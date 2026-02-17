Acasă » Știri » Chef John dezvăluie secretul peștelui dulce-acrișor în stil mandarin: crocant spectaculos cu sos irezistibil

Chef John dezvăluie secretul peștelui dulce-acrișor în stil mandarin: crocant spectaculos cu sos irezistibil

De: Paul Hangerli 17/02/2026 | 07:30
Chef John dezvăluie secretul peștelui dulce-acrișor în stil mandarin: crocant spectaculos cu sos irezistibil
Chef John, sursa- captură social media Taste

Un preparat spectaculos, cu rădăcini adânci în gastronomia chineză, peștele dulce-acrișor în stil mandarin este o explozie de texturi și arome. Crocant la exterior, fraged în interior și îmbrăcat într-un sos lucios, echilibrat perfect între dulce și acid, acest fel de mâncare transformă orice masă într-un festin festiv. Astăzi, Chef John ne poartă în inima tradiției culinare din regiunea Jiangsu-Zhejiang.

Salutare, dragi prieteni ai tigăii wok încinse!

Astăzi pregătim împreună un preparat emblematic al bucătăriei chineze: pește dulce-acrișor în stil mandarin. Este o rețetă care îmbină tehnica precisă cu rafinamentul gustului. Veți vedea cum un pește bine pregătit, prăjit la temperatura potrivită și acoperit cu un sos vibrant poate deveni vedeta mesei.

O scurtă incursiune în istorie

Peștele mandarin este considerat de secole o delicatesă, fiind inclus în categoria celor Patru Pești Dulcicoli Faimoși ai Chinei. Poetul din Dinastia Tang, Zhang Zhihe, scria în celebrul său poem „Cântecul pescarului” versul: „Când curg florile de piersic, peștii mandarin se îngrașă”, dovadă a valorii sale culinare încă din vechime.

În timpul dinastiilor Ming și Qing, preparatele din pește mandarin au căpătat o identitate distinctă în regiunea Jiangsu-Zhejiang, iar versiunea dulce-acrișoară a devenit una dintre cele mai reprezentative rețete ale zonei. Aspectul său sculptural și gustul complex îl transformă într-un preparat festiv, adesea servit la ocazii speciale.

Chef John, sursa- captură social media Taste

Ingrediente (4 porții)

900 g biban de mare

1 linguriță sare

1 ou

450 g amidon de porumb

aproximativ 1 litru ulei pentru prăjit (suficient pentru imersie)

60 g ceapă tocată

15 g ceapă verde feliată

1 lingură vin pentru gătit

240 ml ketchup

1 lingură miere

60 ml jeleu de căpșuni

90 g zahăr

240 ml apă

60 ml oțet alb

15 g mazăre verde

2 linguri amidon de porumb amestecat cu 1 lingură apă

Pregătirea peștelui

Curățați bibanul și îndepărtați capul, dar păstrați-l pentru prezentare. Filetați peștele, fără a tăia coada. Întoarceți carnea spre exterior și realizați tăieturi la intervale de aproximativ 1 cm, formând un model romboidal. Aveți grijă să nu secționați pielea – acest pas va crea textura specifică, asemănătoare unor solzi deschiși.

Clătiți peștele în apă cu gheață, apoi condimentați cu sare și ou bătut. Lăsați la odihnit 15 minute, după care acoperiți-l generos cu amidon de porumb.

Prăjirea perfectă

Încălziți wok-ul și adăugați suficient ulei pentru a acoperi complet peștele. Prăjiți-l inițial la temperatură mai joasă, menținând capul și coada într-o formă de U. Scoateți peștele când este pe jumătate gătit. Măriți temperatura uleiului și prăjiți din nou până devine auriu și crocant. Lăsați-l deoparte.

Sosul dulce-acrișor

În wok, păstrați puțin ulei și adăugați ceapa, ceapa verde, vinul pentru gătit, ketchup-ul, mierea, jeleul de căpșuni, zahărul și apa. Amestecați scurt, apoi strecurați ingredientele solide.

Adăugați oțetul alb, mazărea și amestecul de amidon. Gătiți până când sosul capătă o textură lucioasă și ușor îngroșată.

Turnați sosul fierbinte peste peștele crocant chiar înainte de servire.

Proverbul chinezesc al zilei

„De fiecare dată când îl pomenești pe Cao Cao, Cao Cao apare.”

Acest proverb sugerează că lucrurile apar exact când sunt invocate. La fel și cu acest preparat: vorbiți despre el, pregătiți-l și va deveni imediat centrul atenției la masă.

Astăzi, în wok-ul nostru, tradiția și gustul s-au întâlnit exact la timp.

Chef John, sursa- captură social media Taste

CITEȘTE ȘI: Chef John ne gătește Char Siu: friptura chinezească fiartă ore întregi care cucerește prin aromă și crustă caramelizată

Chef John ne provoacă să rulăm istoria în farfurie! Rețeta spectaculoasă a pachețelelor de primăvară suculente care cucerește orice masă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Știri
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu…
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×