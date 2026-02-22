Acasă » Exclusiv » Andrei Ștefănescu a suferit în tăcere, sub privirile iubitei. Dragostea trece prin stomac, chiar și pe viscol

22/02/2026 | 22:30
Andrei Ștefănescu a suferit în tăcere, sub privirile iubitei. Dragostea trece prin stomac, chiar și pe viscol
Ninsoarea nu i-a oprit! Ieșire romantică în Băneasa, pe viscol. Protagoniștii? Andrei Ștefănescu și iubita lui. Dragostea trece prin stomac, iar Andrei și-a dus iubita la o pizzerie cunoscută din zona de nord, chiar dacă vremea era nefavorabilă. CANCAN.RO a fost cu ochii pe escapada romantică și greu încercată de condițiile meteo.

Ninsoarea serioasă care a pus stăpânire pe Capitală nu i-a ținut în casă pe toți! Printre cei care au sfidat viscolul s-au aflat și Andrei Ștefănescu cu iubita lui,  Ștefania Duca. Cei doi au fost surprinși într-o ipostază cât se poate de relaxată, într-o plimbare „romantică” prin zona Băneasa. Destinația? O pizzerie cochetă din nordul orașului, locul perfect pentru a te încălzi cu ceva bun după o plimbare prin nămeți.

Ținuta prezentatorului TV a atras toate privirile

Deși fulgii cădeau necontenit, iar trotuarele erau deja acoperite de un strat consistent de zăpadă, vedeta părea complet neafectată de vreme. Îmbrăcat într-un palton închis la culoare și încălțat lejer, acesta a ales să meargă cu capul descoperit, în timp ce fulgii îi cădeau direct pe creștet. Surprinzător pentru mulți, avea căciula la el, însă nu pe cap, ci ținută nonșalant în mâna iubitei. Andrei a mers pe premisa „baba suferă la frumusețe”.

Andrei Ștefănescu a mers fără căciulă

 

Partenera sa, în schimb, a abordat situația ceva mai precaut. Cu gluga trasă bine peste cap și ochelari de soare la ochi, aceasta părea pregătită pentru confruntarea cu fulgii care loveau din toate direcțiile. Ochelarii de soare au fost detaliul care ne-a atras atenția. Cadrul nu era tocmai o plajă exotică, dar ar fi fost mai degrabă o necesitate decât un accesoriu de stil. Ninsoarea era suficient de densă încât să îi îngreuna vizibilitatea. Îmbrăcată într-o ținută închisă la culoare, potrivită pentru temperaturile scăzute, iubita artistului pășea atent pe trotuarul alunecos, în timp ce el mergea relaxat, cu mâinile în buzunare.

Cei doi au fost văzuți mergând unul lângă celălalt, fără gesturi de apropiere, fără grabă. Andrei părea că duce o luptă grea cu fulgii care ii intrau direct in ochi. Prezentatorul TV nu și-a ținut iubita de mână pentru a se asigura ca nu alunecă. Nefericirea se vedea pe chipul lui, a trebuit să parcheze masina la o distanță considerabilă, iar la plecare a trebuit să o ia la pas.

Fie că a fost o ieșire spontană sau una planificată din timp, un lucru este clar: anotimpul preferat al lui Andrei Ștefănescu nu este iarna.

