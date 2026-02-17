Chef John dezvăluie secretul peștelui dulce-acrișor în stil mandarin: crocant spectaculos cu sos irezistibil

Un preparat spectaculos, cu rădăcini adânci în gastronomia chineză, peștele dulce-acrișor în stil mandarin este o explozie de texturi și arome. Crocant la exterior, fraged în interior și îmbrăcat într-un sos lucios, echilibrat perfect între dulce și acid, acest fel de mâncare transformă orice masă într-un festin festiv. Astăzi, Chef John ne poartă în inima tradiției culinare din regiunea Jiangsu-Zhejiang.

Salutare, dragi prieteni ai tigăii wok încinse!

Astăzi pregătim împreună un preparat emblematic al bucătăriei chineze: pește dulce-acrișor în stil mandarin. Este o rețetă care îmbină tehnica precisă cu rafinamentul gustului. Veți vedea cum un pește bine pregătit, prăjit la temperatura potrivită și acoperit cu un sos vibrant poate deveni vedeta mesei.

O scurtă incursiune în istorie

Peștele mandarin este considerat de secole o delicatesă, fiind inclus în categoria celor Patru Pești Dulcicoli Faimoși ai Chinei. Poetul din Dinastia Tang, Zhang Zhihe, scria în celebrul său poem „Cântecul pescarului” versul: „Când curg florile de piersic, peștii mandarin se îngrașă”, dovadă a valorii sale culinare încă din vechime.

În timpul dinastiilor Ming și Qing, preparatele din pește mandarin au căpătat o identitate distinctă în regiunea Jiangsu-Zhejiang, iar versiunea dulce-acrișoară a devenit una dintre cele mai reprezentative rețete ale zonei. Aspectul său sculptural și gustul complex îl transformă într-un preparat festiv, adesea servit la ocazii speciale.

Ingrediente (4 porții)

900 g biban de mare

1 linguriță sare

1 ou

450 g amidon de porumb

aproximativ 1 litru ulei pentru prăjit (suficient pentru imersie)

60 g ceapă tocată

15 g ceapă verde feliată

1 lingură vin pentru gătit

240 ml ketchup

1 lingură miere

60 ml jeleu de căpșuni

90 g zahăr

240 ml apă

60 ml oțet alb

15 g mazăre verde

2 linguri amidon de porumb amestecat cu 1 lingură apă

Pregătirea peștelui

Curățați bibanul și îndepărtați capul, dar păstrați-l pentru prezentare. Filetați peștele, fără a tăia coada. Întoarceți carnea spre exterior și realizați tăieturi la intervale de aproximativ 1 cm, formând un model romboidal. Aveți grijă să nu secționați pielea – acest pas va crea textura specifică, asemănătoare unor solzi deschiși.

Clătiți peștele în apă cu gheață, apoi condimentați cu sare și ou bătut. Lăsați la odihnit 15 minute, după care acoperiți-l generos cu amidon de porumb.

Prăjirea perfectă

Încălziți wok-ul și adăugați suficient ulei pentru a acoperi complet peștele. Prăjiți-l inițial la temperatură mai joasă, menținând capul și coada într-o formă de U. Scoateți peștele când este pe jumătate gătit. Măriți temperatura uleiului și prăjiți din nou până devine auriu și crocant. Lăsați-l deoparte.

Sosul dulce-acrișor

În wok, păstrați puțin ulei și adăugați ceapa, ceapa verde, vinul pentru gătit, ketchup-ul, mierea, jeleul de căpșuni, zahărul și apa. Amestecați scurt, apoi strecurați ingredientele solide.

Adăugați oțetul alb, mazărea și amestecul de amidon. Gătiți până când sosul capătă o textură lucioasă și ușor îngroșată.

Turnați sosul fierbinte peste peștele crocant chiar înainte de servire.

Proverbul chinezesc al zilei

„De fiecare dată când îl pomenești pe Cao Cao, Cao Cao apare.”

Acest proverb sugerează că lucrurile apar exact când sunt invocate. La fel și cu acest preparat: vorbiți despre el, pregătiți-l și va deveni imediat centrul atenției la masă.

Astăzi, în wok-ul nostru, tradiția și gustul s-au întâlnit exact la timp.

