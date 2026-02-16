Acasă » Știri » Știri externe » Barack Obama reacționează după imaginea rasistă postată de Donald Trump pe social media cu el și soția sa, Michelle. „Este o încercare de a distrage atenția”

De: Daniel Matei 17/02/2026 | 00:50
Fostul președinte american Barack Obama a răspuns imaginile rasiste distribuite în mediul online de președintele Donald Trump despre soții Obama, numindu-le o „distragere” de la problemele reale cu care se confruntă țara.

Într-un interviu acordat jurnalistului Brian Tyler Cohen, Obama nu s-a oprit asupra videoclipului viral în sine, o imagine care îi înfățișa pe el și pe fosta primă doamnă Michelle Obama ca pe niște maimuțe, ci a folosit momentul pentru a aborda prăbușirea nivelului discursului politic la nivel general, scrie Radar Online.

Cohen a deschis discuția menționând că retorica publică „a degenerat într-un nivel de cruzime pe care nu l-am mai văzut până acum”, adăugând că un comportament considerat „descalificant acum doar câțiva ani” este acum nu doar tolerat, ci și „recompensat”.

Cohen a făcut referire la cazuri în care consilieri de rang înalt ai lui Trump au descris persoane ucise în timpul operațiunilor ICE drept „teroriști interni”, apoi a mutat conversația la imaginea, acum virală, pe care Trump a repostat-o.

Cum îi răspunde Barack Obama lui Donald Trump

„Acum doar câteva zile, Donald Trump a pus o fotografie cu dumneavoastră cu fața dumneavoastră, pe corpul unei maimuțe. Am văzut descentralizarea discursului. Cum ne putem întoarce dintr-un loc în care am căzut?”, a întrebat Cohen.

Obama a râs ușor în momentul în care jurnalistul a făcut referire la imagini și a ținut să precizeze că Donald Trump încearcă prin asemenea gesturi să distragă atenția de la problemele reale ale țării și la criticile cu care se confruntă Casa Albă.

„Majoritatea poporului american consideră acest comportament profund tulburător”, a spus Obama.

El a descris imaginile ca fiind nimic mai mult decât o tactică de a atrage „atenția” și a descris postarea lui Trump drept „doar o distragere a atenției”.

Obama a făcut o distincție între haosul online și ceea ce reflectă valorile americane reale. El a numit întreaga situație drept „un spectacol cu clovni care are loc pe rețelele de socializare și la televizor”, subliniind în același timp că erodarea civilizației americane este una cât se poate de reală.

El a criticat politicienii și personalitățile publice care amplifică retorica inflamatorie, spunând că actualii lideri americani „și-au pierdut decența și respectul pentru funcție”.

Donald Trump a distribuit un videoclip în care soții Obama sunt portretizați ca fiind maimuțe, declanșând condamnări rapide și acuzații de rasism, inclusiv din partea mai multor colegi republicani. Vineri dimineață, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris videoclipul ca fiind inofensiv.

Barack Obama, declarații în premieră despre informațiile pe care le-a primit despre extratereștri. „Sunt reali, dar nu am văzut unul niciodată"

Când va pleca Angelina Jolie din SUA și unde ar vrea să se stabilească. „Nu îmi mai recunosc țara"

