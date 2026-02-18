Dana Roba iese la atac, după ce a fost ironizată că s-a împăcat cu fostul: „Numele meu face audiență”

TikTok este platforma perfectă pentru datul cu părerea în ultima perioadă. Recent vizată a fost și Dana Roba, după împăcarea cu iubitul pe care l-a scos cu jandarmii din casă la începutul anului 2026. Denisa Drăgan, influenceriță cunoscută și iubita lui Ramore de la iUmor, a intervenit în situație și a ironizat-o pe make-up artistă. Contactată de CANCAN.RO, Dana Roba i-a oferit un răspuns acesteia și a vorbit despre reconcilierea care a uimit pe toată lumea. Atât vă spunem momentan: urmează marele „DA”!

De-a lungul timpului, Dana Roba a fost ținta mai multor persoane cunoscute, dar a avut replică pentru toate! Așa s-a întâmplat și cu cea mai recentă situație din viața ei. Make-up artista a uimit internauții când s-a afișat alături de bărbatul despre care spunea că nu mai vrea să audă. Gurile rele au început să vorbească și să comenteze împăcarea momentului. Printre acestea s-a numărat și Denisa Drăgan, o influenceriță cunoscută pentru afacerea ei din mediul online, dar și pentru relația tumultuoasă pe care o are cu Ramore. Asta nu o spunem noi, ci ea, care s-a comparat cu Dana Roba și a mărturisit că a trecut prin despărțiri și împăcări la ordinea zilei, dar diferența intervine acum! Bruneta a spus că ea, spre deosebire de Dana Roba, nu umbla din floare în floare după fiecare ceartă.

”Dana Roba în relația în care este ea acum, cu gagicul acesta cu care se tot împacă, e fix Denisa cu Remus de acum câțiva ani, când se tot împăcau și se despărțeau la fiecare două săptămâni. Problema era că Denisa nu îl înlocuia în interval. Asta îl înlocuiește și îi și postează pe ăia noi. Strașnic mi se pare că eu am impresia că îl blochează pe acesta în perioada în care când sunt despărțiți, am impresia că îi ia telefonul, nu îi dă dreptul la telefon”, a spus Denisa Drăgan pe TikTok.

Dana Roba, sătulă de oamenii care se folosesc de numele ei pentru audiență

După cum vă spuneam, Dana Roba are mereu replica în astfel de situații! Doar că acum nu a știut ce să spună, nu pentru că nu ar fi avut ce, ci pentru că nu cunoaște personajul! După ce i-am pus în față declarația Denisei Drăgan, make-up artista a mărturisit că nu are idee cine este această persoană. Totuși, a ținut să menționeze că s-a obișnuit cu faptul că oamenii se folosesc de numele ei pentru a face vizualizări.

„Eu aș vrea să știu cine e duduia, eu nu știu cine e duduia. E așa de cunoscută…că eu nici nu o știu. Oamenii se folosesc de numele Dana Roba pentru că numele meu face audiență. Eu când mă postez cu Eli fac 2-5 milioane de vizualizări. Cine spune numele meu face vizualizări. Eu dacă mă pun să fac TikTok să zic despre toți ăștia care mi-au dat cu hate și să fac un TikTok cu ce îmi vine acum la gură să spun, o să fac 5 milioane de vizualizări până de seară. I don’t care. Nu-mi pasă. Nu-mi pasă. Pe mine mă interesează ceea ce simt eu și ceea ce fac eu. Pe mine nu mă interesează de nimeni.”, a spus Dana Roba.

Iubitul a vrut s-o ceară în căsătorie de Valentine`s Day, dar…

Dar să revenim la împăcarea momentului și să ne concentrăm pe ce este frumos! Dana Roba a uitat rapid de gurile rele și a trecut la ce contează: relația cu Eli. Make-up artista ne-a mărturisit că bărbatul a vrut să pună întrebarea cea mare înainte de Ziua Îndrăgostiților, dar ea nu a vrut. Motivul? Erau certați și nu a considerat că este momentul potrivit. Astfel, pe viitor, make-up artista este pregătită să spună marele „DA” și așteaptă momentul cu nerăbdare.

„Iar pe Eli, eu îl iubesc foarte tare. Eu pe Eli îl iubesc foarte tare. Poate să mai vină poliția până o să ne căsătorim de vreo șapte ori. I don’t care. Înainte de 14 februarie el a vrut să mă ceară de nevastă și i-am spus să nu mă ceară de nevastă, că o să-i dau cu inelul în ochi. Să nu mă ceară de nevastă. Suntem certați, i-am spus. Tu nu vii să mă ceri pe mine de nevastă când suntem supărați. Tu pe mine trebuie să mă ceri de nevastă când eu sunt în cea mai bună perioadă a mea. Atunci să mă ceri de nevastă ca să pot să și zic „Da”, ne-a mai spus Dana Roba.

