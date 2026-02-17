Acasă » Exclusiv » Victimele „escrocului de pe TikTok” au rupt tăcerea! Cum a reușit Loverboy-ul din Vaslui să le manipuleze: „M-a păcălit într-un hal fără de hal”

Victimele „escrocului de pe TikTok” au rupt tăcerea! Cum a reușit Loverboy-ul din Vaslui să le manipuleze: „M-a păcălit într-un hal fără de hal”

De: Luciana Popescu 17/02/2026 | 22:15
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Așa cum dezvăluiam și într-un articol anterior, un crai din Vaslui a ales să meargă pe un drum mai puțin ortodox și s-a reinventat drept „escrocul de Tinder”, varianta autohtonă. De data aceasta, însă, scena principală nu a fost celebra aplicație de dating, ci TikTok-ul, platforma unde individul organiza live-uri și reușea să convingă oamenii să îi trimită bani sau diverse cadouri virtuale. În exclusivitate la Dan Capatos Show, femeile care au căzut în plasa lui au rupt tăcerea și au povestit cum au fost manipulate și cum au ajuns să devină victimele unui joc periculos, mascat sub aparența farmecului și a promisiunilor.

Toată povestea este simplă. Loverboy-ul de Vaslui a intrat pe TikTok și apela la simpatia și mila oamenilor. Se plângea că are o fiică bolnavă și uite așa înduioșa inimile urmăritorilor săi. Este vorba despre Marian Calimandruc, interpret de muzică populară. Acest crai al rețelelor sociale a fost arestat în urmă cu 6 ani, pentru escorcheriile sentimentale, fiind acuzat de înșelăciune, tentativă de înșelăciune și șantaj. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Marian Calimandruc a șantajat mai multe femei și le-a cerut donații pe TikTok. sursă – social media

Ce spun victimele

Doamna Argentina din Italia i-a dat individului nici mai mult, nici mai puțin de 8000 de euro.

Doamna Argentina: Tot așa, în septembrie 2024, am intrat la el pe Live și i-am dat o inimioară de 100 de puncte. După o oră mi-a scris să îmi mulțumească, apoi m-a întrebat dacă poate să vorbească cu mine, pentru că vrea să îmi mulțumească fiica lui.

Dan Capatos: De ce i-ați dat inimioară? Avea nevoie de bani?

Doamna Argentina: Nu, i-am dat o inimioară cum dau la toată lumea, o inimioară de membru.

Doamna Argentina: M-a contactat și mi-a cerut numărul de telefon, spunând că fetița lui vrea să îmi mulțumească. I-am dat numărul, fără să îmi dau seama cine este. M-a sunat împreună cu fetița și mi-a spus că este bolnavă și că el cumpără medicamente în valoare de 2.400 de lei pe zi pentru ea.

Dan Capatos: I-ați mai dat bani?

Doamna Argentina: Da, i-am dat în total aproximativ 8.000 de euro. Dintre aceștia, mi-a returnat 2.700 de euro, iar restul de peste 5.000 au rămas la el.

Doamna Argentina: Mă suna mereu să îi mai cumpăr puncte și să îi trimit pe TikTok, spunând că are meciuri și trebuie să fie în top.

Dan Capatos: Dumneavoastră aveți mulți bani?

Doamna Argentina: Aveam bani puși deoparte pentru băiatul meu, pentru dentist.

Doamna Argentina: El spune că femeile s-au îndrăgostit de el, deși are un metru și douăzeci, este urât și mai bătrân decât soțul meu. Dar nu doar femeile au fost păcălite. Este și un bărbat în scaun cu rotile căruia i-a luat 3.000 de lei, sub pretextul că își repară casa. Omul a spus: „M-a păcălit într-un hal fără de hal.”

Victimele „escrocului de pe TikTok” au vorbit în direct la Dan Capatos Show

„La început a spus că mama lui are cancer, apoi că este bolnav copilul”

O altă victimă, doamna Linda, în vârstă de 52 de ani, care este stabilită în Germania a fost și șantajată și i-a dat escrocului 5500 de euro.

Doamna Linda: S-a dat pe lângă mine. Am fost pe Live-ul lui, a fost și el pe Live-ul meu și s-a tot apropiat așa de mine, până când mi-a scris în privat că are o problemă mare și îi este rușine să vorbească despre ea.

Doamna Linda: Mi-a spus: „Hai să vorbim mai bine la telefon, pentru că aici nu pot întotdeauna să scriu.” A început să povestească faptul că fosta lui iubită a fost cu șoferul și a făcut niște datorii, iar la bancă i-au venit de plată foarte multe sume. A spus că i-au închis contul și că are fata bolnavă.

Doamna Linda: La început a spus că mama lui are cancer, apoi că este bolnav copilul.

Dan Capatos: Cât i-ați dat?

Doamna Linda: 5.500.

Dan Capatos: Ce 5.500?

Doamna Linda: De euro. Nouă ne-a făcut și videoclipuri. Nu știu de unde le-a scos. Erau videoclipuri cu noi dezbrăcate.

În exclusivitate, a intrat și domna Coca, din Danemarca. Loverboy-ul nostru a făcut înconjurul lumii.

Dan Capatos: Câți bani v-a luat doamna?

Doamna Coca:În jur de 4.500 de euro, bani băgați în TikTok, nu transferați bancar.

Doamna Coca: Eu știam că există un băiat de 17 ani și că el era despărțit.

Doamna Coca:Există poze cu mine.

Doamna Coca:El a făcut foarte multe apropouri indecente. Nu a fost vorba de șantaj la început, însă el a exagerat cu cererile de bani.

Doamna Coca:Apoi au început amenințările. Având pozele respective, a început să mă amenințe.

CITEȘTE ȘI:„Escrocul de pe Tinder” ar fi invidios pe folcloristul recidivist. Cum a reușit Loverboy-ul de Vaslui să „radă” zeci de mii de euro de la pensionarele vulnerabile

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dana Roba iese la atac, după ce a fost ironizată că s-a împăcat cu fostul: „Numele meu face audiență”
Exclusiv
Dana Roba iese la atac, după ce a fost ironizată că s-a împăcat cu fostul: „Numele meu face…
Francisca a născut înainte de termen. Soția lui TJ Miles, despre momentul care i-a schimbat viața: “Nu mă așteptam”
Exclusiv
Francisca a născut înainte de termen. Soția lui TJ Miles, despre momentul care i-a schimbat viața: “Nu mă…
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Mediafax
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%,...
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul lor de a trăi
Adevarul
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent....
Parteneri
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin
Click.ro
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te...
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Digi 24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
go4it.ro
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație ...
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Vezi toate știrile
×