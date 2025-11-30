Acasă » Știri » Ioana State s-a afișat cu tinerelul Cătălin Cîrjan și internetul a luat-o razna: ”Lasă copilul în pace”

Ioana State s-a afișat cu tinerelul Cătălin Cîrjan și internetul a luat-o razna: ”Lasă copilul în pace”

De: Mirela Loșniță 30/11/2025 | 12:54
Ioana State s-a afișat cu tinerelul Cătălin Cîrjan și internetul a luat-o razna: ”Lasă copilul în pace”
Foto: Social Media

Ioana State este una dintre cele mai apreciate comediante din România, cunoscută pentru umorul său autentic și inteligent. De la primele apariții pe scena stand-up-ului, ea a cucerit publicul prin talentul și naturalețea sa. Vedeta a reușit o transformare impresionantă, slăbind un număr considerabil de kilograme într-un timp scurt. Recent, ea a fost surprinsă în compania lui Cătălin Cîrjan, căpitanul de la Dinamo, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Ioana State a stârnit numeroase reacții în mediul online după ce a fost surprinsă în compania tinerelului Cătălin Cîrjan. Fotografiile postate pe internet au provocat reacții aprinse din partea internauților, care au fost imediat critici la adresa brunetei.

Ioana State s-a afișat cu tinerelul Cătălin Cîrjan și internetul a luat-o razna

Ioana State nu este doar o comediantă care aduce zâmbete pe scenă, ci și o adevărată dinamovistă, mereu alături de culorile alb-roșii. Energia, umorul și optimismul ei se îmbină perfect cu spiritul de luptă al lui Dinamo – pentru că a fi „câine” înseamnă mai mult decât să iubești o echipă – înseamnă să trăiești fiecare emoție la intensitate maximă. Ioana este prezentă destul de des la meciuri și trăiește cu sufletul la gură fiecare moment.

Recent, Ioana State a fost surprinsă în compania lui Cătălin Cîrjan, căpitanul de la Dinamo, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Cîrjan are 22 de ani și a făcut parte din echipa de tineret a clubului Viitorul Domnești, înainte de a se muta la clubul Arsenal din Premier League în iulie 2019. Pe 24 mai 2022, însă, a fost anunțat că acesta a fost de acord cu un nou contract cu Arsenal. La 23 iunie 2023, Cîrjan a fost împrumutat pentru un an la clubul Liga I Rapid București.

El a debutat ca senior într-un egal fără goluri în campionatul României cu Sepsi OSK pe 14 iulie. În vara lui 2024, Cîrjan a părăsit Arsenal la expirarea contractului. La 13 iunie 2024, fotbalistul a semnat un contract pentru trei ani cu Dinamo București, fiindu-i atribuit tricoul cu numărul 10.

„Dacă ai ajuns la fotbaliști!!!! E treabă bună vei slabi in continuare!!!😁😁😁😁😁

Sunteti doi copii frumosi.Sa va dea bunul Dumnezeu copii frumosi asa ca voi.Hai Dinamo.

Superbă mereu! Să ti trăiască copilul !!!

Ioana ești superbă ! Lasă copilul în pace ! nu face față fatoooo”, au fost doar câteva din mesajele postate în mediul online.

Foto: Facebook

Detaliul care îi strică imaginea lui Denise Rifai: „E prea rece”
Detaliul care îi strică imaginea lui Denise Rifai: „E prea rece”
BANCUL ZILEI | „Dragă Moș Crăciun”
BANCUL ZILEI | „Dragă Moș Crăciun”
Mihaela Bilic dixit: Care este cel mai sănătos pește, de fapt. Costă doar 5 lei în Mega Image, Kaufland ...
Mihaela Bilic dixit: Care este cel mai sănătos pește, de fapt. Costă doar 5 lei în Mega Image, Kaufland sau LIDL
Ce cadou special i-a făcut Marymar lui Tzancă Uraganu de Sfântul Andrei? Manelistul s-a văzut în ...
Ce cadou special i-a făcut Marymar lui Tzancă Uraganu de Sfântul Andrei? Manelistul s-a văzut în fața faptului împlinit
Un nou scandal în showbiz! Cornel Păsat l-a făcut praf pe CRBL: „Un caracter infect”
Un nou scandal în showbiz! Cornel Păsat l-a făcut praf pe CRBL: „Un caracter infect”
Amenințare cu bombă la sediul unei televiziuni! Autoritățile au evacuat toți angajații
Amenințare cu bombă la sediul unei televiziuni! Autoritățile au evacuat toți angajații
