Județul din România cu cele mai mici pensii. Care este suma medie pe care o primesc

De: Alina Drăgan 17/02/2026 | 13:50
Nu este un secret pentru nimeni că în România, mare parte din pensionari o duc destul greu. După o viață de muncă sute de mii de români au ajuns în situația în care, la bătrânețe, se chinuie să supraviețuiască. Care este județul din România cu cele mai mici pensii?

În România, pensia minimă este de 1.281 de lei și se numește indemnizație minimă socială. Iar datele arată că există aproape un milion de pensionari care au un venit lunar cuprins între 1.280 și 1.400 de lei. Cu acești bani, pensionarii se chinuie să trăiască de la o lună la alta.

Din păcate, România are cel mai mare număr de pensionari săraci sau în risc de sărăcie din UE. Mare parte din pensionari o duc destul de rău, iar zona țării în care locuiesc le influențează veniturile. Județele sărace, preponderent agricole, sunt cele în care pensionarii au cele mai mici pensii. În astfel de județe, oamenii au lucrat în principal în agricultură și industria ușoară pe salarii foarte mici.

Datele recente arată că în 34 de județe din România pensia medie este între 2.000 și 3.000 de lei și în doar șapte județe se depășește 3.000 de lei. În Capitală pensia medie este peste 3.000 de lei, iar Sectorul 1 este singura zonă din statisticile Casei Naționale de Pensii Publice care depășește pragul de 4.000 de lei la pensia medie.

Astfel, județul în care oamenii au cele mai mici pensii este Botoșani, cu o pensie medie de doar 2.230 de lei. Botoșaniul este urmat de Vrancea cu 2.270 de lei, Giurgiu cu 2.280 de lei și în Vaslui, 2.284 de lei. În aceste județe principalul domeniu de activitate este agricultura.

La nivel național sunt doar șapte județe, plus Capitala, unde pensia medie depășește pragul de 3.000 de lei. În Argeș este 3.005 lei, în Constanța 3.019 lei, în Galați 3.022 lei și în Prahova 3.019 lei. Pensii mai mari sunt și în Brașov, unde media trece de 3.300 de lei, în Gorj unde aproape că ajunge la 3.300 lei și în Hunedoara, unde depășește 3.500 de lei.

