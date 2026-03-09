Premierul Nepalului va fi Balendra Shah. Cum a ajuns un rapper în vârstă de 35 de ani să-l învingă pe Sharma KP Oli

Rapperul Balendra Shah l-a învins pe fostul prim-ministru nepalez Sharma KP Oli în circumscripția sa parlamentară, acesta fiind cu un pas mai aproape de a deveni următorul prim-ministru al Nepalului.

Comisia Electorală din Nepal a confirmat sâmbătă că Shah, în vârstă de 35 de ani, a primit 68.348 de voturi, comparativ cu cele 18.734 ale lui Oli, detronându-l pe fostul lider în circumscripția sa, scrie BBC.

Premierul Nepalului va fi un rapper

Alegerile generale de joi, primele de la „protestele Generației Z”, care au răsturnat guvernul în septembrie, au pus în fața sistemului o nouă generație de politicieni care pledează pentru tinerii alegători care cer schimbarea clasei politice. Partidul Rastriya Swatantra (RSP) al lui Shah pare acum pe cale să câștige alegerile generale, scrie sursa.

Partidul are o majoritate în locurile alese direct în alegerile generale numărate până acum, conform rezultatelor oficiale parțiale de duminică, și s-ar putea îndrepta spre o victorie covârșitoare, sugerează datele oficiale.

Politicianul în vârstă de 35 de ani este, de asemenea, lider după numărarea voturilor prin reprezentare proporțională de până acum, potrivit comisiei electorale. De mai bine de două decenii, Nepalul a avut mai multe guverne de coaliție de durată scurtă, guvernarea fiind dominată în mare parte de trei partide, dintre care două comuniste.

Cine este rapperul Balendra Shah

Shah, cunoscut popular sub numele de Balen, este membru al scenei hip hop nepaleze de mai mulți ani. Una dintre melodiile sale, Balidan, despre sacrificiu în limba nepaleză, are milioane de vizualizări pe YouTube.

În septembrie 2025, în Nepal au izbucnit mai multe proteste violente, așa-numitele „demonstrații ale Generației Z”, declanșate de interzicerea platformelor de socializare de către Oli. Demonstrațiile au escaladat, protestatarii criticând sistemul politic din Nepal și simbolismul inegalității de clasă: „bebelușii nepo” – copiii politicienilor țării.

Un total de 77 de persoane au fost ucise în timpul protestelor, iar o anchetă a BBC a dezvăluit că șeful poliției țării a emis un ordin care permitea utilizarea forței letale împotriva a mii de protestatari neînarmați.

Rapperul Balendra Shah a sprijinit tinerii din Nepal

Shah a vorbit în sprijinul protestatarilor și, la un moment dat, l-a numit pe Oli „terorist” care și-a trădat țara.

Rapperul evită de obicei mass-media, dar a declarat pentru Financial Times, în timp ce se afla în campanie electorală, că va fi „candidatul întregului Nepal”.

În februarie, partidul lui Shah și-a lansat manifestul electoral, prin care promitea crearea a 1,2 milioane de locuri de muncă și reducerea migrației forțate, într-un efort de a valorifica frustrarea cauzată de șomaj și salariile mici, care au împins milioane de nepalezi să se mute în străinătate.

Partidul a promis, de asemenea, că în termen de cinci ani va crește venitul pe cap de locuitor al Nepalului de la 1.447 de dolari la 3.000 de dolari, ceea ce va duce la o creștere de peste dublu a PIB-ului țării și va oferi plase de siguranță, cum ar fi asigurarea medicală, pentru populație.

