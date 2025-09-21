De ce s-a supărat Irinel Columbeanu că fiica lui a delfilat pe podium, de fapt. Am aflat adevărul despre Irinuca

Prima apariție pe podium a Irinei Columbeanu, fiica Monicăi Gabor cu Irinel Columbeanu, la prezentarea de modă semnată de Cătălin Botezatu a stârnit nemulțumiri pentru tatăl tinerei. Irinel Columbeanu a fost profund dezamăgit de faptul că nu a fost invitat la „Transilvania Fashion Week”, eveniment ce s-a desfășurat la Cluj.

Despre supărarea fostului afacerist de la Izvorani a vorbit și Ion Cassian, directorul azilului de la Ghermănești, locul unde Irinel Columbeanu și-a petrecut ultimii ani.

De ce s-a supărat Irinel Columbeanu

Ion Cassian a intervenit în conflictul apărut între Irinel Columbeanu și organizatorii evenimentului de la Cluj, unde fiica lui a defilat pentru prima dată în calitate de fotomodel. Mai mult decât atât, directorul azilului de la Ghermănești a mărturisit că fostul milionar de la Izvorani își dorea din tot sufletul ca fiica lui să devină medic, nicidecum fotomodel.

„În plus, Irinel și-ar dori ca Irinuca să devină medic, nu fotomodel, ca mama ei, Monica. Irinel a investit foarte mulți bani în educația fiicei sale, a dat-o la Școala Franceză. Ea i-a promis că se va face medic, că vrea să se înscrie la Medicină. Irinuca nu-l mai sunase, în ultima vreme, nu-l mai vizitase. El e tare trist. Nu trebuie să aibă mari necazuri, mai ales că Irinel Columbeanu a trecut prin 3 AVC-uri, anii trecuți. Eu cred că se vor împăca, Irinuca e o fată bună și foarte deșteaptă, va ajunge cineva în viață”, a precizat Ion Cassian, directorul azilului de la Ghermănești.

Irinel Columbeanu nu mai știa nimic de Irina

Mai mult, Irinel nici nu mai știa pe unde este fiica lui, dacă e în țară sau nu, căci în ultima vreme nu-l mai vizitase după ce s-a întors din America. Cel mai probabil, ca oricărui părinte, nu i-a picat bine să afle din altă parte despre premiera Irinei pe podiumul de modă.

„Am vorbit cu Irinel, mi-a spus că nu a fost invitat și nici măcar informat că fiica lui va defila pe podium, la acest eveniment din Cluj. S-a supărat rău și pe organizatori, care îi sunt prieteni. Mai mult, Irinel nici nu mai știa pe unde este fiica lui, dacă e în țară sau nu, căci în ultima vreme nu-l mai vizitase, după ce s-a întors din America. Dacă l-ar fi invitat, în ciuda problemelor lui de sănătate, poate că am fi găsit o modalitate de a-l transporta totuși la Cluj. Ar fi fost pentru el o bucurie, mai ales că numai pe Irinuca o mai are. A pierdut tot, și averea și vila, acum are o pensie mică și e dator la bănci”, a spus Ion Cassian pentru Click!.

În plus, Cătălin Botezatu a explicat motivul pentru care Irinel Columbeanu nu a fost invitat la eveniment. Designerul a spus că, în primul rând, s-a gândit la starea precară de sănătate în care se află fostul milionar.

„În primul rând, locul în care se află Irinel este un loc special…Are o situație precară, din punct de vedere al sănătății, este firesc ca cei de acolo să nu își asume acest lucru, pentru că e vorba despre zbor, de patru zile grele, obositoare… Irinuca mi-a spus: ‘Am venit în țară pentru tata, dar pentru că este și acest festival, am venit aici’. Deci Irinuca nu are nicio vină, copilul a și ajuns între timp la Izvorani”, a menționat Cătălin Botezatu, la emisiunea „Un Show Păcătos”.

