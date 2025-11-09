Familiile „Opticris” și „Catena”, MEGA-PETRECERE pentru bebelușul moștenitor. Baby shower de miliardari!

Bucurie mare în familia Opticris, dar și în dinastia Catena! Monica Vlad (fostă Cristescu, sora Irinei Cristescu, Prințesa Ochelarilor) a organizat un ”baby shower party”, cu suzete pentru toți invitații, în onoarea bebelușului său! Tatăl copilului este chiar Alex, fiul Mamei Catena, Anca Vlad, și fratele lui Cati Vlad, specializată pe artă, dar și pe apariții șocante în public (vezi aici). CANCAN.RO vă prezintă imagini de necrezut de la petrecere și o analiză succintă a miliardarilor prezenți!

Dacă petrecerea avea loc acum 200 de ani, invitații ar fi sosit cu trăsuri, sau în lectică, purtați pe umeri de către slujitori. Acum, desigur că au bolizi la scară. Poate nu întâmplător petrecerea s-a ținut pe Str. Viitorului (din moment ce viitorul e al acestui prunc încă nenăscut), la Maison Dadoo.

Lux, suzete și măști- ingredientele baby-shower-ului perfect pentru moștenitorul Catena-Opticris

”Totul a fost gândit să învăluie oaspeții cu căldură, eleganță și bucurie”, scriu cei de la Maison Dadoo în postarea lor de pe Instagram despre această fabuloasă petrecere.

Bun, hai să vedem cine e ”Baby Vlad”, sărbătoritul încă nenăscut al acestei petreceri. Mama lui e Monica Vlad, sora Irinei Cristescu, Prințesa Ochelarilor de la Opticris. Nu e rău, puiule. Dar stai, asta nu e tot. Monica Vlad e și nora Mamei Catena! Deci stă bine și pe linie maternă, și pe linie paternă. Are genă de miliardar și cu siguranță va fi subiect în CANCAN.RO peste 20 de ani!

Din moment ce Cati Vlad și-a făcut nunta secolului la vila Împăratului Hadrian de lângă Roma, nuntă despre care a scris inclusiv revista British Vogue, nuntă la care aranjamentele florale au fost inspirate de frescele din Vila Liviei, soția lui Augustus, aflate acum la Palazzo Massimo și unde Cati a purtat rochie de mireasă Dolce&Gabbana cusută cu mânuța lui de Domenico Dolce însuși, pentru nepoțelul ei trebuia să facă ceva deosebit!

Tema petrecerii e un burlesque cringe cu chelneri îmbrăcați în smoching și cu căști negre de piloți de Formula 1. Petrecerea se ține într-un spațiu închis, sufocant, încărcat cu cristale, lumini, tacâmuri, draperii, abajururi elaborate și un tavan ce vrea să imite o frescă romană, cu o singură intrare, iar fiecare invitat are propriul său ospărat. E un fel de Vila lui Hadrian mai de mahala. Pe scurt, e coșmarul oricărui expert în siguranță la incendii. Dar dă bine pe postări și luxul ține capul de afiș. Nici nu se putea altfel.

„Baby Vlad, sărbătorit cum se cuvine: Cu opulența caracteristică familiei sale”

În afară de vanitate și dorința de a epata sărăcimea din mahalalele Bucureștiului, probabil că intenția petrecerii fastuoase a fost de a crea un soi de documentar pentru copil, când va crește și va ajunge la vârsta la care va înțelege semnificația acestei petreceri atât de decadente.

I se va părea greu de crezut că mama lui, mătușile, nășicile, zânele și toate prietenele mamei sale de la party, acele băbuțe acide și sfătoase din viitor, sunt superbele doamne și domnișoare din pozele de la eveniment, din trecutul la care suntem noi martori acum.

Despre numele copilului nu știm decât că e ”Baby Vlad”, adică numele mic nu se spune. Nu știm dacă e băiat sau fată, deci cu siguranță urmează și un ”gender reveal party”, probabil tot cu suzete.

Pozele de la eveniment parcă ar fi fetișurile din vitrina unui magazin pentru adulți. Toți au suzete în gură. E loc de multe comentarii, dar mai bine lăsăm cititorii să le facă.

CITEȘTE ȘI: Mama Catena, nr. 1 complet: i-a făcut prințisorului nuntă de 3 milioane € la Paris! Paparazzii CANCAN au fost în Franța la evenimentul anului

ACCESEAZĂ ȘI: Nora ”mamei Catena”, ginerică și alaiul de la nunta anului s-au întors în România. Toți supărați pe toți! O mare harababură a creat nunta de 3 milioane €!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.