Ioana State l-a pus la punct pe fostul iubit! Cum a decurs întâlnirea cu EX-ul, la 3 ani de la despărțire: „Nu mai trezești nicio emoție”

Ioana State, cea mai recentă invitată a emisiunii CANCAN EXCLUSIV, a vorbit despre momentul în care s-a reîntâlnit cu bărbatul care i-a frânt inima. Mulți v-ați aștepta la o revedere emoționantă, plină de amintiri povestite în doi și poate o a doua șansă? Exclus! Comedianta l-a pus la punct pe bărbat. Finalul? „Coada între picioare”. Chiar ea ne-a spus!

Ioana State se numără printre cei mai apreciați comedianți de la noi și a reușit să ajungă la inimile oamenilor cu umorul ei diferit. Printre glumele care stârnesc hohote de râs în sală se numără și cele legate de relațiile eșuate. Ceea ce nu știa publicul până acum însă este că acestea sunt inspirate și din experiențele personale ale brunetei. Mai mult, unii dintre foști s-au autosesizat atunci când s-au văzut parte din show-ul Ioanei State.

Ioana State l-a pus la punct pe fostul dornic de reîmpăcare

Ioana State a mărturisit că unul dintre motivele pentru care a cunoscut succesul este chiar despărțirea de fostul iubit. Atunci când a încercat să reintre în viața ei, comedianta nu a vrut să ia în calcul această variantă. Dacă imediat după ruptură a suferit, actrița a ajuns să se bucure de ”prostia” fostului, care dacă nu s-ar fi comportat așa, i-ar fi pus stop succesului ei.

Ioana State: Am suferit foarte tare atunci și după o perioadă nu lungă, a început să se transforme viața mea din ce în ce mai bine și mi-am dat seama că dacă eu rămâneam într-o relație cu persoana respectivă, viața mea ar fi avut cu totul altă poveste, alt parcurs, altceva. Și țin minte că m-am reîntâlnit cu persoana aia vreo trei ani mai târziu, încercând el o revenire la mine și i-am zis, băi, îți mulțumesc că dacă nu erai așa cum ai fost față de mine, n-aș fi avut viața pe care o am acum. Și oricum era la 20% atunci din ce trăiesc acum, cum ar veni, dar era clar ceva care era mult mai bine decât ceea ce mi s-ar fi arătat dacă rămâneam acolo. Și i-am zis: Bă, îți mulțumesc, eu nu mai sunt acum interesată, nu mai am niciun fel de, nu mai trezești nicio emoție, dar îți mulțumesc pentru că dacă ai fi fost corect față de mine și ai fost un om de Doamne ajută, eu n-aș fi trăit viața pe care o am acum.

Denisa Iordache: Și care a fost reacția lui?

Ioana State: Ce să zică, coadă între picioare, ai auzit sintagma? Na, frumos sentiment, știi? Să poți să zici, bă…mersi că ai fost prost.

Mai mult, Ioana State găsește binele în orice rău, iar experiențele ei eșuate au reușit să facă deliciul publicului de-a lungul timpului. Foștii s-au autosesizat atunci când s-au regăsit în glumele comediantei și au făcut ”plângere” rapid.

Denisa Iordache: Te-ai folosit de experiențele acestea eșuate în show-urile tale?

Ioana State: Da.

Denisa Iordache: Fără să te dai exemplu, presupun. Ai spus-o la general.

Ioana State: Da, la general, că știu să le împachetez. Că ți-am zis, am vrut sa mă fac profesor de limba română. Știu așa cu vorbele, cum să construiesc mesajul, cât să nu se simte nimeni, dar să înțeleagă toată lumea.

Denisa Iordache: Și s-a simțit vreunul să scrie: „Știu că a fost despre mine gluma aia”? Sau să zică, vezi că acolo știu că te referi la mine.

Ioana State: Cred că da, mi-a zis cineva că te-am inspirat, că nu știu ce, dar nu mi-aduc aminte exact de ce, dar a fost. A fost la un moment dat, da, s-a autosesizat, dar nu e ca și cum știau oamenii despre cine e vorba.

