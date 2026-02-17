Acasă » Știri » Știri externe » Actrița care locuiește în condiții de neimaginat cu cei 5 copii, după ce și-a pierdut milioanele de dolari: „Casa mea seamănă cu o magazie”

De: Daniel Matei 17/02/2026 | 15:25
Actrița și personalitatea TV Tori Spelling a recunoscut că trăiește „la limita stării de bine”, mărturisind că nu se mai simte confortabil ca oamenii să o viziteze în casa pe care a închiriat-o în California, deoarece aceasta a intrat într-o stare de haos.

Ea locuiește cu chirie, însă în ultima vreme în presă au apărut informații potrivit cărora starea locativă a actriței nu ar fi cea mai bună, iar casa în care stă ar fi într-o dezordine de nedescris. Acum, ea recunoaște că situația chiar stă așa.

Actrița în vârstă de 52 de ani a vorbit deschis despre problemele cu care se confruntă în locuința sa din Calabasas, California, pentru care Spelling plătește în jur de 12.000 de dolari pe lună. Ea a povestit, în cadrul podcast-ului ei, „misSpelling”, despre problemele sale, scrie realtor.com.

Sursa foto: Profimedia

Revenind la podcast după o pauză de două luni, vedeta din „Beverly Hills, 90210” a explicat că și-a luat o pauză pentru a face față unei serii de probleme de sănătate. Cu toate acestea, co-prezentatoarea ei, Amy Sugarman, a susținut că ar putea exista un alt factor de vină pentru problemele ei de sănătate continue.

„Stilul tău de viață contribuie la motivul pentru care te îmbolnăvești atât de des”, a spus ea, sugerând că și ceea ce se află în jurul lui Spelling ar putea juca un rol în problemele ei de sănătate.

Tori Spelling trăiește în condiții dificile

Pentru a demonstra acest lucru, Sugarman i-a cerut lui Spelling să-i trimită o fotografie cu starea actuală a casei sale, apoi a exclamat: „Oh, nu e bine”, când a văzut imaginea. „Nu vreau să fiu rea, dar… bradul de Crăciun e încă acolo”, a continuat Sugarman, uitându-se la fotografie. „La naiba, am crezut că nu l-am prins in poză!”, a răspuns Spelling.

Co-prezentatoarea ei, însă, a refuzat să renunțe la critica sa la starea casei lui Spelling, insistând că există mult potențial în locuință, dar că este greu de văzut din cauza dezordinii pe care actrița a ignorat-o prea mult.

„Arată aproape ca o magazie, nu o să mint”, a adăugat Sugarman, în timp ce Spelling a fost de acord cu aceasta.

Deși a fost de acord cu multe dintre comentariile lui Sugarman, Spelling a încercat să se apere, menționând că, deși în sufrageria ei este multă dezordine, bucătăria, unde toată lumea „își petrece timpul și mănâncă” de obicei, este curată.

Totuși, Spelling a părut oarecum umilită de starea proprietății sale, recunoscând că a încetat chiar să mai primească oaspeți pentru că este atât de dezordonată, menționând că decizia li se aplică chiar și echipelor iHeart Radio care îi înregistrează emisiunea.

Actrița are o relație complicată cu familia

Tori Spelling este fiica celebrului producător TV Aaron Spelling, unul dintre cei mai bogați și influenți producători de televiziune din SUA. La momentul morții producătorului, averea lui era estimată la aproximativ 500–600 de milioane de dolari.

Cei mai mulți bani i-au revenit mamei lui Tori, iar actrița și fratele său au primit doar câte 800.000 de dolari, bani pe care în mare parte Tori i-a cheltuit.

Tori și mama sa au avut o relație tensionată după moartea lui Aaron, cea din urmă fiind nemulțumită de cheltuielile exagerate ale actriței, motiv pentru care i-ar fi retras sprijinul financiar. Gurile rele spun acum că, deși Tori a câștigat milioane de dolari din actorie, acum ar avea mai degrabă datorii decât bani în conturi.

