Fosta vedetă TV s-a despărțit de soț și s-a cuplat cu un celebru prezentator TV?! Imaginile care i-au pus pe totți pe gânduri

De: Daniel Matei 17/02/2026 | 22:50
La doar câteva săptămâni după ce s-a separat de soțul su, se pare că influencerița Olivia Attwood încearcă să treacă peste despărțire în compania unui cunoscut prezentator TV.

Zilele trecute, Attwood a fost surprinsă alături de prezentatorul Pete Wicks, cu care a participat la o lansare de produse, un moment care a atras atenția, în contextul în care, acum doar câteva săptămâni, ea anunța că s-a separat de fotbalistul Bradley Dack, cu care era căsătorită din iunie 2023, scrie The Sun.

Încercând să treacă peste problemele relației sale, prezentatoarea, în vârstă de 34 de ani, a ieșit joi să-și sărbătorească noul contract cu marca Garnier la Hotelul Newman din centrul Londrei, înainte de a pleca spre Soho cu Pete și alți câțiva prieteni. Ei au fost văzuți stând pe străzi până la ora 3 dimineața, în timp ce purtau o conversație înainte de a se îndrepta spre o mașină pentru o scurtă călătorie către un hotel din centrul Londrei. Multe voci au speculat că între Olivia și Pete ar putea exista o relație, dar adevărul este că ei sunt prieteni buni de ani de zile.

Olivia, în vârstă de 34 de ani, a fost fotografiată purtând o salopetă scurtă din satin galben cu detalii de dantelă, pe care a asortat-o cu colanți negri și o jachetă roșie cu guler înalt.

A renunțat la verighetă după separarea de soțul fotbalist

În ciuda despărțirii lor, Bradley a fost văzut purtând încă verigheta pe teren la un antrenament al echipei sale, Gillingham FC, zilele acestea. Mijlocașul a fost fotografiat sosind la antrenament cu verigheta de aur încă pe deget.

Pe de altă parte, Olivia a fost văzută fără verighetă, în timp ce își sărbătorea reușita profesională importantă alături de prieteni. Bradley Dack a fost văzut în aceeași zi purtând încă verigheta, deși Olivia a confirmat public că mariajul lor s-a încheiat. Vedeta a declarat recent că relația a ajuns la final după ce soțul ei „a depășit o limită” și „i-a încălcat încrederea”.

De la despărțire, ea nu și-a mai urmărit soțul pe Instagram, încercând să-și continue viața. Vedeta ITV, care apare în mod regulat în emisiunea Loose Women ca membru al panelului, a fost extrem de afectată după ce a descoperit că partenerul ei a înșelat-o.

Totul s-a întâmplat într-o perioadă în care vedeta se simțea fericită si numai de călătorise, în ianuarie, alături de soțul ei, la Paris, fiind convinsă că mariajul era pe drumul cel bun.

