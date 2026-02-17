Acasă » Exclusiv » Dragostea a înflorit în vestiarul campioanei CSM București. Handbalista și-a prezentat oficial iubita de Valentine’s Day!

Dragostea a înflorit în vestiarul campioanei CSM București. Handbalista și-a prezentat oficial iubita de Valentine’s Day!

De: Luciana Popescu 17/02/2026 | 06:50
Dragostea a înflorit în vestiarul campioanei CSM București. Handbalista și-a prezentat oficial iubita de Valentine’s Day!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Love is in the air sau mai bine spus, BREAKING ROMANCE în handbal! Cea mai surprinzătoare poveste de dragoste din sport vine chiar din vestiarul campioanei CSM București. CANCAN.RO are toate detaliile picante.

Povestea începe cu vedeta echipei de handbal CSM București, Elizabeth Omoregie. Frumoasa mulatră cu un corp de zeiță a făcut un anunț bombă. Cu ocazia zilei de 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, și după ce CSM a obținut o victorie importantă în Liga Campionilor, Elizabeth a postat mai multe poze pe Instagram cu „totul ei”.

Elizabeth Omoregie. sursă – social media

Ce mesaj i-a transmis handbalista iubitei sale

Aici începe partea interesantă, pentru că jumătatea superbei campioane este tot o femeie. Dragostea a înflorit în spatele ușilor închise, în vestiare pentru că partenera de viață a handbalistei este Gabriela Moreschi, colega de la gruparea bucureșteană. Într-o postare pe Instagram, însoțită de fotografii sugestive, cele două sportive au scris:

Azi și în fiecare zi! Mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine!.. te iubesc prințesă!  Pentru totdeauna! Totul meu! au scris cele două, în secțiunea de comentarii a postării respective, de pe Instagram.

Cele două îndrăgostite trăiesc iubirea la cote maxime. Elizabeth face orice e posibil pentru a-și impresiona iubițica și pentru a-i demonstra prin gesturi mici cât este de specială. Handbalista i-a făcut Gabrielei Moreschi și un bilețel.

„Will you be my Valentine?” asta i-a scris Elizabeth Omoregie pe bilețel iubitei sale.

Elizabeth Omoregie are un trecut cel puțin interesant

În 2019, la un an după ce ajunsese în România, presa mondenă scria despre relația lui Elizabeth Omoregie cu un bărbat cunoscut în showbiz. Nimeni altul decât Luca Dabah, fostul iubit al „reginei” internetului Cristina Ich, despre care se spunea că a fost motivul despărțirii de Piți Jr. Ne întoarcem în 2019, atunci când sportiva fusese cerută în căsătorie chiar în ziua în care a împlinit 22 de ani și a prezentat atunci inelul de logodnă. A fost o poveste de iubire mare, cu de toate, dar a fost păstrată la distanță de ochii curioșilor. Însă, Luca Dabah era îndrăgostit până peste cap de exotica sexy. După acea despărțire, frumoasa noastră handbalistă „a schimbat tabăra”.

Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi. sursă – social media

Ne întoarcem acum la cuplul care a împărțit internetul în două. Postarea a fost făcută la 7 ani distanță după ce a fost cerută în căsătorie de ex-ul Cristinei Ich.Mesajele au fost rapid apreciate de fani, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de felicitări și urări de fericire.Momentul public a venit chiar în perioada unui duel important din Liga Campionilor. CSM București a învins formația maghiară Ferencvárosi TC, în deplasare, iar ambele jucătoare s-au aflat pe teren. Probabil  iubirea este ingredientul secret de pe teren.

După opt ani petrecuți pe meleaguri românești, Omoregie se pregătește de o nouă provocare. Din vară, Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi nu vor mai juca la aceeași echipă. După 8 ani în România, Omoregie a ales să evolueze pentru formația maghiară Ferencvaros. Rămâne de văzut cum va evolua relația dintrecele două. Noi o să vă ținem la curent.

CITEȘTE ȘI: Ex-ul “Reginei Instagramului“ a recidivat! Am aflat adevărul despre relația lui cu mulatra sexy

Fostul iubit al Cristinei ICH s-a combinat, în secret, cu make-up artistul vedetelor! Cum s-au dat de gol

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Exclusiv
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt…
Ioana State l-a pus la punct pe fostul iubit! Cum a decurs întâlnirea cu EX-ul, la 3 ani de la despărțire: „Nu mai trezești nicio emoție”
Exclusiv
Ioana State l-a pus la punct pe fostul iubit! Cum a decurs întâlnirea cu EX-ul, la 3 ani…
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×