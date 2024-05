Denisa Drăgan, acuzată de Ramore de la iUmor că i-ar fi fost infidelă. Ce dezvăluiri a făcut TikTokerița: ,,Stau singură 24 din 24...”

Denisa Drăgan este acuzată că l-a înșelat pe Ramore de la iUmor. Tânăra ar fi stat cu el pentru bani. Ramore de la iUmor și încă iubita lui sunt în plin divorț. Iată ce a avut de spus Denisa.

Chiar dacă s-au căsătorit în urmă cu doar două luni, Ramore de la iUmor și soția lui au luat decizia de a divorța. După ce au făcut public anunțul pe rețelele de socializare, Denisa Drăgan a primit un val de criticii de la internauții săi. Astfel, tiktokerița a decis să facă un videoclip în care să explice cum stau lucrurile, de fapt.

Încă iubita lui Ramore de la iUmor a declarat că își dorește ca lumea să nu-i mai scrie, deoarece nu l-a înșelat pe fostul ei partener și nici nu a stat lângă el pentru că are bani. Este o femeie independentă, după cum a declarat aceasta pe rețelele de socializare.

Cum se apăra Denisa Drăgan după acuzațiile aduse

Ca să detroneze toate speculațiile, Denisa Drăgan a ținut să clarifice lucrurile:

,,Poate că soțul meu nu s-a exprimat cel mai bine în videoclipul pe care l-a postat legat de divorț, pentru că s-au întâlnit toți să comenteze faptul că… o grămadă de rahaturi. Eu primesc mesaje și v-aș ruga să vă opriți din a mai trimite mesaje și comentarii. Nu l-am înșelat, nici nu știu când puteam să-l înșel cu burta la gură sau după ce am născut sau când îl legăn și stau lângă copil 24 din 24, singură.”, a mărturisit aceasta pe rețelele de socializare.

Mai mult decât atât, fosta parteneră de viață a câștigătorului de la iUmor a precizat faptul că Remus Iosub nu-și ia atribuțiile de tată în serios:

,,El când vine și îi vizitează copilul, vine și îl vizitează maxim o oră, stă și pleacă. Sau că i-am mâncat banii și am plecat sau că am plecat cu banii de la nuntă… Sunt niște rahaturi! Eu întotdeauna mi-am câștigat banii singură, Remus nu mi-a plătit în viața lui pentru nimic ce nu am putut eu să-mi plătesc”, a adăugat ea.

Cei doi au împreună o fetiță, Denisa Drăgan a subliniat că, indiferent de deciziile pe care le vor lua ca și cuplu, ca părinți, angajamentul lor față de creșterea fiicei lor va rămâne constant.

FOTO: Instagram