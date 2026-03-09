Acasă » Știri » Știri externe » Vladimir Putin, mesaj clar pentru noul ayatollah al Iranului: „Sprijinul e de neclintit!”

De: Daniel Matei 09/03/2026 | 22:10
Sursa foto: Shutterstock

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis, luni, „sprijin de neclintit” noului lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care a fost numit în funcție după ce tatăl și predecesorul său a fost ucis în urma unor atacuri americano-israeliene.

Sprijinul lui Putin pentru clericul șiit în vârstă de 56 de ani vine în contextul în care președintele american, Donald Trump, a avertizat că noul lider al Iranului „nu va rezista mult” fără aprobarea sa, scrie The Moscow Times.

„Aș dori să reafirm sprijinul nostru neclintit pentru Teheran și solidaritatea cu prietenii noștri iranieni”, a declarat Putin într-un mesaj adresat lui Khamenei, adăugând că „Rusia a fost și va rămâne un partener de încredere” pentru Iran.

După amenințări similare celor făcute de Trump venite din partea Israelului, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez a avertizat că Beijingul se opune țintirii liderilor și insistă că „suveranitatea, securitatea și integritatea teritorială a Iranului ar trebui respectate”.

Rusia, unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Iranului, a condamnat săptămâna trecută atacurile americano-israeliene asupra Iranului, numindu-le „act neprovocat de agresiune armată”. Putin a criticat uciderea în 28 februarie a tatălui lui Mojtaba Khamenei, ayatollahul Ali Khamenei, pe care a descris-o drept un „asasinat cinic”.

„Într-un moment în care Iranul se confruntă cu o agresiune armată, mandatul dumneavoastră în această înaltă funcție va necesita, fără îndoială, mult curaj și dăruire”, i-a spus Putin noului ayatollah, exprimându-și încrederea că acesta va „uni poporul iranian în fața unor încercări severe”.

Mojtaba Khamenei este radical și va continua respingerea disidenței, la fel ca tatăl său. Moscova a cerut încetarea ostilităților și reluarea discuțiilor diplomatice. În 2025, Rusia și Iranul au semnat un acord de parteneriat strategic care include prevederi pentru contracararea amenințărilor comune, dar nu includ obligații de apărare reciprocă.

Cu toate acestea, surse au declarat vineri pentru The Washington Post că Rusia furnizează Iranului informații care să îl ajute să atace ținte militare americane în Orientul Mijlociu, chiar dacă Kremlinul declară public că oficialii de la Teheran nu au cerut niciun sprijin.

