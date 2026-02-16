Acasă » Știri » Casa de Pensii a anunțat. Categoriile de pensionari care vor pierde bani la pensie

De: Iancu Tatiana 16/02/2026 | 13:24
O parte din pensionari vor avea mai puțini bani la pensie

Casa de Pensii a transmis un comunicat public prin care transmite faptul că unii pensionari vor avea o sumă de bani lipsă din pensie. Motivul principal este slaba capacitate de procesare a plăților de care dispune programul informatic de pensii, lăsând o parte dintre pensionari cu goluri semnificative în buzunare.

Potrivit newsweek.ro, Casa de Pensii a întâmpinat probleme informatice încă de la începutul anului trecut. Între timp, situația a rămas la fel, Casa de Pensii pierzând 2.500.000 de euro pentru implementarea unui sistem informatic nefuncțional, relatează site-ul de știri.

Probleme în girarea banilor

Cu un sistem informatic slab, ba chiar inexistent, livrarea pensiilor este foarte întârziată. Insituția recunoaște că întârzierile există și că recalculările înregistrează decalaje.

Ba chiar și mica recalculare are întârzieri. Chiar dacă autoritatea de pensii publică pe site programul de virare, acesta rămâne conform numai pe foaie:

„Plata pensiilor se face conform calendarului de plăți, după cum urmează:

  • în intervalul 01-15 ale lunii pentru beneficiarii care au optat pentru plata prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română SA,
  • în data de 12 ale lunii în cont curent /card, pentru cei care au optat pentru plata prin intermediul băncilor cu care CNPP are încheiate convenții;
  • în data de 20 ale lunii pentru beneficiarii nerezidenți ale căror drepturi de pensie sunt transferate în conturile bancare din străinătate, conform convenției bancare încheiate între CNPP și Citibank România SA.”, potrivit cnpp.ro,

    O parte din pensionari vor avea mai puțini bani la pensie

Pensionarii trebuie să aștepte recalcularea pensiilor

Problema cea mai importantă în acest întreg proces vizează recalcularea pensiilor. În timp ce

Casa de Pensii publica în septembrie 2026 un comunicat de presă în care asigura seniorii că  „Sunt bani de pensii.”, până în acest moment doar 15% dintre seniori au avut norocul să li se proceseze dosarul. Acest lucru nu are importanță majoră în contextual actual, acum când întârzierile se întind pe o durată enormă de 3-4 luni în ceea ce privește tranzacțiile pensiilor.

Pensia anticipată, pensia de invaliditate și penisa pentru limita de vârstă

Întârzierile clasificărilor și recalculărilor pensiilor afectează mod direct traiul celor bătrâni care își așteaptă recompensa obținută pentru munca de o viață.

Totuși, în ciuda informațiilor publicate de site-ul de știri citat anterior, Casa de Pensii a transmis în același comunicat de presă din septembrie și că „fondurile necesare achitării drepturilor bănești sunt asigurate permanent și nu au existat și nu vor exista sincope în achitarea lunară a acestora.”

Insituția a mai transmis și că informațiile transmise nu sunt reale, catalogându-le drept „afirmații alarmante”, deși în momentul de față 85% dintre dosare nu au fost reevaluate.

