Iuliana Beregoi scapă basma curată de problemele cu legea? Noile dovezi postate de Andreea Bostănică: „Audierile se pot face în mașina persoanei bănuite?”

De: David Ioan 17/02/2026 | 19:28
Iuliana Beregoi scapă basma curată de problemele cu legea? Noile dovezi postate de Andreea Bostănică. Foto: social media
Cazul care o implică pe artista din Republica Moldova, Iuliana Beregoi (VEZI AICI DETALII), continuă să genereze controverse după ce Andreea Bostănică a publicat pe Instagram o serie de mesaje și relatări primite de la urmăritorii săi.

Potrivit acestor informații, mai mulți martori susțin că ar fi observat-o pe Iuliana Beregoi în Căușeni, unde ar fi participat la „presupuse audieri” desfășurate într-un mod neobișnuit: direct în mașina sa personală, într-o parcare retrasă.

Iuliana Beregoi scapă basma curată de problemele cu legea?

Conform mesajelor publicate de Bostănică pe Instagram, martorii afirmă că ar fi văzut-o pe Iuliana Beregoi apropiindu-se de Inspectoratul de Poliție Căușeni, însă fără să intre în clădire. În schimb, ar fi parcat în fața instituției, unde se aflau deja mai mulți polițiști.

Relatările susțin că artista ar fi părut ezitantă, iar la un moment dat ar fi încuiat ușile mașinii și ar fi plecat, fiind urmată de un echipaj. Ulterior, aceasta s-ar fi oprit într-o parcare cu copaci, unde doi polițiști ar fi urcat în vehiculul Iulianei și ar fi discutat cu aceasta timp de aproximativ o oră.

Martorii care au transmis informațiile către Bostănică susțin că situația li s-a părut neobișnuită, întrucât audierile oficiale nu se desfășoară, în mod normal, în mașina persoanei vizate, ci în interiorul inspectoratului, în spații special amenajate.

Aceștia afirmă că polițiștii ar fi întrebat trecătorii ce caută în zonă, ceea ce ar fi amplificat suspiciunile privind caracterul discret al întâlnirii. Unele persoane au declarat că ar fi încercat să filmeze, dar s-au temut de posibile consecințe.

Noile dovezi postate de Andreea Bostănică

În postările sale, Andreea Bostănică afirmă că a primit și mesaje anonime care susțin că dosarul în cauză ar urma să fie „achitat” și că „nu se va întâmpla nimic”.

Totodată, influencerița a publicat pe TikTok o serie de reacții legate de situația actuală, sugerând că ar fi vizată pentru faptul că „a spus adevărul”. Într-unul dintre comentariile sale, aceasta a transmis un mesaj alarmant:

„Dumnezeu sper să fie cu mine… dacă mi se întâmplă ceva sau pățesc ceva la înfățișare să știți că ei au făcut asta pentru că am spus adevărul! Aveți grijă de voi, dragilor, am vrut doar să vă spun să aveți grijă cu acest clan!”

Ulterior, într-un alt mesaj publicat pe TikTok, Bostănică a continuat în aceeași notă, afirmând:

„Dacă voi dispărea de pe internet să știți că ei au făcut asta! Pentru că am spus adevărul.”

CITEŞTE ŞI: Influencerița Daniela Costetchi rupe tăcerea despre șantajul trăit! Câte mii de euro a plătit, după ce s-a trezit cu un sicriu și o cruce la poartă. Detalii în premieră

Familia Iulianei Beregoi, călcată de autorități. BMW-ul primit cadou din partea cântăreței a fost confiscat

