Dragostea a înflorit în vestiarul campioanei CSM București. Handbalista și-a prezentat oficial iubita de Valentine’s Day!

Love is in the air sau mai bine spus, BREAKING ROMANCE în handbal! Cea mai surprinzătoare poveste de dragoste din sport vine chiar din vestiarul campioanei CSM București. CANCAN.RO are toate detaliile picante.

Povestea începe cu vedeta echipei de handbal CSM București, Elizabeth Omoregie. Frumoasa mulatră cu un corp de zeiță a făcut un anunț bombă. Cu ocazia zilei de 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, și după ce CSM a obținut o victorie importantă în Liga Campionilor, Elizabeth a postat mai multe poze pe Instagram cu „totul ei”.

Ce mesaj i-a transmis handbalista iubitei sale

Aici începe partea interesantă, pentru că jumătatea superbei campioane este tot o femeie. Dragostea a înflorit în spatele ușilor închise, în vestiare pentru că partenera de viață a handbalistei este Gabriela Moreschi, colega de la gruparea bucureșteană. Într-o postare pe Instagram, însoțită de fotografii sugestive, cele două sportive au scris:

Azi și în fiecare zi! Mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine!.. te iubesc prințesă! Pentru totdeauna! Totul meu! au scris cele două, în secțiunea de comentarii a postării respective, de pe Instagram.

Cele două îndrăgostite trăiesc iubirea la cote maxime. Elizabeth face orice e posibil pentru a-și impresiona iubițica și pentru a-i demonstra prin gesturi mici cât este de specială. Handbalista i-a făcut Gabrielei Moreschi și un bilețel.

„Will you be my Valentine?” asta i-a scris Elizabeth Omoregie pe bilețel iubitei sale.

Elizabeth Omoregie are un trecut cel puțin interesant

În 2019, la un an după ce ajunsese în România, presa mondenă scria despre relația lui Elizabeth Omoregie cu un bărbat cunoscut în showbiz. Nimeni altul decât Luca Dabah, fostul iubit al „reginei” internetului Cristina Ich, despre care se spunea că a fost motivul despărțirii de Piți Jr. Ne întoarcem în 2019, atunci când sportiva fusese cerută în căsătorie chiar în ziua în care a împlinit 22 de ani și a prezentat atunci inelul de logodnă. A fost o poveste de iubire mare, cu de toate, dar a fost păstrată la distanță de ochii curioșilor. Însă, Luca Dabah era îndrăgostit până peste cap de exotica sexy. După acea despărțire, frumoasa noastră handbalistă „a schimbat tabăra”.

Ne întoarcem acum la cuplul care a împărțit internetul în două. Postarea a fost făcută la 7 ani distanță după ce a fost cerută în căsătorie de ex-ul Cristinei Ich.Mesajele au fost rapid apreciate de fani, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de felicitări și urări de fericire.Momentul public a venit chiar în perioada unui duel important din Liga Campionilor. CSM București a învins formația maghiară Ferencvárosi TC, în deplasare, iar ambele jucătoare s-au aflat pe teren. Probabil iubirea este ingredientul secret de pe teren.

După opt ani petrecuți pe meleaguri românești, Omoregie se pregătește de o nouă provocare. Din vară, Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi nu vor mai juca la aceeași echipă. După 8 ani în România, Omoregie a ales să evolueze pentru formația maghiară Ferencvaros. Rămâne de văzut cum va evolua relația dintrecele două. Noi o să vă ținem la curent.

