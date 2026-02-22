Acasă » Știri » Este burlăciță din nou! Vedeta din România s-a despărțit iar de iubit: „O să mor de gât cu singurătatea”

De: Alina Drăgan 22/02/2026 | 15:28
Este burlăciță din nou /Foto: Freepik.com
S-a rupt, din nou, lanțul de iubire! La doar o săptămână după ce a anunțat marea împăcare, Dana Roba anunță acum, din nou, despărțirea. A încercat să îi mai dea încă o șansă iubitului american, dar pare că a ajuns repede la concluzia că nu trebuia să facă asta. Iar în doar câteva zile totul s-a sfârșit.

Dana Roba trece printr-o nouă dezamăgire în dragoste. După ce s-a separate cu scandal și cu jandarmii de iubit, make-up artista a revenit rapid la sentimente mai bune și i-a acordat o nou șansă. Împăcare a fost dulce, iar cei doi au petrecut așa cum se cuvine Ziua Îndrăgostiților.

Însă, se pare că magia nu a rezistat prea mult iar acum a fost marcată o nouă despărțire, una chiar definitivă de această dată. Dana Roba a anunțat în mediul online că este din nou singură, iar proaspăta despărțire pare că și-a pus amprenta asupra ei. Make-up artista a lăsat de înțeles că acum nici măcar nu mai speră să își găsească jumătatea.

„Eu și singurătatea. O să îmi cresc fetele și o să mor de gât cu singurătatea” a transmis Dana Roba, în mediul online.

Dana Roba, din nou singură

Dana Roba, scandal de proporții cu iubitul american

Așa cum spuneam, Dana Roba nu este la prima despărțire de iubitul american. Relația lor a fost un roller coaster de împăcări și despărțiri, iar între cei doi s-a ajuns și la un scandal de proporții. Ultima dată, make-up artista l-a data afară cu jandarmii din casă pe bărbat.

„Nu mai suntem împreună și asta e. Nu ne-am mai înțeles, pur și simplu. Acum suntem pentru totdeauna despărțiți. Nu mă mai împac nici dacă rămân singură pe viață. (n.r. le-am spus și fetițelor) că nu ne mai înțelegem și au văzut că nu ne mai înțelegem și la revedere. Eu nu mai sunt genul de femeie care să facă vreun compromis cu vreun bărbat, de genul acesta mai ales.

Ne-am certat foarte tare și nu mai… el s-a mutat la mine și a zis că va plăti cheltuielile. Și când au venit facturile s-a supărat că i-am cerut bani pe cheltuieli, 1.000 lei, atât te costă, dă banii, că trebuie să plătesc cheltuielile. (n.r. el nu a vrut) și am început să înjur… până seara mi-a trimis banii, deci a avut bani și nu a vrut să plătească cheltuielile. Atunci i-am zis să plece. L-am scos afară cu jandarmii, pentru că nu mai suport să fac compromisuri”, declara Dana Roba.

Dana Roba iese la atac, după ce a fost ironizată că s-a împăcat cu fostul: „Numele meu face audiență”

Dana Roba, dezvăluiri intime din căsnicia cu Daniel Balaciu: ”Dacă juca Hagi și pierdea, noi nu făceam…”

 

Foto: Instagram

