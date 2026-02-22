Ce s-ar ascunde în spatele restaurantului Mosh. Aisa Bacs, amenințată și redusă la tăcere + Intervenția neașteptată a lui Mario Fresh

Scandalul momentului a început pe TikTok, iar CANCAN.RO a preluat frâiele și vă aduce informații incendiare. Aisa Bacs ne-a vorbit despre neregulile care s-ar petrece în spatele afacerii Mosh din Capitală. Mai multe femei ar fi fost reduse la tăcere de conducerea locației de fițe, dar poveștile lor vor ieși la suprafață curând. Toate detaliile în articol.

Totul a început atunci când Aisa s-a decis să își împărtășească experiența total neplăcută avută în restaurantul Mosh din Capitală (VEZI AICI). Mario Fresh, prieten bun cu proprietarul locației de fițe, a intervenit pentru a-i lua apărarea, iar de aici până la acuzații dure nu a mai durat mult. Dezvăluirile pe care tânăra ni le-a făcut despre Mario Fresh, dar și mesajul pe care artistul i l-ar fi dat în privat, le veți afla curând doar pe CANCAN.RO.

Aisa Bacs dă de pământ cu Mosh

Șatena ne-a vorbit despre ilegalitățile care s-ar petrece în spatele afacerii Mosh, dar și despre nume din showbiz care sunt implicate în această situație. Mai mult, toate persoanele care ar fi încercat să vorbească despre tot ce se petrece ar fi fost reduse la tăcere, iar mai multe tinere care ar fi primit propuneri nepotrivite de la angajații locației de fițe ar vrea să își facă cunoscute poveștile. Chiar și ea ar fi fost constrânsă să se oprească din a vorbi prin amenințări, iar conturile de social media i-ar fi fost închise.

„Barul de prostituție, paravan, Mosh. Fetele mi-au scris pe TikTok că s-au dus acolo și au venit bărbați să le întrebe cât costă ca să întrețină relații, ca să descopere mai apoi că este un bar de prostituție cu doamne de lux de companie. Eu presupun, eu nu am acuzat. Propunerile pleacă de la clienți, dar se știe că domnul angajatse ocupă cu asta și le procură. Și că îi s-a atras atenția de atâtea ori și a tăcut. Am vorbit inclusiv cu un om din showbiz și i s-a închis gura. Mi se închide și mie gura, încearcă să mi se închidă conturile, inclusiv contul de OnlyFans încearcă să mi se închidă, mi s-au închis conturile de Instagram, mi-a fost amenințată familia. Pentru un review la un restaurant, eu neștiind ce se practică acolo, este normal să mi se închidă contul, să primesc amenințări? Dacă nu ar fi fost adevărat, nu aș fi fost amenințată. Erau niște bărbați care arătau ca niște interlopi pe TikTok și mi-au spus să am grijă că poate rămân fără copil. Exact asta mi-au zis. Ce poate să însemne astea? Și culmea, bărbații respectivi îl aveau la follow pe Liviu Moreanu, un asociat, acum nu-l mai au. O mulțime de fete mi-au scris și le este frică să vorbească. Și vă mai zic că și o persoană din showbiz a fost client, iar ei au profitat de faptul că el este cunoscut și că are bani, și-a comandat trei shot-uricu prietenii lui și trei pahare de băutură și la final s-a trezit cu nota de 1600 de lei și când s-au luat de ei, și-au cerut scuze. Practic și furt, se măresc notele, se umflă notele. Gramajele oricum nu coincind”, a spus Aisa Bacs.

În ceea ce privește practicile din locația vedetelor din Capitală, acestea ar fi unele total nepotrivite pentru un restaurant, iar mai multe nume din showbiz ar fi implicate.

„Și acolo erau tot felul de persoane din showbiz care se știau că se prostituează. Doamne, am rămas șocată! Deci eu am rămas șocată de ce era acolo. Era 80% numai bărbați, restul femei care nici măcar nu se cunoșteau între ei și deja se împrieteneau. Erau bărbați cu câte două, trei femei, călare peste ei. Zici că era un bordel, am rămas în șoc total! Se știe despre Ana Mocanu că a fost și ce a fost, da? Se știe! Hostessa de acolo se unduia și punea mâna pe pieptul bărbaților care intrau. Păi cum face așa ceva? Și era îmbrăcată de zici că venea de pe bulevard.”, a mai spus tânăra pentru CANCAN.RO.

În ciuda amenințărilor primite, Aisa Bacs nu are de gând să se oprească aici. Șatena vrea să își facă dreptate și să scoată la iveală toate problemele care ar exista în locația frecventată de vedete.

„Eu deja mi-am sunat avocat. Trebuie făcută o anchetă cu ce se petrece acolo, chiar nu este normal. Eu am rămas șocată. Proprietarul de acolo era tare frustrat că eu l-am refuzat. Avea impresia că dacă fac OnlyFans o să îi cad la picioare.Cum se practică lumea asta? Trebuie să tac să fiu drăguță? Pe banii meimi-am permis să-mi dau cu părerea. Aveam tot dreptul. Am făcut și plângere la ANPC și la avocatul meu ca să-mi recuperez banii, pentru că mâncarea mi-a fost luată din față nici nu am apucat să o consum și am fost dată afară subtil.”, a încheiat Aisa Bacs.

