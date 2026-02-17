Victimele „escrocului de pe TikTok” au rupt tăcerea! Cum a reușit Loverboy-ul din Vaslui să le manipuleze: „M-a păcălit într-un hal fără de hal”

Așa cum dezvăluiam și într-un articol anterior, un crai din Vaslui a ales să meargă pe un drum mai puțin ortodox și s-a reinventat drept „escrocul de Tinder”, varianta autohtonă. De data aceasta, însă, scena principală nu a fost celebra aplicație de dating, ci TikTok-ul, platforma unde individul organiza live-uri și reușea să convingă oamenii să îi trimită bani sau diverse cadouri virtuale. În exclusivitate la Dan Capatos Show, femeile care au căzut în plasa lui au rupt tăcerea și au povestit cum au fost manipulate și cum au ajuns să devină victimele unui joc periculos, mascat sub aparența farmecului și a promisiunilor.

Toată povestea este simplă. Loverboy-ul de Vaslui a intrat pe TikTok și apela la simpatia și mila oamenilor. Se plângea că are o fiică bolnavă și uite așa înduioșa inimile urmăritorilor săi. Este vorba despre Marian Calimandruc, interpret de muzică populară. Acest crai al rețelelor sociale a fost arestat în urmă cu 6 ani, pentru escorcheriile sentimentale, fiind acuzat de înșelăciune, tentativă de înșelăciune și șantaj. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Ce spun victimele

Doamna Argentina din Italia i-a dat individului nici mai mult, nici mai puțin de 8000 de euro.

Doamna Argentina: Tot așa, în septembrie 2024, am intrat la el pe Live și i-am dat o inimioară de 100 de puncte. După o oră mi-a scris să îmi mulțumească, apoi m-a întrebat dacă poate să vorbească cu mine, pentru că vrea să îmi mulțumească fiica lui.

Dan Capatos: De ce i-ați dat inimioară? Avea nevoie de bani?

Doamna Argentina: Nu, i-am dat o inimioară cum dau la toată lumea, o inimioară de membru.

Doamna Argentina: M-a contactat și mi-a cerut numărul de telefon, spunând că fetița lui vrea să îmi mulțumească. I-am dat numărul, fără să îmi dau seama cine este. M-a sunat împreună cu fetița și mi-a spus că este bolnavă și că el cumpără medicamente în valoare de 2.400 de lei pe zi pentru ea.

Dan Capatos: I-ați mai dat bani?

Doamna Argentina: Da, i-am dat în total aproximativ 8.000 de euro. Dintre aceștia, mi-a returnat 2.700 de euro, iar restul de peste 5.000 au rămas la el.

Doamna Argentina: Mă suna mereu să îi mai cumpăr puncte și să îi trimit pe TikTok, spunând că are meciuri și trebuie să fie în top.

Dan Capatos: Dumneavoastră aveți mulți bani?

Doamna Argentina: Aveam bani puși deoparte pentru băiatul meu, pentru dentist.

Doamna Argentina: El spune că femeile s-au îndrăgostit de el, deși are un metru și douăzeci, este urât și mai bătrân decât soțul meu. Dar nu doar femeile au fost păcălite. Este și un bărbat în scaun cu rotile căruia i-a luat 3.000 de lei, sub pretextul că își repară casa. Omul a spus: „M-a păcălit într-un hal fără de hal.”

„La început a spus că mama lui are cancer, apoi că este bolnav copilul”

O altă victimă, doamna Linda, în vârstă de 52 de ani, care este stabilită în Germania a fost și șantajată și i-a dat escrocului 5500 de euro.

Doamna Linda: S-a dat pe lângă mine. Am fost pe Live-ul lui, a fost și el pe Live-ul meu și s-a tot apropiat așa de mine, până când mi-a scris în privat că are o problemă mare și îi este rușine să vorbească despre ea.

Doamna Linda: Mi-a spus: „Hai să vorbim mai bine la telefon, pentru că aici nu pot întotdeauna să scriu.” A început să povestească faptul că fosta lui iubită a fost cu șoferul și a făcut niște datorii, iar la bancă i-au venit de plată foarte multe sume. A spus că i-au închis contul și că are fata bolnavă.

Doamna Linda: La început a spus că mama lui are cancer, apoi că este bolnav copilul.

Dan Capatos: Cât i-ați dat?

Doamna Linda: 5.500.

Dan Capatos: Ce 5.500?

Doamna Linda: De euro. Nouă ne-a făcut și videoclipuri. Nu știu de unde le-a scos. Erau videoclipuri cu noi dezbrăcate.

În exclusivitate, a intrat și domna Coca, din Danemarca. Loverboy-ul nostru a făcut înconjurul lumii.

Dan Capatos: Câți bani v-a luat doamna?

Doamna Coca:În jur de 4.500 de euro, bani băgați în TikTok, nu transferați bancar.

Doamna Coca: Eu știam că există un băiat de 17 ani și că el era despărțit.

Doamna Coca:Există poze cu mine.

Doamna Coca:El a făcut foarte multe apropouri indecente. Nu a fost vorba de șantaj la început, însă el a exagerat cu cererile de bani.

Doamna Coca:Apoi au început amenințările. Având pozele respective, a început să mă amenințe.

