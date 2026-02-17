Tensiunile dintre Meko și Alex Bodi continuă să țină internauții cu sufletul la gură! Invitat în platoul emisiunii Dan Capatos Show, Meko a venit hotărât să clarifice episodul în care Bodi ar fi avut o discuție tensionată cu Cezar Petcu, prieten apropiat de-al său. După ce Alex Bodi a refuzat dialogul direct în emisiune, Meko a simțit nevoia să lămurească public ce s-a întâmplat. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Meko a explicat că presupusa „oprire” a lui Bodi nu a fost un gest agresiv din partea lui Cezar, ci o simplă coincidență de cartier. Prietenul lui Dorian Popa a spus că întâlnirea dintre cei doi a fost pur întâmplătoare. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nu a fost oprit. Am văzut pe filmare. A fi oprit este când ești urmărit. Îl urmărea Cezar pe el pe undeva? Alex era în cartier la Cezar. Omul merge și își ia pâine zi de zi. Cam despre asta a fost vorba.”

Meko, despre întâlnirea dintre Alex Bodi și Cezar Petcu

Potrivit lui Meko, situația a fost umflată inutil pe social media, iar discuția dintre cei doi nu a avut consecințe. El a insistat că nu a existat niciun conflict real și că totul a fost prezentat mai dramatic decât a fost în realitate.

„S-au întâlnit întâmplător. Nu poți să spui că s-a dus Cezar după el. Omul era la el în cartier. Omul n-are niciun fel de treabă, niciun fel de problemă cu nimeni.”

Întrebat dacă a discutat ulterior cu Cezar Petcu despre ce a vorbit cu Bodi, Meko a spus că nu se pune problema de un conflict între cei doi. El a transmis clar că nu s-a întâmplat nimic grav și că lucrurile au fost liniștite din start.

„Nimic important, nimic important 100%, pentru că Alex era la el în cartier. A fost întâmplătoare toată faza și probabil că spunea și Alex ieri. Dacă Bodi nu a spus, ideea e că au vorbit.”

În final, Meko a transmis că nu există motive de escaladare și că prietenul său este împăciuitor, fără dorință de ceartă cu Bodi.

„Ideea este că omul este împăciuitor. Și nu s-a întâmplat nimic. Asta e cel mai important.”

