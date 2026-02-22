Acasă » Știri » Ce părere are familia Biancăi despre apropierea de Aris Eram. Războinica a primit mesajul de la mătușa ei și s-a schimbat 180 de grade

Ce părere are familia Biancăi despre apropierea de Aris Eram. Războinica a primit mesajul de la mătușa ei și s-a schimbat 180 de grade

De: Andreea Stăncescu 22/02/2026 | 22:17
Ce a spus familia Biancăi despre Aris Eram

Momente pline de emoție pentru Survivor România, acolo unde Bianca a avut parte de o surpriză care i-a atins sufletul. Concurenta, despre care s-a crezut că ar avea o apropiere specială de Aris Eram, a primit un mesaj audio de la o persoană dragă din familie, chiar în mijlocul competiției.

Înainte de această surpriză, Aris i-a oferit Biancăi un cadou care nu a trecut neobservat. După ce echipa sa a câștigat o masă, concurentul s-a gândit la ea și i-a adus un croissant înainte de a intra pe traseu, semn că între cei doi există o conexiune aparte.

Gestul lui a emoționat-o pe Bianca și a întărit speculațiile despre o posibilă idilă care se conturează între ei în timpul competiției.

Ce i s-a spus Biancăi

Surpriza cea mare a venit atunci când Bianca a aflat că a câștigat ocazia de a asculta un mesaj audio din partea familiei. Concurenta a ales să audă vocea mătușii sale, iar momentul a fost unul copleșitor. În mesaj, aceasta i-a transmis cât de mândră este de ea și cât de mult o iubește, asigurând-o că întreaga familie o susține necondiționat.

Mai mult, mătușa sa a vorbit și despre Aris, spunând că îl vede ca pe un băiat care îi aduce liniște și o face fericită, încurajând-o să fie alături de oameni care o respectă și o apreciază.

„Bianca, iubita mea! Vreau neapărat să-ți las acest mesaj ca să știi din tot sufletul meu cât de mult te iubesc și cât de mândră sunt de tine. Indiferent de ce se întâmplă în jurul tău, vreau să nu uiți niciodată că ai familia lângă tine și te susținem indiferent de alegerile tale. Legat de Aris, vreau să știi că îl văd ca pe un băiat care îți face bine, care te liniștește și te face să zâmbești. Atâta timp cât ești fericită, respectată și apreciată eu. Și noi, ca familie, nu putem decât să te încurajăm să fii aproape de el. Ne dorim să fii lângă oameni care te ridică, care te susține și îți oferă siguranță. Să știi că familia te susține din toată inima, te apreciază pentru curajul tău. are încredere în tine și în cuțele tale, ești o fată puternică, sensibilă și minunată, iar noi suntem aici pentru tine, la bine și la greu. Te iubesc mult și sunt mereu cu gândul la tine”, i-a spus mătușa Biancăi.


Vizibil emoționată, Bianca a mărturisit că i-a fost extrem de dor de cei dragi și că simplul fapt că a auzit vocea unei persoane din familie i-a trezit sentimente puternice.

Experiența competiției a ajutat-o să realizeze cât de importante sunt legăturile cu familia și cât de mult contează sprijinul lor.

„Mi s-a făcut foarte dor de ea și de toți mi s-a făcut foarte dor. E un sentiment foarte ciudat să îi aud din nou vocea după atâta timp și mi s-a făcut foarte dor de ei. Prin prisma acestei competiții am realizat atât de multe lucruri pe care consider că nu le-aș fi învățat niciodată dacă nu aș fi venit aici, să trăiesc experiența asta fără să vorbesc cu ei, fără să-i văd, fără să pot să-i aud măcar sau chestii de genul. Și am realizat foarte multe lucruri și vreau să le spun că le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine”, a spus Bianca.

Ce decizie a luat Bianca

Mătușa Biancăi a vorbit și despre Aris. Aceasta are cuvinte de apreciere pentru tânărul din echipa Faimoșilor, însă decizia finală cu privire la interacțiunea lor rămâne la Bianca.

„Mi-a zis și de Aris, nu știu de ce, mi-a zis că e un băiat ok, nu mă așteptam să aud asta. Nu pot să îmi zic că voiam să aud asta, poate îmi doream să aud alte chestii. Părerea mea despre Aris, în momentul de față este că nu știu… Poate au fost niște glumițe, tachinări, momentan, acum nu mai sunt axată pe acest subiect (…), pentru că devine destul de greu competiția pentru mine, mă gândesc și mult la familie”, a spus Bianca Stoica.

