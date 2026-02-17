Acasă » Exclusiv » Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție! Femeia se teme pentru viața ei: “A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul”

De: Delina Filip 17/02/2026 | 22:30
 Un nou scandal zguduie lumea mondenă și-i are în prim plan pe fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, și pe fosta lui soție, Roxana. După ce în urmă cu un an susținea că este hărțuită și amenințată de el, de data aceasta femeia vine cu alte dezvăluiri halucinante. Fosta soție a edilului susține că deși a divorțat de el în urmă cu aproape 11 ani, au rămas, inițial, în relații bune. Așadar, i-ar fi oferit acestuia un împrumut fabulos pentru a-l ajuta în perioada în care i-a fost pus sechestru pe avere. Doar că de aici, până la faptul că femeia nu și-ar mai vedea banii și ar trăi zi de zi cu frică, nu a mai fost decât un pas. În plus, după ce femeia a vorbit public despre averea fostului edil, aceasta ar fi decis, spune ea, să se răzbune. CANCAN.RO are declarațiile exclusive ale Roxanei Tudorache, care dezvăluie ce plan diabolic ar fi pus la punct fostul ei soț.

În urmă cu câțiva ani, procurorii au pus sechestru pe averea lui Daniel Tudorache în dosarul în care era anchetat pentru mai multe fapte de corupție. În acea perioadă, fostul edil a fost ajutat de către Roxana, cea care i-a fost soție, care l-ar fi împrumutat cu o sumă consistentă. Cei doi au rămas în relații civilizate, astfel că femeia nu a avut o problemă în a-i sări în ajutor.

Fosta soție a lui Daniel Tudorache face dezvăluiri halucinante: „I-a propus unei persoane s[-i dea 50.000 de euro să-mi facă felul”

Roxana, cea care i-a fost soție lui Daniel Tudorache până în 2015, spune că nu a avut o problemă să-l împrumute pe fostul soț în perioada în care nu a avut acces la avere,  mai ales că totul a fost făcut legal. Există dovezi clare cu împrumutul substanțial pe care i l-a oferit.

„Între mine și fostul soț există un proces pe rol pentru restituirea unui împrumut. El s-a împrumutat la mine cât timp a fost anchetat, în 2024 i-am dat banii. A avut sechestru pe tot cât timp a fost anchetat și îi trebuiau bani de avocat. Nu mi-a mai restituit împrumutul, deși există dovezi că i-am dat banii. Am făcut acțiune în instanță”, a spus ea. 

Femeia susține că a fost înțelegătoare cu fostul ei partener și a așteptat o perioadă să își mai revină cu banii. Doar că, la un moment dat, aceasta a realizat că totul nu ar fi decât o strategie de a o amâna și a nu-i mai da niciodată suma respectivă înapoi, spune ea.

„Am vorbit cu el până să deschid acest proces, dar mă ducea mereu cu vorba. Mi-a spus să aștept până să-i ridice sechestru, ba că mai durează sechestrul și tot așa. Când mi-am dat seama că nu are intenția să-mi returneze banii, atunci am ieșit în spațiul public să vorbesc”, susține Roxana Tudorache.

Enervată la culme că nu își primește banii înapoi, Roxana i-a deschis un proces fostului ei partener. Acela a fost momentul, spune ea, în care Daniel Tudorache i-ar fi propus o înțelegere pe care însă ea, nu a acceptat-o.

„Mi-a propus să ne vedem față în față să vorbim despre restituirea împrumutului. A fost un joc de-ale lui. A spus că îmi restituie banii, dar dacă închid procesul. Practic mi-a propus să îmi dea banii treptat, într-o săptămână jumătate. Eu i-am spus că nu, când se va achita”, a dezvăluit ea.

După ce a realizat că Daniel Tudorache nu ar avea de gând să îi restituie banii, spune ea, femeia a decis să iasă în spațiul public și să vorbească despre averea ascunsă, spune ea, a lui Daniel Tudorache. În urma acestor dezvăluiri, Roxana susține că fostul edil ar fi luat foc și ar fi încercat să le dea o lecție ei și actualului partener.

„Problema la el a plecat pentru că eu mi-am permis să vorbesc. Eu am dovezi cum își ține averea mascată, eu am dovezi. Mai mult, fiind la o masă cu mai multe persoane, prieteni de ai lui, el a propus unei persoane că-i oferă suma de 50.000 de euro ca să-mi facă felul, iar pe actualul meu partener să-l bată, să fie bătut. Cumva să ne dea o lecție”, a mai susținut fosta soție a lui Daniel Tudorache pentru CANCAN.RO

Fosta soție este disperată: „Mi se poate întâmpla orice, nimeni nu răspunde!”

Speriată de cele auzite, dar și de puterea fostului primar al Sectorului 1, Roxana spune că a luat atitudine și a depus plângere împotriva bărbatului pentru a obține un ordin de protecție. Doar că, deși cererea a fost făcută de ceva vreme, nici măcar acum ordinul nu a fost emis.

„Există plângere penală împotriva lui pentru că a încercat să plătească pe cineva care să atenteze la viața mea și a actualului partener pentru că și-a permis să iasă în spațiul public. Pe 28 ianuarie a depus plângere la Parchet. A avut cerere pentru ordine de protecție și a făcut cerere să înainteze Parchetul ordinul Judecătoriei.

Cererea inițială de pe 28, n-a ajuns nici acum la judecătorie. Pe data deam depus la judecătorie altă cerere de ordin de protecție. Mi-a dat termen pe 6, a declinat-o spre zona unde stă ea acum. Din data de 6 nici până azi nu e dosarul”, a spus ea pentru CANCAN.RO

Fosta soție a lui Daniel Tudorache susține că situația a escaladat rapid, iar acum trăiește într-o permanență stare de teamă, mai ales că bărbatul s-ar fi lăudat, conform spuselor femeii, că poate „cumpăra justiția din România”.

„Poate să mi se întâmple orice, că nu răspunde nimeni. El s-a lăudat de multe ori că cumpără justiția din România. Nu am primit nimic din partea autorităților, avocatul meu le-a trimis și cerere de urgentare pe data de 10 și nu a ajuns nici astăzi dosarul. Ce să înțeleg din toată tragerea asta de timp?! Stau închisă în casă, nu dorm nopțile, am făcut atacuri de panică, am ajuns la spital. Practic mi se poate întâmpla orice, nimeni nu răspunde”, a mai declarat ea.

