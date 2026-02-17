Cum și-a dat seama Daniela Costețchi de cine este șantajată, de fapt. Detaliul prin care hackerul ei s-a dat de gol că are legături cu Iuliana Beregoi

Apar noi detalii în cazul Iulianei Beregoi, după ce Daniela Costețchi a publicat un nou video în care continuă seria de declarații despre ceea ce spune că i s-a întâmplat în ultimii ani.

Deși nu a rostit inițial nume, publicul a înțeles imediat la cine se referă, iar Daniela confirmă acum indirect, prin context și situații, că vorbește despre Iuliana Beregoi.

Cum și-a dat seama Daniela Costețchi de cine este șantajată, de fapt

Daniela Costețchi spune că situația care a devenit publică în ultimele zile, legată de sicriul și crucea cu data morții ei lăsate la poartă, are o istorie lungă și dureroasă.

Aceasta afirmă că timp de mulți ani ar fi fost șantajată de un tânăr din Cricova, pe nume Rusu Stanislav, despre care susține că se află în prezent în America.

Daniela povestește că îl plătea constant pentru a nu-i perturba activitatea din online, pentru a putea continua să creeze conținut și să își desfășoare campaniile. Conform calculelor ei, suma totală achitată ar fi ajuns la aproximativ 47.000 de euro.

„Eu mulți ani la rând am fost șantajată de Rusu Stanislav, un băiat din Cricova, de 24 de ani dacă nu greșesc, care în momentul de față se află în America. Eu achitam persoana respectivă ca activitatea mea în online să nu fie perturbată, să mă lase în pace să-mi fac contentul meu de zi cu zi, printre care să-mi fac și promovările cu campaniile pe care le aveam. Adică job-ul meu din online. În toți acești ani am calculat și s-a adunat o sumă de aproximativ 47.000 de euro.”

Daniela spune că în noiembrie 2024 a decis să nu mai plătească, iar în decembrie ar fi fost trimisă să cumpere cadouri pentru o fată din Orhei, fără să știe inițial pentru cine sunt. Aceasta afirmă că o parte din bani ajungea la Rusu Stanislav, iar cu restul cumpăra coliere de la Swarovski, pe care o prietenă din Cluj le-ar fi dus în Republica Moldova, de unde un curier le-ar fi livrat mai departe.

„În decembrie 2024 el m-a trimis să mă văd cu fata din Orhei pentru care el cumpăra cadouri prin mine. O parte din bani ajungea la el, la acest Rusu Stanislav. Și dintr-o parte din bani eu mă duceam la Swarovski, cumpăram coliere. Două am cumpărat, ca să fiu mai sigură. Aici pun bon, pun pungă. Prietena mea din Cluj a mers în vacanță câteva zile în Moldova și ea a dus colierul. L-a dus la florărie. Băiatul de acolo a luat punga, a luat florile și a dus mai departe tot coletul ăsta la Orhei.” „Prima dată când am cumpărat colierul eu n-am știut pentru cine îl cumpăr. Dar câteva zile mai târziu am văzut video pe TikTok cu colierul respectiv. Și am zis: Pentru ea cumperi? Și a zis: Da, dar cum ți-ai dat seama?» Și am zis că nu e atât de greu să-mi dau seama. Așa că e fată faină? Zic: da.”

Daniela povestește că în perioada Revelionului 2024–2025 se afla în Chișinău, iar Rusu Stanislav i-ar fi cerut să se întâlnească cu fata din Orhei. În timpul întâlnirii, un curier ar fi adus un buchet de flori, iar reacția fetei ar fi făcut-o să creadă că identitatea persoanei care o șantaja era confirmată.

„Ea, neștiind că el mie niciodată nu mi-a spus numele lui. Eu știam numele lui din alte surse. Și eu zic: da, sunt de la Stas. Ăla a fost momentul în care mi s-a confirmat încă o dată că în spatele acestei pagini Anonymous, cu mască, stă acest băiat. Rusu Stanislav.”

Detaliul prin care hackerul ei s-a dat de gol că are legături cu Iuliana Beregoi

De asmenea, Daniela spune că fata din Orhei i-ar fi povestit că fusese în vacanță în New York împreună cu familia și că acolo s-ar fi întâlnit cu același individ.

„Și tot în seara respectivă am aflat că ea împreună cu toată familia ei a fost în vacanță la el în America, în New York. Sunt lucrurile pe care mi le-a povestit ea. Ea personal mi-a arătat că el apare în unul dintre videoclipurile ei făcute acolo, în New York, în primele trei secunde. E acest băiat pe care îl evidențiez aici. El este Rusu Stanislav.”

Daniela mai afirmă şi că după întâlnirea de la cafea nu a rămas în relații de prietenie cu fata din Orhei, dar i-a spus acesteia că telefonul pe care îl folosea fusese cumpărat din banii obținuți prin șantaj.

„Eu i-am zis că telefonul ăsta de pe care tu stai acum e cumpărat din banii pe care băiatul respectiv i-a șantajat de la mine.”

Aceasta mărturiseşte că în mai 2024 s-a trezit cu un sicriu la poartă și că prima persoană pe care a sunat-o ar fi fost chiar fata din Orhei.

„Prima persoană pe care eu am sunat-o în dimineața respectivă a fost fata aceasta din Orhei și i-am zis: te rog frumos, știu că te cunoști cu el personal, mi-ai spus că a fost la tine acasă, ați stat toți împreună cu familia ta, ai fost la el în America, vă cunoașteți personal. Dă-mi, te rog frumos, detalii despre el, să ajung la el. Că nu te bagi, nu te implici. Și i-am zis: bine, mulțumesc.”

Daniela afirmă că a depus plângere la poliție în mai, dar că șantajul ar fi continuat.

„Eu după ce am fost în Republica Moldova și am depus plângere, șantajul continua. El nu știa că eu am fost să depun plângere. Și în momentul în care m-au șantajat că duce sicriul la bunica mea la poartă dacă nu-i trimit bani, m-am gândit că bunica mea de 60 și ceva de ani, dacă vede sicriul ăla la poartă, face infarct pe loc. Și i-am trimis. El a calculat de acolo, de acolo cumva, a ajuns la 6.000 de euro că eu trebuie să-i trimit. Și i-am trimis prin crypto. M-au ajutat doi prieteni.”

Totodată, aceasta explică că nu a mers la poliție pentru bani, ci pentru că familia ei ar fi fost afectată.

„Eu la poliție nu m-am dus pentru bani. Eu m-am dus pentru că tu mi-ai atins copilul și tu mi-ai atins familia.”

Mai mult, tatăl Danielei s-a dus şi el la poliţie pentru a cere explicaţii:

„Am fost la poliție la Căușeni și am dat niște întrebări la poliție și am întrebat de unde a venit capacul cu sicriile la ușă și poza cu fetița mea și cu nepoțica mea. Și mi-a spus că sunt aduse de la Orhei. Un BMW roșu. Un băiat care a fost la noi la poartă și a adus chestiile e reținut. Băiatul a povestit de cine e trimis. Și am întrebat dacă a fost de Iuliana Beregoi. Și m-am dus la sectorul de poliție și Iuliana a fost chemată și întrebată. Deși au știut tot, nu ne-au spus decât pe sărite.”, se arată în mesajele vocale publicate de Daniela.

