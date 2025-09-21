Vedeta din imagine s-a pus pe slăbit și a dat deja 15 kg jos! Recunoști cine este în imagine?

Ioana State a marcat recent o transformare de zile mari. Bruneta a dat jos câteva kilograme, iar fanii au fost încântați de rezultate. De-a lungul timpului, aceasta s-a luptat cu kilogramele în plus de mai multe ori. Ioana State a vorbit despre felul în care a reușit să ajungă la aceste rezulte.

Încă din adolescență, Ioana State s-a luptat cu kilogramele în plus. La acea vreme cântărea 110 kilograme. După participarea la iUmor, bruneta a fost criticată pentru aspectul său fizic, însă nu s-a lăsat prea afectată, iar acum le-a arătat tuturor rezultatele.

Ioana State a slăbit 15 kilograme în 4 luni

În ultima perioadă, Ioana State a marcat o transformare spectaculoasă. În doar 4 luni, aceasta a reușit să dea jos 15 kilograme, iar rezultatele se vadă. Bruneta a distribuit mai multe fotografii în mediul online, iar fanii au felicitat-o pentru silueta sa. Mulți dintre ei au vrut să afle secretul, iar Ioana State nu s-a ferit.

A răspuns curioșilor și a admis că în procesul său a apelat la unele produse pentru slăbit, a fost mai atentă la alimentația ei și face unele proceduri de remodelare. Însă, Ioana State nu a vrut să ofere prea multe sfaturi, căci procesul poate să fie diferit pentru fiecare persoană în partea.

„Pentru că (într-adevăr) multe dintre voi m-ați întrebat. Nu m-ati întrebat cum m-am îngrășat, nu mă mai întrebați nici cum am slăbit. Ce am făcut ca să slăbesc? Fix ce am făcut ca să mă îngraș, dar invers. Am încercat la un moment dat, acum vreo 3 ani, cu un zer și am slăbit 10 kg în 3 săptămâni, pe care le-am luat înapoi rapid, cu un bonus de încă 3-4. Am și postat că îl beam, nu reclamă sau ceva, efectiv eram entuziasmată că uite ce tare. Recent am avut o colaborare cu un brand cu produse înlocuitoare de mese, am testat, am ținut 3-4 săptămâni, a funcționat, am dat vreo 3 kg. Asta în luna mai. Dar apoi pur și simplu am mâncat mai atent. Am și o perioadă stresantă, sunt mai mulți factori. Scriu acest mesaj ca să vă explic că nu sunt neapărat persoana care să vă facă meniuri pentru slăbit, pentru ca nu dețin cunoștințe de nutriționist sau medic și nu pot ști ce vi se potrivește vouă, doamnelor care îmi scrieți (sute), să vă învăț cum să slăbiți. Acum de exemplu mai fac proceduri de remodelare corporală pe care le-am făcut și în trecut și știu că au funcționat. Dar la a vă da sfaturi alimentare prefer să mă abțin, pentru că mi se pare iresponsabil”, a scris Ioana State pe rețelele sociale.

