Party-ul fabulos de la etajul 17 s-a auzit până la parter! Primarul din Buftea a plătit 100.000 de euro pentru super-majoratul fiului

Când vine vorba de majorate, nu te joci! Iar de data aceasta, vorbim despre un party de zile mari, organizat de Gheorghe Pistol, primar Buftea, pentru fiul lui, Andrei. Un eveniment care, deși a avut loc la etajul 17, s-a auzit până la parter. Dar și suma cheltuită a fost pe măsură, aproximativ 100.000 de euro! CANCAN.RO are imagini și detalii tari!

Primarul din Buftea, Gheorghe Pistol, i-a organizat fiului său, Andrei, o petrecere de majorat pe măsura unui eveniment de zile mari! Locația aleasă a fost One, Floreasca, la etajul 17, acolo unde se poate închiria un spațiu liber pentru petreceri.

Sus, aproape de nori, doar că distracția și muzica a coborât cu repeziciune printre etaje, iar lăutarii au reușit performanța de a-și face simțită prezența în întreaga clădire. Am putea spune că nu a fost o petrecere privată, ci una mai degrabă ambientală.

Majorat de 100.000 de euro pentru fiul lui Gheorghe Pistol

Dar să discutăm și despre detaliile care au făcut ca petrecerea să se ridice la suma de 100.000 de euro. Trebuie să precizăm faptul că spațiul închiriat a fost gol, ceea ce a însemnat că totul a trebuit „construit ;i bibilit” milimetric. De la plasme, aduse special, mese, scaune, decor personalizat, aranjamente florale, sonorizare ca la carte, lumini. Nu a fost deloc ușor de organizat. Și dacă luăm în calcul și ospătarii, catering-ul, lăutarii invitatați care au încins atmosfera, animația, băuturile fine care au curs toată noaptea, suma tot crește. Iar la final, când tragi linie, socoteala e simplă și deloc timidă, cam 100.000 de euro. Lejer!

La plecare însă, sărbătoritul a umplut portabajul mașinii! Cadouri peste cadouri, buchete de flori, toate cărate de mai multe perechi de brațe. Deh, doar o dată-n viață faci 18 ani, trebuie să fie o seară memorabilă!

Dacă aruncăm un ochi pe declarația de avere a lui Gheorghe Pistol, acesta deține un număr impresionant de terenuri. Mai exact, un total de aproximativ 222.180 metri pătrați (peste 22 de hectare). Majoritatea sunt terenuri intravilane în Buftea. Există și terenuri extravilane în județul Dâmbovița (Cojasca și Cornești).

