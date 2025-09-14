Monica Gabor, mesaj public pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium

Monica Gabor a reacționat, după ce Cătălin Botezatu a inclus-o pe Irina Columbeanu în prezentarea sa de modă din cadrul Festivalului Transilvania Fashion de la Cluj-Napoca. Află, în articol, ce i-a transmis fosta soție a lui Irinei Columbeanu celebrului designer!

Irina Columbeanu a venit pentru o perioadă în România. Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinei Columbeanu a vrut să petreacă timp în țara natală până la începerea facultății. Adolescentei îi place foarte mult aici și chiar a avut în gând să urmeze Facultatea de Medicină din Cluj, dar planurile ei s-au schimbat atunci când a primit oportunitatea de a studia la New York University. Totuși, se bucură de vacanță și a avut parte de experiențe minunate, inclusiv o prezentare de modă.

Ce a spus Monica Gabor, după ce Irina Columbeanu a defilat la prezentarea lui Cătălin Botezatu

În perioada 11–14 septembrie 2025, Clujul găzduiește cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional de Modă Transilvania Fashion. Cătălin Botezatu se numără printre creatorii de modă care și-au prezentat colecțiile în cadrul evenimentului.

Anul acesta, celebrul designer a ales-o și pe Irina Columbeanu să defileze pentru el. Adolescenta a fost extrem de încântată și chiar a publicat mai multe imagini atât de culise, cât și de pe podium. Tânăra îi calcă mamei sale pe urmă, dând dovadă de grație și eleganță.

Irinuca a pășit pe un podium pentru prima dată la Cluj, iar experiența a fost una de neuitat. Monica Gabor s-a bucurat să își vadă fiica defilând la o prezentare de modă atât de importantă. Așadar, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a ținut să îi transmită public un mesaj lui Cătălin Botezatu. Șatena i-a mulțumit celebrului designer pentru oportunitatea pe care i-a oferit-o adolescentei.

„Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten Cătălin Botezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival. A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău”, a scris Monica Gabor în mediul online, în dreptul unei imagini cu Cătălin Botezatu.

Festivalul Internațional de Modă Transilvania Fashion este un eveniment extrem de important, dedicat excelenței în modă. Evenimentul a fost conceput pentru a spori prezența designerilor pe scena europeană.

„Clujul se afirmă, an de an, ca un centru cultural și creativ de referință în România și în Europa. Transilvania Fashion Festival este o dovadă că aici, în inima Transilvaniei, tradiția se împletește armonios cu inovația și creativitatea, oferind publicului spectacole deosebite și punând în lumină talentul creatorilor noștri”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

