Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească pentru doar 10.000 de euro. Terenul are 2.900 de metri pătrați

O casă bătrânească dintr-o localitate din România a fost scoasă la vânzare. Locuința este nemobilată și neutilată, iar viitorii proprietari o pot face așa cum își doresc. Vezi mai jos unde se află locația.

În România, să cumperi o casă este din ce în ce mai greu. Prețurile imobilelor au crescut foarte mult, mai ales acum după creșterea TVA-ului. Cu toate acestea, un anunț pe o platformă de vânzări și cumpărări prezintă o casă care a fost dată spre vânzare cu o sumă accesibilă. Prețul pe care trebuie să îl scoți din buzunar, dacă vrei să achiziționezi locuința din anunț, este de 10.000 de euro, adică o sumă foarte mică.

Anunțul descrie casa ca fiind una bătrânească, veche. Terenul pe care este amplasată are 2.900 metri pătrați. Suprafața utilă este de 500 de metri pătrați, dar casa nu este deloc mobilată sau utilată. Asta înseamnă că cei care o vor cumpăra sunt nevoiți să scoată bani pentru reparații și pentru a amenaja spațiul după bunul plac.

Unde se află casa de vânzare

Anunțul de vânzare a fost publicat astăzi, iar proprietarul anunță că cei care doresc să cumpere casa trebuie doar să îl sune sau să lase un mesaj. Casa de 10.000 de euro se află în localitatea Brăila, iar proprietarul actual a spus că prețul este unul fix, așadar nu este loc de negocieri.

Pe aceeași platformă, un anunț similar publicat arată un teren de vânzare, tot în Brăila, de data aceasta la un preț mai mic, și anume de 9.900 de euro. Dacă rămânem pe anunțurile din Brăila, o garsonieră localizată în centrul localității costă în jur de 60.000 de lei.

Cât costă o casă astăzi în București

Dacă facem o paralelă, vom vedea că o casă în Capitală nu numai că este mai scumpă decât în Brăila, dar nu există niciun anunț pe aceeași platformă care să ofere o casă la aceeași sumă. Cel mai mic preț pentru o casă în București este de 73.000 de euro. Dacă mergem pe același tipar de casă bătrânească, vom avea o surpriză. Pentru o astfel de locuință, în Sectorul 2 din București, oamenii trebuie să scoată din buzunare în jur de 65.000 de euro.

