Ioana State intră în 2026 cu lecțiile învățate. Promisiunea pentru Noul An: “Nu m-am mobilizat suficient de tare”

Ioana State se poate lăuda că încheia anul în glorie. 2025 a fost, pentru comediantă, unul de povestit nepoților. Până atunci, însă, ea vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre planurile pentru 2026, dar și lecțiile învățate în anul care tocmai se încheie.

Pentru Ioana State, 2025 a fost un an care a pus lucrurile în ordine, atât în viața personală, cât și în carieră. Cu proiecte importante în desfășurare și cu un rol într-un film artistic,„În pielea mea”, care va avea premiera la începutul anului viitor, actrița vorbește deschis despre ce a mers bine, ce nu a lăsat în urmă și de ce nu crede în schimbări făcute „din vorbe”.

În interviul acordat CANCAN.RO, Ioana State vorbește fără ocolișuri despre ambiții, disciplină, dar și despre micile gesturi care o scot din minți și pe care a învățat să nu le mai lase să-i strice starea.

CANCAN.RO: Ce ți-ai dori să fie diferit anul acesta?

Ioana State: Sunt multe lucruri pe care mi-aș dori să le văd îmbunătățite sau care să aibă un ritm bun în anul care începe, din mai multe puncte de vedere. Mă gândesc la toate capitolele din viața mea, personal, profesional, social – și aici mă refer la construirea spitalului de psihiatrie pediatrică, proiect început alături de echipa „Spitale publice din bani privați”. Mi-aș dori ca anul acest cât mai mulți oameni să vină alături de noi pentru a putea ridica și finaliza spitalul cât mai repede, pentru a venit cât mai curând în sprijinul copiilor care au nevoie de el. De asemenea, mi-aș dori să-mi creez o rutină serioasă pentru a face sport, pentru a învăța să înot (un lucru pe care mi-l propusesem pentru 2025, dar pentru care nu m-am mobilizat suficient de tare). Îmi doresc să am părinții sănătoși, să am familia mea bine, apoi toate lucrurile curg de la sine.

CANCAN.RO: A fost 2025 un an bun pentru tine?

Ioana State: Da, a a fost un an foarte bun. Ultimii 6-7 ani din viața mea au fost din ce în ce mai buni, cu o evoluție pentru care sunt mândră. Și sunt sănătoasă. Am primit multe lecții, am avut multe realizări pe plan profesional și au apărut în viața mea mulți oameni frumoși.

CANCAN.RO: Ce lași în urmă în anul 2025?

Ioana State: Nu las nimic în urmă, iau cu mine tot ce-i bun, mă bucur de tot ce-mi oferă viața, fiindcă nu am pățit lucruri rele de care să îmi amintesc cu tristețe, chiar a fost un an bun. Poate sunt o persoană pozitivă și văd mereu binele în orice situație, dar chiar nu am niciun regret în ce privește anul 2025.

CANCAN.RO: Ai fost vreodată fericită doar pentru poză?

Ioana State: Da, aș minți să spun că nu, toți avem momente în care suntem frământați de gânduri, trecem prin diferite situații, dar la mine sunt lucruri episodice. Uneori zâmbești chiar dacă ești obosit; zâmbetul e sincer, dar aia e starea ta din acel moment. Să zâmbesc fals chiar nu mă pricep.

CANCAN.RO: Ce te-a scos cel mai tare din minți în 2025?

Ioana State: Sunt aspecte superficiale, care nu merită menționate, lucruri și gesturi mărunte, cum ar fi doamnele care se se scutură de apa de pe mâini la băile publice și mă stropesc pe față, genul ăsta de lucruri, peste care trec (și recomand în general să trecem) ușor, care influențează doar starea de moment.

CANCAN.RO: Ai sperat vreodată că Sărbătorile vor schimba pe cineva?

Ioana State: Nu cred în schimbări radicale, în persoane care se schimbă așa, fiindcă oamenii nu prea se schimbă sau cel puțin nu pentru că ne dorim noi. Schimbarea începe cu fiecare. Oricât ți-ar spune cineva să faci o schimbare, nu o faci decât dacă simți că ai ceva de schimbat, dacă vrei, dacă faci ceva în sensul ăsta, dacă există voință.

CANCAN.RO: Ce slăbiciune ți-ai descoperit anul acesta?

Ioana State: Niciuna nouă. Dar mi-am descoperit o putere sau o voință anume, de a elimina pe cât de mult zahărul din alimentație și făinoasele – ceva ce eliminasem doar pe perioade scurte în trecut. Sunt câteva luni buni de când am o rutină alimentară destul de sănătoasă!

VEZI ȘI: Drama care i-a marcat pentru totdeauna sărbătorile Ioanei State: ”Chiar în seara de Crăciun s-a stins din viață”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.