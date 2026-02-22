Acasă » Știri » Costurile anuale ale unui student în România. Taxele sunt tot mai mari

22/02/2026
Rata abandonului universitar este în creștere. Nu lipsa dorinței de a continua studiile îi determină pe tineri să renunțe, ci taxele tot mai mari. La acestea se adaugă și costurile de trai, mai ales în orașele mari ale României.

Tinerii care se mută din mediile rurale pentru a urma o facultate fac eforturi uriașe. Aceștia sunt nevoiți să se adapteze la viața din orașele mari, iar asta atrage costuri enorme. Cheltuiala cea mai mare este cazarea. Fie că aleg să stea la cămin, fie să stea în chirie, trebuie să scoată din buzunar sume mari. Pe lângă cazare și necesitățile de zi cu zi, mai apare o cheltuială: taxa universitară.

Pentru că nu toți prind un loc la cămin, tinerii au o alternativă mai scumpă. Chiria în România este mare, însă în orașele cu cele mai bune centre universitare prețurile cresc și mai mult. În general, o garsonieră poate depăși 350-450 de euro lunar, în funcție de oraș, dar și de cât de aproape este de facultate. Mâncarea, întreținerea, transportul public și materialele de studii adaugă niște bani la cheltuielile lunare. Un student ajunge să cheltuiască lunar în medie 2.000-3.500 de lei. În același timp, tinerii studenți care nu au reușit să prindă un loc la buget au o cheltuială în plus.

Taxe mai mari pentru studenți

În ultimul an, universitățile au majorat considerabil taxele de studiu. Motivele invocate de aceștia sunt creșterea inflației, costuri administrative și reducerea numărului de studenți pe grupă. Cel mai scump centru universitar este la București. Taxa de la Universitatea din București a fost mărită de la 5.000 de lei la 5.500 de lei. Studenții la Drept trebuie să scoată din buzunar în jur de 8.800 de lei. La Academia de Studii Economice, taxele vor urca de la 1.000 de lei până la 3.000. La Administrarea Afacerilor în limbi străine, suma este exorbitantă: 10.000 de lei.

Nici Cluj-Napoca nu este mai prejos. Universitatea Babeș-Bolyai a anunțat creșterea taxelor de la 3.000 de lei la 6.500 de lei, aproape dublu. Și Iași se află pe listă. Facultatea de Drept urcă taxa de la 3.300 la 6.000 de lei pe an. La Informatică este și mai scump. Studenții trebuie să plătească acum 5.000 de lei.

Reprezentanții studenților spun că mărirea taxelor anuale poate afecta grav aplicările la facultăți. Din cauza taxelor prea mari, tinerii fie renunță la studii, fie nu mai aplică deloc.

