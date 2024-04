CRBL, primele declarații după divorțul de Elena! Disputa pe care artistul o poartă cu fiica sa: „Nu sunt de acord”

La începutul lunii aprilie încă un divorț bombă era anunțat. După 16 de căsnicie, CRBL și Elena au decis să își spună adio. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales având în vedere că aceștia numai ce participaseră la emisiunea Power Couple, unde declarau că relația lor merge foarte bine. Despărțirea celor doi a fost una pașnică, iar aceștia nu au vrut să ofere prea multe detalii despre motivele ce au dus la divorț. Acum, artistul a făcut primele declarații după separare și a vorbit despre relația pe care o are cu fiica sa.

Elena și CRBL s-au cunoscut în urmă cu mulți ani pe platourile de filmare de la Dansez pentru Tine. Tot acolo s-a înfiripat și povestea lor de iubire, iar în anul 2008 au decis să își unească destinele și în mod oficial. Însă, după 16 ani de căsnicie și un copil împreună, cei doi au hotărât să divorțeze, însă au rămas în relații apropiate de dragul fiicei lor. Cum se înțelege acum CRBL cu fata sa, Alessia?

CRBL, primele declarații după divorțul de Elena

Așa cum spuneam, la începutul lunii aprilie, CRBL și Elena au anunțat divorțul. După 16 ani de căsnicie, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. După despărțire, fiica acestora a rămas în grija mamei, iar cele două s-au mutat într-un cartier rezidențial din Ilfov, aproape de nordul Bucureștiului, în timp ce artistul a rămas în casa în care au locuit împreună.

Deși nu mai locuiește alături de Alessia, CRBL are o relație apropiată cu fiica sa și se implică activ în viața adolescentei. Însă, deși au o relație bună, tatăl și fiica au început să aibă recent și primele dispute. Cântărețul admite că este un tătic destul de strict, iar acest lucru nu mai este tocmai pe placul fetei sale.

Ajunsă la vârsta adolescenței, pretențiile Alessiei au început să crească, iar asta îl supără pe CRBL. Asemenea tinerelor de vârsta ei, Alessia a început să fie atrasă de brandurile scumpe, însă tatăl ei nu îi dă mână liberă din acest punct de vedere. CRBL încearcă să o învețe pe fiica sa că alte lucruri sunt mai importante, iar banii nu merită irosiți pe lucruri superficiale.

„Ea vrea pe card banii. Acum descoperă brandurile și începe să facă diferența între ele. Începem să avem discuții care mai de care, dar tati nu e de acord cu orice, orice trebuie să vină într-o paranteză echivalentă cu alte lucruri. Nu sunt de acord cu sume foarte mari pentru lucruri care se consumă”, a declarat CRBL, la Antena Stars.

De asemenea, CRBL a mai vorbit și despre primul Paște, după mult timp, pe care îl va petrece singur. În acest an, artistul nu o să mai fie alături de Elena și Alessia, însă se va retrage în sânul familiei sale pentru Sărbătorile Pascale. Acesta a mărturisit că planurile sale pentru zile de sărbătoare sunt simple. Cântărețul va merge acasă, la familia sa, în Pitești și are de gând ca în acest an să practice moderația și să nu se lase pradă meselor îmbelșugate.

„Ca de obicei… acasă la Pitești, cu familia. Vom mânca ponderat, să nu exagerăm, din tradiționalele bucate românești și cam atât. Un pic de pauză, după aia revenim la muzică”, a mai spus CRBL.

