Scandaluri în lanț la Casa Regală a Norvegiei! Legăturile cu Epstein zguduie monarhia din temelii

De: Diana Cernea 17/02/2026 | 06:10
Sursa foto: Profimedia

Monarhia norvegiană traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimele decenii. Potrivit publicației Vanity Fair, două scandaluri majore – procesul pentru viol al lui Marius Borg Høiby și apariția prințesei moștenitoare Mette-Marit în dosarele Epstein – au declanșat o criză de imagine fără precedent pentru Casa de Glücksburg.

Acuzații grave în procesul lui Marius Borg Høiby

Pe 3 februarie, la Oslo, a început un proces intens mediatizat împotriva lui Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit. În vârstă de 29 de ani, acesta se confruntă cu 38 de capete de acuzare, inclusiv patru acuzații de viol, precum și fapte de violență domestică și agresiune. Høiby neagă acuzațiile de viol, dar a pledat vinovat pentru infracțiuni mai puțin grave, precum transport de droguri și încălcarea unui ordin de restricție.

În fața instanței, el a vorbit despre presiunea mediatică pe care ar fi resimțit-o încă din copilărie și despre lipsa unei identități proprii în afara statutului familial. „Sunt cunoscut doar ca fiul mamei mele. Nimic altceva”, ar fi declarat acesta, adăugând că a încercat să își înăbușe frustrarea prin consum de alcool și substanțe interzise.

Între timp, mărturiile presupuselor victime au adus un ton dramatic procesului. Una dintre femei a declarat că a închis ochii „ca să nu fie nevoită să participe la propria agresiune”. Procurorii au prezentat inclusiv o înregistrare video realizată, potrivit acuzării, fără consimțământul femeii. Høiby susține că actul sexual a fost consensual.

Prințul moștenitor Haakon a încercat să delimiteze familia regală de acest caz, subliniind că Høiby nu are un rol oficial în monarhie și este un cetățean obișnuit, cu aceleași drepturi și obligații ca oricare alt norvegian.

Mette-Marit „regretă profund” că apare în dosarele Epstein

Ca și cum procesul nu ar fi fost suficient, un alt scandal a izbucnit aproape simultan. Documente recente publicate de Departamentul de Justiție al SUA indică faptul că Mette-Marit ar fi avut o relație apropiată cu Jeffrey Epstein. Potrivit informațiilor apărute, prințesa ar fi petrecut mai multe zile la proprietatea acestuia din Palm Beach în 2013 și l-ar fi numit într-un e-mail „prietenul meu nebun”.

Într-o declarație publică, Mette-Marit a recunoscut că a dat dovadă de „judecată slabă” și a spus că regretă orice contact avut cu Epstein, calificând situația drept „jenantă”. Imaginea ei a mai fost afectată și în trecut de controverse legate de trecutul personal și de anturajul din tinerețe, însă actualele dezvăluiri vin într-un moment extrem de sensibil pentru familie.

Consecințele sunt deja vizibile. Un sondaj recent arată o scădere cu 11% a popularității monarhiei în ultimul an, iar numai o treime dintre norvegieni cred că Mette-Marit ar trebui să devină regină.

Deși un vot parlamentar recent a confirmat menținerea monarhiei, criza de imagine este reală. Iar pentru Casa de Glücksburg, furtuna pare departe de a se fi încheiat.

×