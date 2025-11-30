Ioana State s-a afișat cu tinerelul Cătălin Cîrjan și internetul a luat-o razna: ”Lasă copilul în pace”

Ioana State este una dintre cele mai apreciate comediante din România, cunoscută pentru umorul său autentic și inteligent. De la primele apariții pe scena stand-up-ului, ea a cucerit publicul prin talentul și naturalețea sa. Vedeta a reușit o transformare impresionantă, slăbind un număr considerabil de kilograme într-un timp scurt. Recent, ea a fost surprinsă în compania lui Cătălin Cîrjan, căpitanul de la Dinamo, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
Ioana State a stârnit numeroase reacții în mediul online după ce a fost surprinsă în compania tinerelului Cătălin Cîrjan. Fotografiile postate pe internet au provocat reacții aprinse din partea internauților, care au fost imediat critici la adresa brunetei.
Ioana State nu este doar o comediantă care aduce zâmbete pe scenă, ci și o adevărată dinamovistă, mereu alături de culorile alb-roșii. Energia, umorul și optimismul ei se îmbină perfect cu spiritul de luptă al lui Dinamo – pentru că a fi „câine” înseamnă mai mult decât să iubești o echipă – înseamnă să trăiești fiecare emoție la intensitate maximă. Ioana este prezentă destul de des la meciuri și trăiește cu sufletul la gură fiecare moment.
Recent, Ioana State a fost surprinsă în compania lui Cătălin Cîrjan, căpitanul de la Dinamo, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Cîrjan are 22 de ani și a făcut parte din echipa de tineret a clubului Viitorul Domnești, înainte de a se muta la clubul Arsenal din Premier League în iulie 2019. Pe 24 mai 2022, însă, a fost anunțat că acesta a fost de acord cu un nou contract cu Arsenal. La 23 iunie 2023, Cîrjan a fost împrumutat pentru un an la clubul Liga I Rapid București.
El a debutat ca senior într-un egal fără goluri în campionatul României cu Sepsi OSK pe 14 iulie. În vara lui 2024, Cîrjan a părăsit Arsenal la expirarea contractului. La 13 iunie 2024, fotbalistul a semnat un contract pentru trei ani cu Dinamo București, fiindu-i atribuit tricoul cu numărul 10.
„Dacă ai ajuns la fotbaliști!!!! E treabă bună vei slabi in continuare!!!
Sunteti doi copii frumosi.Sa va dea bunul Dumnezeu copii frumosi asa ca voi.Hai Dinamo.
Superbă mereu! Să ti trăiască copilul !!!
Ioana ești superbă ! Lasă copilul în pace ! nu face față fatoooo”, au fost doar câteva din mesajele postate în mediul online.
