Andreea Bostănică a pus-o la zid pe Iuliana Beregoi: „Îmi scriu fostele tale prietene că le șantajezi”. Olga Verbițchi a scos la iveală planul secret

Seara trecută, Iuliana Beregoi și-a luat inima în dinți și i-a dat replica Andreei Bostănică, care de mai multe zile, pe live-uri sau prin postări, pune tunurile pe ea. Cele două dive, care sunt văzute ca niște idoli pentru fetițele de 12 ani, își aruncă acuzații și cuvinte grele. CANCAN.RO a fost cu ochii pe ele și venim cu toate informațiile care sunt de-a dreptul incendiare, mai ales ca povestea se complica de la o zi la alta.

Dacă până acum Iuliana Beregoi nu i-a răspuns în mod direct adversarei sale, Andreei Bostănică, recent a răbufnit și a pus-o la zid. Dezvăluirile pe care vedeta le aduce în fața publicului, pe Instagram, scot la suprafață detalii ireale despre Andreea Bostănică: ar fi avut o relație cu un bărbat mult mai mare decât ea. (VEZI AICI MAI MULTE)

Andreea Bostănică nu se oprește

Seara trecută, influencerița mutată în Dubai, a intrat live, pe TikTok și ce a urmat de acolo a fost deliciul fanilor ei care acum au format “team BOSStănică”. Andreea a luat la rând toate acuzațiile pe care i le-a adus Iuliana și i-a răspuns într-o manieră cu care s-a consacrat zilele acestea.

„Hai, m-ai plictisit cu tema asta. Înțeleg că ți-e ciudă că ți-am descris corpul, dar asta e, asumă-ți. Mai stai și pe acasă, nu merge la sală în fiecare zi, că nu ești bodybuilder.Intră live, intră live să vedem cum mă faci, față în față. Dacă ești tare în gură, intră live. Doamne, invidioaso, ai mai vrea tu să fii cu un bărbat cu care am fost eu. Ce e mai rușinos? Să fiu într-o relație serioasă doi ani cu un bărbat sau să fii tu într-o „relație” în fiecare seară cu cine îți pică? Prin cabine de probă, prin restaurante, prin băile restaurantelor. Eu cred că tu ai visa să ai o relație cum am avut eu. Știi de ce nu te-ai luat în gură cu mine două săptămâni? Pentru că ai analizat două săptămâni ce să vorbești. În loc de „oh, yeeah, eu sunt o victimă”, tu nu ai personalitate. Te-ai uitat două săptămâni la live-urile mele ca să înveți cum să vorbești. Ți-e dor de mine? Oh, știam eu că ți-e dor de mine, știam. O să vin și în Moldova, băiețelule. O să vin și o să-ți spun în față tot, pentru că tu nu ai tupeu nici măcar să intri live cu mine. Îmi scriu fostele tale prietene că le șantajezi, că le e frică de tine pentru că părinții tăi știu unde locuiesc. Eu nu am vrut să accept ce se întâmpla, că eram înșelată. Și când am aflat că sunt înșelată, nu am vrut să accept. Iar când un bărbat află asta, cred că știți cu toții de ce este în stare. Tu, la 13 ani, când ai aflat că o fată a mers lângă iubita ta, ai înjurat-o și ai spus că o bagi în pământ. Există filmarea. Eu nu am zburat doar în Mykonos cu avionul privat. Am zburat și în Turcia, și în Dubai. Am fost cu bunica și cu verișorii mei în Bodrum. Am zburat la București, la Chișinău. Eu am zburat cu avion privat în foarte multe țări. Doar că, scumpa mea, eu am zburat cu iubitul meu, cu bunica mea, cu familia mea. Pe bunica mea cine a luat-o cu avionul privat? Tot am dus-o să facă lucruri neortodoxe? Doamne, cât de invidioasă ești. Eu cu avionul privat mi-am luat toată familia: iubitul meu, bunica, fratele, verișorii mei mici. Arată-mi „bosorogii”. Ce bosorogi? Ai vrea tu. Eu de la 13 ani plătesc impozite în Republica Moldova. De la 17 ani am început să plătesc cele mai mari impozite pe venit din Republica Moldova pentru vârsta mea. Îmi permit să stau în ce hotel vreau eu, îmi permit să îmi iau câte brățări vreau eu. Pentru că nu este un secret cât se câștigă din live-urile de pe TikTok. Doar astăzi am intrat live și sunt deja în top 8 în clasament.” a declarat Andreea Bostănică, pe TikTok.

Olga Verbițchi, plan pentru testarea lui Anonymus

În scandal a intervenit și Olga Verbițchi, câștigătoarea X Factor. Cântăreața a detonat bomba și a spus că l-a testat pe faimosul hacker Anonymus pentru a vedea dacă are sau nu treabă cu Iuliana Beregoi. Olga, la fel ca Daniela Costețchi, crede ca Anonymus este de fapt, Rusu Stanislav, hacker-ul care ștergea conturile influencerilor din Republica Moldova, la comanda familiei Beregoi.

„Într-adevăr, am avut un plan, iar planul nu a fost cel despre care se spune pe internet, ci a fost un alt plan. I-am trimis mesajele vocale lui Anonymus când el se dădea prieten cu noi și ne cerea informații despre domnișoară, pentru că am vrut să testez teoria și să văd dacă ei doi au vreo legătură. Vreau să spun că ai căzut perfect în capcana mea. Nu știu cum ești tu, Anonymus, dar trebuia să fiu eu, pentru că sunt mult mai „mega” decât tine. Pupici cu sclipici și nu mai ștergeți postările pe care le faceți. Lăsați-le acolo.” a fost mesajul Olgăi Verbițchi, de pe TikTok.

Anonymus, unul dintre cei mai de temut hackeri din Republica Moldova, a postat și el un videoclip în care încearcă să facă lumină în situația cu Daniela Costețchi. V-am spus și în alte articole, influencerița crede că în spatele acestui cont stă Rusu Stanislav, un “vechi” prieten al Iulianei Beregoi, care ar fi șantajat-o ani la rând și ar fi fost implicat în planul macabru cu obiecte funerare. (VEZI AICI MAI MULTE)

Anonymus a scos la iveală conversații cu Daniela. A arătat mesaje în care ea îi cerea părerea despre anumite concursuri. El a declarat ca din 2021 a început să șteargă concursurile organizate ilegal pe Instagram. Mai mult decât atât, a făcut și o sesizare pe numele influenceriței cum că aceasta ar spăla bani și ar avea nereguli fiscale. Daniela este acuzată că ar fi făcut foarte multe concursuri pe rețelele de socializare.

„Concursul acesta îmi provoacă mult stres, dar dacă reușesc să îl fac pe el și totul merge bine, voi reuși să încep să caut apartament, pentru că aș avea o schimbare cu banii aceștia. Hai că fac așa: rămâne doar suma de 10% pentru tine. Nu știu unde ai dispărut. Luni vreau să dau startul concursului. Pentru mine va primi banii altcineva.” au fost doar câteva dintre mesajele vocale ale Danielei cu Anonymus.

CITEȘTE ȘI: Iuliana Beregoi îi dă replica Andreei Bostănică, după ce a fost jignită pe TikTok: „Eu nu am fost cu un bărbat de vârsta tatălui meu”

Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! „Nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine”