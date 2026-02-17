ANM anunță cel mai sever episod de iarnă de anul acesta. A fost emis cod portocaliu

ANM a anunțat un nou episod de iarnă. Aceștia spun că este unul dintre cele mai severe episoade din acest an. Ne așteaptă viscol puternic și ninsori abundente. Vezi mai multe în articolul de jos.

ANM a emis începând de astăzi două coduri de vreme rece și ninsoare abundentă. Acestea intră în vigoare astăzi de la ora 20:00 și sunt valabile până miercuri, la ora 12:00 respectiv până joi la ora 10:00. Se anunță precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, gheață, dar și intensificări ale vântului și viscol. Avertizarea meteo este valabilă în toată țara.

ANM a emis cod portocaliu

Cei de la ANM au emis acest cod care intră în vigoare de astăzi de la ora 20:00 și vizează zona Munteniei și sudul Moldovei acolo unde se așteaptă viscol puternic, ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 50 de centimetri. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași vântul va bate cu putere cu rafale de la 60 până la 85 de km/h. Codul portocaliu rămâne în vigoare până miercuri la ora 12:00. În același timp, va fi valabil și cel de-al doilea cod emis de cei de la ANM. Codul galben va fi prezent până miercuri la ora 14:00. Acesta aduce pentru cei din sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă și intensificări ale vântului. Pe lângă ninsoare în Oltenia și Muntenia vor fi precipitații mixte, ploaie, lapoviță și ninsoare, iar în Dobrogea va ploua semnificativ.

Vremea rea se extinde în toată țara

Vremea rea se va extinde din sud-vestul țării spre sudul, estul și local centrul țării. Astfel că precipitațiile mixte din cursul zilei din Oltenia, Muntenia și ploi în Dobrogea, se vor transforma în ninsori și se vor extinde atât în Transilvania cât și la munte. În noaptea de marți spre miercuri vor predomina ninsorile abundente și se va depune strat de zăpadă de 5-15 centimetri iar în unele zone stratul de zăpadă va ajunge la 20-30 de centimetri. Totodată, se vor acumula și cantități semnificative de apă de 10-20 de litri pe metru pătrat și local peste 25 de l/mp. În unele zone, avertizează cei de la ANM că se va forma ghețuș și polei, iar vântul va bate cu putere, astfel că vizibilitatea va fi scăzută.

VEZI ȘI: Avertizare de viscol sever în București. Strat de zăpadă ca „pe vremuri”, potrivit meteorologilor Accuweather