Nu e vis, nu e halucinație, e doar fiica milionăresei Anca Vlad! Prințesa Catena a ieșit la club într-o ținută care a blocat TOATE privirile

CANCAN.RO nu excelează la capitolul credință, dar de data asta până și noi suntem nevoiți să spunem ”Mare ți-e grădina, Doamne!”. Ce ne-a adus în pragul unui șoc mistic? E vorba de pozele cu ținuta cu care fiica mamei Catena a ieșit în oraș. Imaginile pe care le-am obţinut te vor face să dai zoom, pentru că eleganta Cati Vlad de data aceasta, nu poartă cine ştie ce.

Efectiv rămâi statuie! Cati Vlad a fost văzută în oraș dezbrăcată de toate secretele, adică îmbrăcată doar în neglijé. Știm că între femei există o competiție constantă pentru a atrage privirile bărbaților, dar ce a făcut Cati e trișat pe față. Mai lipsea să-și pună o instalație de pom cu 1.000 de beculețe, ca să fie mai vizibilă. Cu toate că ea e moștenitoarea dinastiei Catena și știți cum se spune: noblesse neglije! Pardon, oblige.

Evident că bărbații nu vor să facă eforturi prea mari când dezbracă o femeie, ba chiar se plictisesc, fiind obișnuiți cu clipuri de 25 de secunde pe Tik Tok. Dar să vii la club deja dezbrăcată, asta sfidează chiar și modestele cutume românești de vestimentație pentru going-out.

Fiica mamei Catena i-a ameţit pe toţi!

Nu știm tematica petrecerii din Gaia unde au fost făcute pozele, dar nu credem că era pijama party, pentru că bărbații ieșiți la țigară nu erau în izmene. De exemplu, soțul lui Cati, Morgan, a ieșit să fumeze un trabuc și să bea o bere cu un prieten, dar ei sunt îmbrăcați normal, cu costum, chiar și geacă.

Și da, e suprinzător s-o vedem îmbrăcată așa, din moment ce tânăra e o specialistă în artă, care a absolvit cu distincție Istoria Artelor la Universitatea Yale și a acumulat experiență profesională la Christie’s în New York, printre alte roluri.

Nu mai zicem că soțul ei, Morgan Aguiar-Lucander, a cerut-o de soție pe insula Capri, iar la nuntă Cati a purtat o rochie cu trenă, într-un decor atât de fantastic, că până și celebra revistă Vogue a scris despre asta.

Serios, aveam așteptări mai mari. Adică, totuși, e o femeie bogată, realizată, nu o studentă care și-a trimis toate hainele la mama, la Dorohoi, să i le spele, și totuși n-a rezistat tentației de a ieși în oraș, așa că s-a dus în pijamale.

Sau poate e vorba de cea mai punctuală femeie din România, care a vrut atât de mult să nu întârzie la o întâlnire încât a plecat din casă așa cum era, doar și-a pus niște pantofi și aia a fost.

De obicei elaboram pe marginea ținutelor, poșetelor și așa mai departe, dar de data asta Cati Vlad zici că e personajul principal într-un episod din noul sezon Black Mirror.

