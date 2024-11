Scandalul dintre Ramore și Denisa Drăgan continuă! Ce s-a întâmplat în ziua în care fiica lor a împlinit 1 an

Este din nou scandal între Denisa Drăgan și Ramore. Cei doi pare că nu reușesc să ajungă la un numitor comun, iar de fiecare dată când se văd iese cu scântei. Cel mai nou scandal dintre aceștia a avut loc recent, chiar atunci când fiica lor a împlinit un an. Fostul concurent iUmor a mers la Londra să își viziteze fata, însă apele nu au fost prea liniștite.

Recent, un nou scandal a izbucnit în mediul online, acolo unde Denisa Drăgan a făcut noi dezvăluiri în ceea ce îl privește pe fostul soț. Aceasta l-a acuzat pe bărbat că nu se implică în viața fiicei lor, iar cea mai recentă vizită a acestuia a adus și multă ceartă. După ce a fost acuzat, Ramore a ieșit în față și a spus și partea lui de adevăr.

În urmă cu doar câteva zile, fiica lui Romore și a Denisei Drăgan a împlinit un an, ocazie cu care tatăl a mers la Londra pentru a-și vedeta fata. Însă, vizita lui s-a lăsat cu scandal, căci între el și Denisa s-a aprins războiul.

În cadrul unui live pe TikTok, bărbatul a dezvăluit că avusese o înțelegere cu fosta soție și că aceasta îi promisese că îl va lăsa să petreacă timp cu fiica sa. Însă, se pare că între timp Denisa s-a răzgândit, iar de aici a pornit scandalul.

Ne-am certat tot drumul, că ea a spus că nu mai vrea să îmi lase fata, că vrea numai prezența ei, că așa spune la lege și am zis să ne lase și pe noi 15-20 de minute. Nu a vrut, ne-am cerat pe drum. Până la urmă nu știu cine a convins-o și a zis că îmi aduce fata. Am stat și eu cu ea, ne-am jucat.”, a spus Ramore, într-un live pe TikTok.

De asemenea, Ramore a mai fost acuzat că a venit cu mâna goală de ziua fiicei sale, însă bărbatul a demontat și acest lucru. El a subliniat că întrebat-o pe fosta soție de ce lucruri are nevoie fiica lui și a cumpărat tot ce i s-a spus.

„A, legat de cadou. M-am rugat de ea să dau o comandă, i-am cumpărat la fetiță căruț și scăunel, că am întrebat-o ce să îi iau la copil și am întrebat-o ce are nevoie. (…) I-am cumpărat ce îi trebuie la fată. Se plătește lunar absolut tot, fără nicio discuție. Eu nu vreau să am prea multă conversație cu ea că mereu caută ceartă”, a mai spus Ramore.