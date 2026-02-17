Acasă » Exclusiv » Prințișorul Asfaltului, Costeluș Cășuneanu, cimentează o relație „beton” cu o blondă celebră! S-a topit pârtia de focul iubirii

De: Paul Hangerli 17/02/2026 | 05:50
Frumusețe și beton, glam și asfalt, influenceriță focoasă și moștenitor cu garaj cât un mall. CANCAN.RO a prins „firul roșu” al unei povești care promite să topească zăpezile din Poiană mai ceva ca un Bugatti turat la maximum. Otniela Sandu și Costeluș Cășuneanu par să fi pus prima cărămidă la o relație care se anunță solidă, chiar de ziua de naștere a blondinei. 

CANCAN.RO a surprins un nou (posibil) cuplu de vis care se prefigurează sub titulatura „frumusețe și beton”. Otniela Sandu se reface sentimental după relația eșuată cu Sebastian Dobrincu, de care s-a despărțit în urmă cu ceva vreme.

Motivele despărțirii? Agenda prea încărcată a lui Sebastian, antreprenorul mult prea ocupat cu afacerile sale din zona tech. Atât de încărcată încât Otniela se simțea tare singură. Când partenerul tău vorbește mai mult cu investitorii decât cu tine, romantismul ajunge la coada listei, între un call pe Zoom și o rundă de finanțare.

 

Otniela și Costeluș Cășuneanu la Nuba Chalet

Cum nu doar noaptea, ci și iarna este un sfetnic bun, dar și o perioadă în care dacă stai prea mult singur riști să intri în depresie, Otniela s-a gândit să își serbeze ziua de naștere în forță. Și dacă tot avem nămeți cât casa și iarnă din plin, ce loc mai bun pentru distracție decât Nuba Chalet din Poiana Brașov?

Se stă la masă ca între prieteni, se ciocnește un pahar de vin, se râde, se mai povestește. Apoi, desigur, fiind frig, lumea se mai ridică să se „încălzească”, adică să danseze. Și exact acolo, pe ring, începe apropierea.

Otniela+Costeluș Cășuneanu = LOVE

Costeluș, ca orice prieten bun, cu un aer ușor patern, o sărută pe frunte pe deocamdată „prietena și sărbătorita” Otniela Sandu. „La mulți ani!”, un pupic discret, aparent nevinovat. Dar focoasa influenceriță nu rămâne datoare. Se apropie, îi șoptește ceva la ureche lui Costeluș, obraz lângă obraz, emoție pură. Nu știm ce și-au spus, dar energia din aer s-a schimbat instant.

Fosta lui Sebastian Dobrincu îl sărută cu foc pe Costeluș Cășuneanu

Otniela face un pas în spate, îl privește direct în ochi, acele momente magice care par să dureze o eternitate. Apoi se apropie din nou și… sărut pasional. Nu putem spune cine a făcut primul pas. Cert este că temperatura a urcat la peste 39 de grade la umbră. Se topea zăpada, schiorii alunecau pe pârtie, săniile rămâneau blocate în bălți, iar țurțurii picurau ritmic. Fierbinte rău!

Având în vedere averea lui Costeluș, estimată undeva la 250 de milioane de euro, suntem siguri că nu se va mai pune problema agendei încărcate. „Prințișorul asfaltului” a depășit de mult etapa în care programul îl dicta. La nivelul acesta, tu dictezi programul. Moștenitorul „Regelui asfaltului” este cunoscut pentru stilul său de viață opulent: colecție impresionantă de mașini, de la celebrul Bugatti de 1,5 milioane de euro până la alte bijuterii pe patru roți. Și dacă tot a mai dus iubite la micul dejun cu elicopterul și în escapade prin Belgia (VEZI AICI DETALII), ne putem imagina că repertoriul romantic este bine pus la punct.

Ce urmează? Beton armat sau fundație de lux?

Oare ce va mai inventa Costeluș pentru a consolida fundația relației? Plimbări cu elicopterul peste nămeți? O nouă mașină exclusivistă scoasă direct din showroom? Sau poate o escapadă exotică, cât să lase Instagramul fără filtre? Cert este că Otniela pare că a ales bine, iar suferința despărțirii de Sebastian Dobrincu pare istorie. Zâmbetul larg, privirile complice și chimia de pe ringul de dans spun tot.

Noi stăm cu ochii pe acest cuplu care promite să fie mai solid decât orice autostradă turnată pe timp de vară. Dacă e să judecăm după început, relația asta nu doar că se cimentează, se toarnă direct cu pompă industrială. Sperăm ca această dată Costeluș să fie mai serios și să nu rămânem iar doar la fundație, să vedem și zidurile casei, și acoperișul, și, de ce nu, și finisajele! Hai să fie cu noroc căci capital este berechet!

