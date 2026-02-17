Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu 10.000 de euro. Terenul are 284 de metri pătrați

O casă cu două camere din județul Arad a fost scoasă la vânzare pentru prețul de 10.000 de euro. Un anunț publicat pe un site de imobiliare prezintă locuința drept ideală pentru cei care vor să locuiască într-o zonă liniștită.

Casa dată spre vânzare este un imobil construit în anul 1928 și are două camere și are 284 de metri pătrați dintre care 40 de metri pătrați reprezintă suprafața utilă. Este situată în mediul rural, în satul Șoimoș din orașul Lipova, județul Arad. Pe lângă cei 284 de metri pătrați casa are și o gospodărie extinsă cu suprafața de 37 de metri pătrați. Imobilul dispune de utilitățile esențiale precum apă, curent electric, iar canalizarea este în lucru. Agenția care a postat anunțul descrie această casă ca fiind o oportunitate bună pentru viitorii locuitori deoarece este o zonă liniștită și este potrivită pentru cei care caută o locuință simplă.

Cât costă o casă în județul Arad

Suma pentru casă din satul Șoimoș este cel mai mic preț din zonă la acest moment. Prețurile în județul Arad pentru o casă pornesc în mod normal de la 45.000 de euro și poate ajunge chiar și la 1.300.000 de euro. Cu toate acestea județul Arad are unele dintre cele mai bune prețuri la imobiliare față de alte orașe din România. Din acest motiv, foarte mulți tineri aleg să investească într-o casă din Arad fie pentru a se muta acolo, fie pentru a avea o casă de vacanță în zone liniștite. În 2025 a existat o tendință a tinerilor de a se muta în zona rurală și nu la oraș, din cauza prețului foarte mare la apartamente.

Costisitor în București, accesibil în Arad

În timp ce în județul Arad cel mai mic preț la o casă este de 45.000 de euro, în București prețul la o casă cu 3 camere pornește de la 85.000 de euro, adică cu jumătate mai mult față de Arad. Tot în București, o garsonieră de data aceasta costă în jur de 63.000 de euro, deci tot mai mult față de o casă din Arad.

VEZI ȘI: Orașul din România în care o garsonieră confort 1 costă doar 10.000 de euro. Are 37 de metri pătrați