a avut efecte secundare asupra corpului, ceea ce a dus la creșterea în greutate. Această experiență a fost dificilă, dar naturală, deoarece tratamentele care implică injecții și hormonoterapie pot produce schimbări vizibile în organism.

Cântăreața a explicat că, deși în mod obișnuit are control asupra greutății sale, aceste kilograme au fost dificil de gestionat și au necesitat ajustări ulterioare.

„Cred că de cel puțin trei ani lumea îmi scrie în comentarii: În ce lună ești însărcinată?. Ar fi o binecuvântare să fie așa și să fiu însărcinată, dar nu sunt. Însă kilogramele în plus pe care le-am acumulat… eu aveam control asupra lor, dar le-am scăpat de sub control, pentru că am făcut niște tratamente în vederea unei sarcini. Femeile care îmi comentează mai răutăcios, cele care au făcut astfel de tratamente, știu că se produc niște schimbări în corpul tău atunci când faci aceste tratamente, injecții. Iar atunci am zis să revin la formele inițiale și am început o dietă”, a spus Carmen de la Sălciua.

CITEȘTE ȘI:

Cântăreața care a anunțat că este însărcinată. Cum a dat marea veste: „Suntem 3”

Ce a pățit Daniela Iliescu în timp ce stătea la semafor, seara. Soția lui Culiță Sterp s-a speriat: „Am impresia că oamenii au luat-o razna”