Acasă » Știri » Cântăreața pe care fanii au recunoscut-o cu greu! A apărut la un eveniment schimbată complet

Cântăreața pe care fanii au recunoscut-o cu greu! A apărut la un eveniment schimbată complet

De: Andreea Stăncescu 22/02/2026 | 19:47
Ce s-a întâmplat cu cântăreața / Sursa foto: capturi TikTok
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Carmen de la Sălciua a surprins recent cu un look nou, mai senzual, care îi pune în valoare formele voluptoase și personalitatea plină de energie. La un eveniment recent, artista a atras toate privirile cu ținuta aleasă.

Carmen de la Sălciua a urcat pe scenă într-o rochie neagră mulată, cu un decolteu adânc, care îi evidențiază formele și îi conferă un aer elegant.

Prezența ei a fost remarcată imediat de invitați și fani, iar modul în care a întreținut atmosfera a arătat că artista știe să combine feminitatea cu carisma unei interprete consacrate.

Sursa foto: capturi TikTok

Prin ce schimbări a trecut Carmen de la Sălciua

Artista a vorbit recent și despre motivul pentru care a acumulat câteva kilograme în plus. Carmen a urmat un tratament pentru a rămâne însărcinată, după multe încercări și eforturi de a avea un copil.

Deși dorința sa nu s-a împlinit momentan, tratamentul a avut efecte secundare asupra corpului, ceea ce a dus la creșterea în greutate. Această experiență a fost dificilă, dar naturală, deoarece tratamentele care implică injecții și hormonoterapie pot produce schimbări vizibile în organism.

Cântăreața a explicat că, deși în mod obișnuit are control asupra greutății sale, aceste kilograme au fost dificil de gestionat și au necesitat ajustări ulterioare.

„Cred că de cel puțin trei ani lumea îmi scrie în comentarii: În ce lună ești însărcinată?. Ar fi o binecuvântare să fie așa și să fiu însărcinată, dar nu sunt. Însă kilogramele în plus pe care le-am acumulat… eu aveam control asupra lor, dar le-am scăpat de sub control, pentru că am făcut niște tratamente în vederea unei sarcini. Femeile care îmi comentează mai răutăcios, cele care au făcut astfel de tratamente, știu că se produc niște schimbări în corpul tău atunci când faci aceste tratamente, injecții. Iar atunci am zis să revin la formele inițiale și am început o dietă”, a spus Carmen de la Sălciua.

CITEȘTE ȘI:

Cântăreața care a anunțat că este însărcinată. Cum a dat marea veste: „Suntem 3”

Ce a pățit Daniela Iliescu în timp ce stătea la semafor, seara. Soția lui Culiță Sterp s-a speriat: „Am impresia că oamenii au luat-o razna”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
A fost cerută de soție în cel mai romantic decor, la Paris! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a zis „Da!”
Știri
A fost cerută de soție în cel mai romantic decor, la Paris! Fosta concurentă de la Insula Iubirii…
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească pentru doar 10.000 de euro. Terenul are 2.900 de metri pătrați
Știri
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească pentru doar 10.000 de euro. Terenul are 2.900…
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
Mediafax
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în...
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
Gandul.ro
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra. „În această țară avem libertate de exprimare”
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin...
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Legi ciudate din Thailanda care îți pot strica vacanța. Turiștii riscă ani grei de închisoare dacă fac aceste lucruri banale
Mediafax
Legi ciudate din Thailanda care îți pot strica vacanța. Turiștii riscă ani grei...
Parteneri
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
go4it.ro
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
Gandul.ro
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A fost cerută de soție în cel mai romantic decor, la Paris! Fosta concurentă de la Insula Iubirii ...
A fost cerută de soție în cel mai romantic decor, la Paris! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a zis „Da!”
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească pentru doar 10.000 de euro. Terenul ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească pentru doar 10.000 de euro. Terenul are 2.900 de metri pătrați
Probleme pentru cursa București – Hurghada! Autoritățile au activat planul de intervenție: alertă ...
Probleme pentru cursa București – Hurghada! Autoritățile au activat planul de intervenție: alertă pe Aeroportul Henri Coandă
Până la ce oră poți juca la Loto în zilele cu extrageri. Ce trebuie să știi înainte să îți ...
Până la ce oră poți juca la Loto în zilele cu extrageri. Ce trebuie să știi înainte să îți încerci norocul
Neculai Stanciu face praf trendurile momentului: „Ele fac matcha cu lapte. Pământ cu lapte. Îți ...
Neculai Stanciu face praf trendurile momentului: „Ele fac matcha cu lapte. Pământ cu lapte. Îți dai seama ce-i acolo?”
Ce au confiscat polițiștii la perchezițiile saloanelor pentru care văduva lui Gabriel Cotabiță ...
Ce au confiscat polițiștii la perchezițiile saloanelor pentru care văduva lui Gabriel Cotabiță lucra. Ce rol are Alina Cotabiță
Vezi toate știrile
×