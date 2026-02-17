Răzvan Simion și Daliana Răducan formează unul din cuplurile discrete din showbiz. De ani de zile cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Și-au început relația departe de ochii curioșilor și la fel au și continuat-o. Imagini rare din casa lui Răzvan Simion. Unde locuiește matinalul cu soția Daliana?

În anul 2024, Răzvan Simion și Daliana Răducan și-au unit destinele în mod oficial, iar după nuntă anunțau că sunt în căutarea unei case. Aceștia și-au dorit un spațiu mai mare pentru familia lor, iar Daliana, arhitect și designer de interior, s-a ocupat de întreaga amenajare.

„Căutăm ceva mai mare acum să ne achiziționăm, poate o casă, deși amândoi preferăm un apartament. Cred că de aici o să înceapă momentele de cumpănă. Arhitectul îl am, trebuie doar să ne hotărâm asupra zonei”, declara Răzvan Simion, la momentul respectiv.

Imagini rare din casa lui Răzvan Simion

Deși pentru o bună perioadă i-a fost vecin lui Dani Oțil, Răzvan Simon s-a mutat ulterior, iar cea care s-a ocupat de întreaga amenajare a noii locuințe a fost, evident, Daliana. Ea a gândit întregul design, iar matinalul de la Antena 1 nu a avut prea multe de spus.

„Evident, mi s-a spus că două-trei perne pot și eu să aleg, hai și un candelabru, dar doar atât”, mai declara Răzvan Simion.

Deși fanii au fost curioși să vadă rezultatul, Răzvan Simon și Daliana Răducan au păstrat discreția. Însă, câteva imagini cu locuința lor au mai „scăpat” în mediul online. Chiar fiica matinalului a fost cea care a postat câteva imagini din locuință.

Reamintim că Daliana Răducan este arhitect de meserie și se descrie ca fiind un artist în căutarea armoniei, însă are și un ochi fin la detalii.

„Îmi place să mă descriu ca având un ochi de artist și un ochi de arhitect riguros, fiind în același timp creativ, dar cu un accent imens pe fiecare detaliu important. Scopul meu este să găsesc locul dulce dintre exuberanță și simplitate – căutând confort, circulații fluide, detalii, armonie, simetrie și tehnologie discret”, este autodescrierea de pe site-ul Dalianei Răducan.

Foto: Instagram