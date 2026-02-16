Prognoza meteo azi, 16 februarie 2026. Ceata persistenta in centrul tarii: temperaturi scazute si atmosfera inchisa in zona Carpatilor

Prognoza meteo azi, 16 februarie 2026. Azi vremea va fi în general închisă și rece, cu cer variabil până la noros, iar temperaturile vor rămâne scăzute comparativ cu normalul perioadei. Există șanse pentru precipitații slabe izolate în unele zone, iar vântul va fi slab până la moderat. Temperaturile maxime ar putea fi în jurul valorii de 1°C–6°C în zonele de câmpie, cu ceva mai rece în regiunile interioare.

Vremea în România

Mâine, România va avea o zi tipic de iarnă rece și închisă, cu temperaturi scăzute în aproape toate regiunile, cer noros și posibilă ceață dimineața, în special în zonele joase și de deal. Zonele de sud și sud-vest vor fi un pic mai blânde, iar litoralul va resimți influența Mării Negre prin vânt mai intens și o atmosferă rece la malul mării. În marile orașe, vremea va fi rece și potrivită pentru îmbrăcăminte groasă și activități în aer liber planificate cu grijă pentru frigul de afară.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest:

În partea de nord și vest a țării, inclusiv zonele din jurul Maramureșului și Banatului, se așteaptă vreme rece și predominant noros. Temperaturile vor fi modeste, iar condițiile de ceață matinală sunt probabile în cursul dimineții.

Sud și Sud-Est:

Regiunile sudice și sud-estice vor rămâne cu cer noros, temperaturi ușor mai ridicate decât în nord, dar încă reci pentru această perioadă. Posibilitatea de precipitații slabe sub formă de ploaie sau lapoviță este redusă, dar nu exclusă în zonele joase.

Oltenia și Sud-Vest:

În Oltenia și sud-vestul țării predomină tot cerul acoperit și valorile termice mai mari decât în nord-est, cu vânt slab și senzație de frig accentuată în special dimineața.

Est și Nord-Est:

Estul și nord-estul României vor fi cele mai reci regiuni, cu temperaturi care pot coborî sub zero în orele dimineții, iar cerul va fi în mare parte acoperit.

Centrul țării și zona Carpaților:

În zona centrală și în Carpați, vremea va fi rece, cu posibile condiții de ceață sau chiciură la altitudini medii. În munți, temperaturile vor fi negative, iar pe alocuri se pot semnala precipitații slabe de zăpadă.

Dobrogea și zona Mării Negre:

Dobrogea va avea un cer noros, cu temperaturi ceva mai miloase față de interiorul țării, dar cu posibilitate de vânt mai intens și o atmosferă rece la malul mării.

Vremea în capitală – București

În București, meteorologii indică o zi rece, cu cer predominant noros și temperaturi ce vor atinge maxime modeste, apropiate de 2–4°C. Dimineața este posibil să apară ceață gălbuie în zonele joase ale orașului, iar vântul va sufla slab, accentuând senzația de frig.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: vreme rece și noros, temperaturi de aproximativ 3–4°C.

Timișoara: cer noros și temperaturi un pic mai blânde, undeva în jurul valorii de 6–7°C.

Iași: temperaturi scăzute și cer acoperit, cu posibilă ceață dimineața.

Craiova: vreme rece și închisă, similară cu sudul țării.

Constanța: deși pe litoral, cerul va rămâne noros și aerul rece, iar temperatura va fi ușor mai ridicată decât în interior.

Brașov: vreme rece, cer predominant acoperit și posibilitate de ceață în zonele înalte.

