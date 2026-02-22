Acasă » Exclusiv » Ce s-ar ascunde în spatele restaurantului Mosh. Aisa Bacs, amenințată și redusă la tăcere + Intervenția neașteptată a lui Mario Fresh

Ce s-ar ascunde în spatele restaurantului Mosh. Aisa Bacs, amenințată și redusă la tăcere + Intervenția neașteptată a lui Mario Fresh

De: roxana tudorescu 22/02/2026 | 16:23
Ce s-ar ascunde în spatele restaurantului Mosh. Aisa Bacs, amenințată și redusă la tăcere + Intervenția neașteptată a lui Mario Fresh
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Scandalul momentului a început pe TikTok, iar CANCAN.RO a preluat frâiele și vă aduce informații incendiare. Aisa Bacs ne-a vorbit despre neregulile care s-ar petrece în spatele afacerii Mosh din Capitală. Mai multe femei ar fi fost reduse la tăcere de conducerea locației de fițe, dar poveștile lor vor ieși la suprafață curând. Toate detaliile în articol.

Totul a început atunci când Aisa s-a decis să își împărtășească experiența total neplăcută avută în restaurantul Mosh din Capitală (VEZI AICI). Mario Fresh, prieten bun cu proprietarul locației de fițe, a intervenit pentru a-i lua apărarea, iar de aici până la acuzații dure nu a mai durat mult. Dezvăluirile pe care tânăra ni le-a făcut despre Mario Fresh, dar și mesajul pe care artistul i l-ar fi dat în privat, le veți afla curând doar pe CANCAN.RO.

Aisa Bacs dă de pământ cu Mosh

Șatena ne-a vorbit despre ilegalitățile care s-ar petrece în spatele afacerii Mosh, dar și despre nume din showbiz care sunt implicate în această situație. Mai mult, toate persoanele care ar fi încercat să vorbească despre tot ce se petrece ar fi fost reduse la tăcere, iar mai multe tinere care ar fi primit propuneri nepotrivite de la angajații locației de fițe ar vrea să își facă cunoscute poveștile. Chiar și ea ar fi fost constrânsă să se oprească din a vorbi prin amenințări, iar conturile de social media i-ar fi fost închise.

„Barul de prostituție, paravan, Mosh. Fetele mi-au scris pe TikTok că s-au dus acolo și au venit bărbați să le întrebe cât costă ca să întrețină relații, ca să descopere mai apoi că este un bar de prostituție cu doamne de lux de companie. Eu presupun, eu nu am acuzat. Propunerile pleacă de la clienți, dar se știe că domnul angajatse ocupă cu asta și le procură. Și că îi s-a atras atenția de atâtea ori și a tăcut. Am vorbit inclusiv cu un om din showbiz și s-a închis gura. Mi se închide și mie gura, încearcă să mi se închidă conturile, inclusiv contul de OnlyFans încearcă să mi se închidă, mi s-au închis conturile de Instagram, mi-a fost amenințată familia. Pentru un review la un restaurant, eu neștiind ce se practică acolo, este normal să mi se închidă contul, să primesc amenințări? Dacă nu ar fi fost adevărat, nu aș fi fost amenințată. Erau niște bărbați care arătau ca niște interlopi pe TikTok și mi-au spus să agrijă că poate rămâfără copil. Exact asta mi-au zis. Ce poate să însemne astea? Și culmea, bărbații respectivi îl aveau la follow pe Liviu Moreanuun asociat, acum nu-l mai au. 

O mulțime de fete mi-au scris și le este frică să vorbească. Și vă mai zic că și o persoană din showbiz a fost client, iar ei au profitat de faptul că el este cunoscut și că are bani, și-a comandat trei shot-uricu prietenii lui și trei pahare de băutură și la final s-a trezit cu nota de 1600 de lei și când s-au luat de ei, și-au cerut scuze. Practic și furt, se măresc notele, se umflă notele. Gramajele oricum nu coincind, a spus Aisa Bacs.

În ceea ce privește practicile din locația vedetelor din Capitală, acestea ar fi unele total nepotrivite pentru un restaurant, iar mai multe nume din showbiz ar fi implicate.

„Și acolo erau tot felul de persoane din showbiz care se știau că se prostituează. Doamne, am rămas șocată! Deci eu am rămas șocată de ce era acolo. Era 80% numai bărbați, restul femei care nici măcar nu se cunoșteau între ei și deja se împrieteneau. Erau bărbați cu câte două, trei femei, călare peste ei. Zici că era un bordel, am rămas în șoc total! Se știe despre Ana Mocanu că a fost și ce a fost, da? Se știe! Hostessa de acolo se unduia și punea mâna pe pieptul bărbaților care intrau. Păi cum face așa ceva? Și era îmbrăcată de zici că venea de pe bulevard.”, a mai spus tânăra pentru CANCAN.RO.

În ciuda amenințărilor primite, Aisa Bacs nu are de gând să se oprească aici. Șatena vrea să își facă dreptate și să scoată la iveală toate problemele care ar exista în locația frecventată de vedete.

„Eu deja mi-am sunat avocat. Trebuie făcută o anchetă cu ce se petrece acolo, chiar nu este normal. Eu am rămas șocată. Proprietarul de acolo era tare frustrat că eu l-am refuzat. Avea impresia că dacă fac OnlyFans o să îi cad la picioare.Cum se practică lumea asta? Trebuie să tac să fiu drăguță? Pe banii meimi-am permis să-mi dau cu părerea. Aveam tot dreptul. Am făcut și plângere la ANPC și la avocatul meu ca să-mi recuperez banii, pentru că mâncarea mi-a fost luată din față nici nu am apucat să o consum și am fost dată afară subtil.”, a încheiat Aisa Bacs.

VEZI ȘI: Party-ul fabulos de la etajul 17 s-a auzit până la parter! Primarul din Buftea a plătit 100.000 de euro pentru super-majoratul fiului

NU RATA: Altfel de antrenament înainte de Survivor! Aris Eram, de la Mosh, direct în junglă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! Descindere de amploare în Capitală!
Exclusiv
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! Descindere de amploare în Capitală!
Andreea Bostănică a pus-o la zid pe Iuliana Beregoi: „Îmi scriu fostele tale prietene că le șantajezi”. Olga Verbițchi a scos la iveală planul secret
Exclusiv
Andreea Bostănică a pus-o la zid pe Iuliana Beregoi: „Îmi scriu fostele tale prietene că le șantajezi”. Olga…
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
Gandul.ro
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk. Suma cu 15 zerouri pe care o deține pe un card cadou
Adevarul
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk....
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba...
Parteneri
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
go4it.ro
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
Gandul.ro
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia căreia i se deschid toate ușile în martie. Surprize mari pe plan financiar
Zodia căreia i se deschid toate ușile în martie. Surprize mari pe plan financiar
BANC | „Televizorul dvs a fost montat cu succes, domnule”
BANC | „Televizorul dvs a fost montat cu succes, domnule”
Ce meserie și câți ani are Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. A fost ridicată de mascați într-un ...
Ce meserie și câți ani are Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. A fost ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Doliu în lumea fotbalului! Un sportiv de doar 25 de ani a fost găsit mort în garajul său. Polițiștii ...
Doliu în lumea fotbalului! Un sportiv de doar 25 de ani a fost găsit mort în garajul său. Polițiștii suspectează o sinucidere
Este burlăciță din nou! Vedeta din România s-a despărțit iar de iubit: „O să mor de gât cu ...
Este burlăciță din nou! Vedeta din România s-a despărțit iar de iubit: „O să mor de gât cu singurătatea”
Vezi toate știrile
×