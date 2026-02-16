Acasă » Știri » Influencerița Daniela Costetchi rupe tăcerea despre șantajul trăit! Câte mii de euro a plătit, după ce s-a trezit cu un sicriu și o cruce la poartă. Detalii în premieră

Influencerița Daniela Costetchi rupe tăcerea despre șantajul trăit! Câte mii de euro a plătit, după ce s-a trezit cu un sicriu și o cruce la poartă. Detalii în premieră

De: David Ioan 16/02/2026 | 20:54
Influencerița Daniela Costetchi rupe tăcerea despre șantajul trăit! Câte mii de euro a plătit, după ce s-a trezit cu un sicriu și o cruce la poartă. Detalii în premieră. Foto: TikTok

În ultimele săptămâni, cazul Iulianei Beregoi a devenit un subiect intens discutat în spațiul public după ce numele acesteia a fost asociat de Andreea Bostănică cu apariția unor imagini cu sicrie, cruci și coroane lăsate la porțile unor persoane publice. (VEZI AICI DETALII)

Incidentul a ridicat suspiciuni privind acte de intimidare și posibile tentative de șantaj, iar autoritățile au anunțat că investighează mai multe piste. În acest context, au fost efectuate percheziţii în două locații, în cadrul unui dosar ce vizează amenințări, acces ilegal la conturi și presiuni asupra unor creatori de conținut.

Influencerița Daniela Costetchi rupe tăcerea despre șantajul trăit

Contextul a fost amplificat de faptul că unele cruci aveau nume și date ale morții trecute în avans, un detaliu care a alimentat discuțiile despre modul în care au fost realizate aceste obiecte funerare și despre posibile complicități.

Cazul a atras atenția publicului și din cauza legăturilor făcute în online între imaginile cu sicrie și situația unor influenceri care au reclamat în trecut atacuri asupra conturilor lor sau tentative de santaj.

În acest climat tensionat, creatoarea de conținut Daniela Costetchi a publicat un videoclip în care povestește experiențele trăite în ultimii ani, afirmând că a fost vizată de amenințări similare și că episodul cu sicriul și crucea lăsate la poarta părinților săi ar fi parte dintr-un șir de intimidări care durează de cinci ani.

„Cred că a venit timpul să vorbesc. Am tăcut 5 ani. Cinci. În noaptea de 4 spre 5 mai. 2025, la ora 12 noaptea, mă sună tata. Plângând. Eu așa distrus, nu l-am văzut niciodată. ‘Dana, trăiești?’ Da. ‘Leila-i bine?’ Da. ‘La noi la poartă cineva a pus capac de sicriu, cruci cu numele tău, cu data morţii și poze cu tine și cu Leila, cu o linie neagră. Alb-negru poza.’ Pe cruce scria numele meu, data mea de naştere şi presupusa mea data a decesului. Sicriul a fost pus în data de 5 mai, şi data morții mele era în 15 mai 2025, adică 10 zile mai târziu.”

Costetchi afirmă că în acea perioadă se afla acasă cu o prietenă, iar persoana din spate ar fi trimis mesaje de amenințare prin Telegram. Aceasta susține că presiunile aveau legătură cu sume de bani pe care ar fi fost obligată să le plătească.

„Și cel care a organizat tot îi dădea mesaje pe Telegram cu adresare către mine, ‘Spune-i la Costetchi, dacă vrea să trăiască liniștită mai departe, știe ce are de făcut. Sau vreau să vin la Cluj să-i sparg roțile de la Porsche?’ Știe ce are de făcut, adică să plătesc bani în continuare.”

Influenceriţa relatează şi că amenințările s-au extins și asupra familiei și vecinilor, iar frica a devenit parte din rutina zilnică. Aceasta spune că evita să iasă din casă și  că era atentă la orice mișcare din jurul locuinței.

„Persoana respectivă, care a organizat tot, văzând că eu nu răspund, a început să mă amenințe că pune sicrie la toți vecinii. Că merge și pune sicriu la bunica mea la poartă. Adică la mama mamei mele. Eu ieșeam din apartament, mă uitam jos pe covorajul de la ușa apartamentului să nu fie vreo coroană. Mie mi-era frică să ies din casă, să mă duc la magazin. Mi-era frică să ies cu mașina să o duc pe Leila la grădiniță.”

Totodată, Daniela Costetchi descrie și episoade în care se temea să intre în bloc, observând mașini care o urmăreau sau persoane care coborau la același etaj. Aceasta afirmă că totul ar fi început în 2021, când s-a mutat în Chișinău, moment în care mai mulți creatori de conținut ar fi fost vizați de atacuri asupra conturilor lor.

„Totul a început în 2021, când eu m-am mutat în Chișinău. De undeva a apărut acest Anonymous. Poză pe Instagram cu mască. Și au început, ne-au luat, pe toţi bloggerii la rând din Republica Moldova, au început să șteargă conturi, au început să șteargă postări. Eu știu că asta pare o nimică toată. Dar asta e munca. Asta e munca mea de ani de zile. Ăsta e jobul meu.”

Mai mult, Daniela povesteşte că a depus plângere la poliție împreună cu alte două persoane, însă cazul ar fi fost închis. În mărturiile sale, aceasta îl pomeneşte pe un bărbat despre care susține că ar fi implicat în atacurile asupra conturilor sale.

„Atunci, în 2021, eu împreună cu alte două persoane din online am fost la poliție și am scris plângere. Și atunci am aflat numele tău, Rusu Stanislav din Cricova, care acum ești în America, te aștept în țară. Să ne vedem la o cafea, să povestim. Ar fi cazul după atâta vorbit în online, să ne vedem și noi față în față. Nu? Dar cazul a fost închis.”

Câte mii de euro a plătit, după ce s-a trezit cu un sicriu și o cruce la poartă

De asemenea, Costetchi susține că, neavând sprijin, ar fi acceptat o „colaborare forțată”, plătind periodic pentru a-și recupera conturile. Un episod relatat este cel din ianuarie 2023, când contul său ar fi fost spart și s-ar fi fost postate imagini care sugerau că ar fi murit.

„În 2023, în 6 ianuarie de Crăciunul pe stilul vechi, intru la 4 dimineața pe Instagram. Văd că sunt deconectată. S-a pus poza aia neagră cu sfârșit și la story s-au pus poze cu Micusea, cum era căzută de la etaj și stătea jos. Se vedea de la spate doar că e blondă, că oamenii credeau că persoana care a sărit de la etaj sunt eu.”

Daniela afirmă că i s-au cerut 13.000 de dolari pentru recuperarea contului, bani pe care spune că i-a plătit, deși era convinsă că persoana care îi cerea era aceeași care îi luase contul.

„Și mi-ai spus atunci, ‘am un prieten care ar putea să-ți întoarcă contul, dar cere 13.000 de dolari’. Tu crezi că eu n-am înțeles că nu-i vorba despre niciun prieten și-i vorba despre tine? Am făcut-o pe proasta. Ți-am trimis banii, 13.000 de dolari și în două ore mi-ai recuperat contul.”

În acelaşi videoclip, Costetchi spune că a recunoscut ușa unui apartament dintr-un material video publicat în presă despre percheziții legate de cazul său. Aceasta afirmă că o parte din banii plătiți ar fi fost folosiți pentru cadouri destinate unei tinere influencere.

„O parte din banii pe care eu îi trimiteam mergeau pentru cadouri pentru fata respectivă. Buchete de flori, trandafiri. 101 trandafiri, 150 trandafiri albi, câteva coliere de la Swarovski pe care am mers eu personal și le-am cumpărat din banii pe care trebuia să ţi-i dau ție.”

În plus, Daniela Costetchi face și o legătură între amenințările cu sicrie și declarația unei persoane care ar fi spus într-un interviu că tatăl ei lucrează la un cimitir. Deşi persoana în cauză este Iuliana Beregoi, aceasta nu îi pronunţă numele deloc pe parcursul videoclipului, precizând că nu vrea să acuze direct și că lasă autoritățile să investigheze.

„Și după aia eu văd pe internet secvență din interviu în care fata respectivă spune că ‘tatăl meu e director la cimitir’. Nu vreau să mă arunc cu vorbe. Las poliția să-și facă treaba. Dar, de aici e inspirația cu sicriu și cu cruce.”

În final, creatoarea de conținut spune că, după apariția știrilor despre caz, contul ei ar fi fost atacat iaraşi, alegând ca de această data să vorbească public, asumându-și riscurile.

„Fix după ce a fost scoasă știrea despre caz, contul meu din nou a început să fie atacat. Am primit în jur de 6-7 mii de boţi, adică conturi fake. Eu mi-am închis profilul, l-am făcut privat. Dar acum, în momentul în care eu postez acest videoclip, eu o să-l fac public. Eu ştiu că postând acum, risc. Dar am tăcut prea mult.”

Un alt fapt important de menţionat este şi că Daniela îi mulțumește Andreei Bostănică, care după spusele sale, i-a oferit curajul necesar pentru a putea vorbi despre situație.

“Şi vreau să-i mulțumesc Andreei Bostănică pentru curajul pe care mi l-a dat să ies să postez. Eu dacă nu vedeam postarea la ea, cu ușa apartamentului, eu nu făceam legăturile și nu îmi dădeam seama câte persoane sunt implicate în toate evenimentele astea.”

CITEŞTE ŞI: Ce au de împărțit, de fapt, Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi? Războiul divelor de pe TikTok a explodat

Planul secret al Iulianei Beregoi împotriva Andreei Bostănică! Ce face artista, după ce a dispărut de pe social media

