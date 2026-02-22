A fost cerută de soție în cel mai romantic decor, la Paris! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a zis „Da!”

O fostă concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 8, a trăit recent unul dintre cele mai frumoase momente din viața ei, fiind cerută în căsătorie într-un cadru de vis, la Paris.

Simona Butură, care se bucură de o relație de câteva luni, se pregătește acum să îmbrace rochia de mireasă și să înceapă un nou capitol alături de iubitul ei. Cererea în căsătorie a avut loc în capitala romantismului, într-un decor spectaculos, cu trandafiri, lumânări și muzică live la vioară, creând o atmosferă de basm.

Iubitul Simonei s-a așezat în genunchi și i-a pus marea întrebare, iar răspunsul nu a întârziat să apară: DA. Emoțiile au fost puternice, iar fosta concurentă a împărtășit cu fanii imagini de la momentul magic, însoțite de un mesaj plin de sentimente: bucuria, tremuratul mâinilor și inima plină de fericire pe malul Senei au fost descrise cu sinceritate și emoție.

“She said YES… in Paris. 🥹🤍Pe malul Senei, cu mâinile tremurând și sufletul plin.

Am spus DA omului care mi-a schimbat viața. Și simt că universul încă nu ne-a spus tot”, a scris Simona Butură.

Simona Butură a declarat că se simte împlinită și fericită în prezent, apreciind omul care îi este alături și felul în care relația le-a schimbat viața. Chiar dacă relația ei anterioară s-a încheiat după participarea la emisiune, acum artista simte că și-a găsit echilibrul și persoana potrivită.

”Mă bucur de prezentul pe care îl am, de omul pe care îl am alături. Suntem împreună de câteva luni, doar că abia acum am simțit nevoia să fac public și anunțul. Simona e împlinită în momentul de față. Asta contează cel mai mult. Cred că e persoana de care aveam nevoie în viața mea. E persoana care reușește să mă completeze, iar totul e perfect. Urmăritorii de pe Instagram, după cum s-a văzut și din comentarii, au fost foarte fericiți și s-au bucurat de prezentul meu și de oamenii pe care îi am alături”, a declarat Simona Butură.

